/বিশ্বজুড়ে ড্রোন হামলার পরেই সোনার দামে ভয়ংকর পতন, কাঁপছে দুনিয়া- এখন কিনবেন? অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত

Gold Price Massive Fall: আসন্ন উৎসবের মরসুমের মুখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ ক্রেতারা। আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা, মার্কিন ডলারের অবস্থান এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদার পরিবর্তনের জেরে সপ্তাহের শুরুতেই-- সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর-- দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপো দামে মহাপতন। স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটি (SSBC) এবং স্থানীয় বাজার সূচক অনুযায়ী, গত সপ্তাহের টানা মূল্যবৃদ্ধির পর এক ধাক্কায় কিছুটা নেমেছে এই দুই ধাতুর দর।
শনিবারের (১৯ সেপ্টেম্বর) তুলনায় সোমবারে বাজারে দামের বড় পরিবর্তন। একধাক্কায় সোনা-রুপোর দাম অনেকটা কমে গেল।
১৯ সেপ্টেম্বর এবং ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সোনা ও রুপোর দামের পরিবর্তনের তথ্য নিচে উল্লেখ করা হল...
প্রতি গ্রামের দাম ১৫,৩৬২ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৫,২৯২ টাকা। অর্থাৎ গ্রাম প্রতি দাম ৭০ টাকা কমেছে।
প্রতি গ্রামের দাম ১৪,৫৯০ টাকা থেকে নেমে হয়েছে ১৪,৫২৫ টাকা। অর্থাৎ গ্রাম প্রতি ৬৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে।
প্রতি গ্রামের দাম ১৩,৯৭৯ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩,৯১৫ টাকায়। এখানে গ্রাম প্রতি ৬৪ টাকা দাম কমেছে।
প্রতি গ্রামের দর ১১,৯৮০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১১,৯২৫ টাকা। অর্থাৎ প্রতি গ্রামে দাম ৫৫ টাকা কমেছে।
প্রতি কেজির দাম ২,৪০,৯৬০ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২,৩৮,৫৩৩ টাকায়। ফলে কেজি প্রতি রুপোর দাম ২,৪২৭ টাকা কমেছে।
Goodreturns অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের দাম প্রতি গ্রামে দাঁড়িয়েছে ১৫,৫৮৩ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দর ১৪,২৮৪ টাকা।
যাঁদের সামনেই বিয়ে বা উৎসবের জন্য গয়না কেনার পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই দরপতন অবশ্যই ভালো সুযোগ।
তবে একবারে পুরো বাজেট খরচ না করে ধাপে ধাপে সোনা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দাম আরও সামান্য সংশোধিত হতে পারে।
বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কিনতে চাইলে গোল্ড ইটিএফ (ETF) বা ডিজিটাল মাধ্যমে নজর রাখা যেতে পারে।
তালিকায় থাকা দর কেবল ধাতুর মূল দাম। এর সঙ্গে বাধ্যতামূলক ৩ শতাংশ জিএসটি (GST) এবং দোকান ভেদে আলাদা মেকিং চার্জ যুক্ত হবে। তাই বাজেট করার সময় এই খরচগুলো মাথায় রাখুন।
প্রতারণা এড়াতে গয়নায় ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)-এর ত্রিভুজাকার লোগো এবং ৬ সংখ্যার আলফানিউমেরিক HUID (Hallmark Unique Identification) নম্বর যাচাই করে নিন।
শহরের এলাকা ও জুয়েলার্স ভেদে মেকিং চার্জ ও দিনের দরে সামান্য তারতম্য হতে পারে। তাই কেনার দিন স্থানীয় নির্ভরযোগ্য জুয়েলারির ফাইনাল দর যাচাই করে বিল সংগ্রহ করুন।