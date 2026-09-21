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বিশ্বজুড়ে ড্রোন হামলার পরেই সোনার দামে ভয়ংকর পতন, কাঁপছে দুনিয়া- এখন কিনবেন? অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:01 PM IST

Gold Price Massive Fall: আসন্ন উৎসবের মরসুমের মুখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ ক্রেতারা। আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা, মার্কিন ডলারের অবস্থান এবং বিনিয়োগকারীদের চাহিদার পরিবর্তনের জেরে সপ্তাহের শুরুতেই-- সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর-- দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপো দামে মহাপতন। স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটি (SSBC) এবং স্থানীয় বাজার সূচক অনুযায়ী, গত সপ্তাহের টানা মূল্যবৃদ্ধির পর এক ধাক্কায় কিছুটা নেমেছে এই দুই ধাতুর দর।

সোনা ও রুপোর বর্তমান দর (SSBC সূচক অনুযায়ী)1/14

সোনা ও রুপোর বর্তমান দর (SSBC সূচক অনুযায়ী)

শনিবারের (১৯ সেপ্টেম্বর) তুলনায় সোমবারে বাজারে দামের বড় পরিবর্তন। একধাক্কায় সোনা-রুপোর দাম অনেকটা কমে গেল। 

সোনা ও রুপোর দামের পরিবর্তন2/14

সোনা ও রুপোর দামের পরিবর্তন

১৯ সেপ্টেম্বর এবং ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সোনা ও রুপোর দামের পরিবর্তনের তথ্য নিচে উল্লেখ করা হল...

২৪ ক্যারেট ফাইন গোল্ড (৯৯৫):3/14

২৪ ক্যারেট ফাইন গোল্ড (৯৯৫):

প্রতি গ্রামের দাম ১৫,৩৬২ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৫,২৯২ টাকা। অর্থাৎ গ্রাম প্রতি দাম ৭০ টাকা কমেছে।

 

২২ ক্যারেট গয়না তৈরির সোনা:4/14

২২ ক্যারেট গয়না তৈরির সোনা:

প্রতি গ্রামের দাম ১৪,৫৯০ টাকা থেকে নেমে হয়েছে ১৪,৫২৫ টাকা। অর্থাৎ গ্রাম প্রতি ৬৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

 

২২ ক্যারেট পুরোনো সোনা বিক্রয়5/14

২২ ক্যারেট পুরোনো সোনা বিক্রয়

প্রতি গ্রামের দাম ১৩,৯৭৯ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩,৯১৫ টাকায়। এখানে গ্রাম প্রতি ৬৪ টাকা দাম কমেছে।

 

১৮ ক্যারেট সোনা:6/14

১৮ ক্যারেট সোনা:

প্রতি গ্রামের দর ১১,৯৮০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১১,৯২৫ টাকা। অর্থাৎ প্রতি গ্রামে দাম ৫৫ টাকা কমেছে।

 

রুপো (৯৯৯ বার):7/14

রুপো (৯৯৯ বার):

প্রতি কেজির দাম ২,৪০,৯৬০ টাকা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২,৩৮,৫৩৩ টাকায়। ফলে কেজি প্রতি রুপোর দাম ২,৪২৭ টাকা কমেছে।

 

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Goodreturns অনুযায়ী, কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের দাম প্রতি গ্রামে দাঁড়িয়েছে ১৫,৫৮৩ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দর ১৪,২৮৪ টাকা।

 

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যাঁদের সামনেই বিয়ে বা উৎসবের জন্য গয়না কেনার পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই দরপতন অবশ্যই ভালো সুযোগ। 

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তবে একবারে পুরো বাজেট খরচ না করে ধাপে ধাপে সোনা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দাম আরও সামান্য সংশোধিত হতে পারে। 

 

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বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কিনতে চাইলে গোল্ড ইটিএফ (ETF) বা ডিজিটাল মাধ্যমে নজর রাখা যেতে পারে।

অতিরিক্ত চার্জের হিসাব:12/14

অতিরিক্ত চার্জের হিসাব:

তালিকায় থাকা দর কেবল ধাতুর মূল দাম। এর সঙ্গে বাধ্যতামূলক ৩ শতাংশ জিএসটি (GST) এবং দোকান ভেদে আলাদা মেকিং চার্জ যুক্ত হবে। তাই বাজেট করার সময় এই খরচগুলো মাথায় রাখুন।

 

BIS হলমার্ক ও HUID:13/14

BIS হলমার্ক ও HUID:

প্রতারণা এড়াতে গয়নায় ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)-এর ত্রিভুজাকার লোগো এবং ৬ সংখ্যার আলফানিউমেরিক HUID (Hallmark Unique Identification) নম্বর যাচাই করে নিন।

 

দোকানের দর যাচাই:14/14

দোকানের দর যাচাই:

শহরের এলাকা ও জুয়েলার্স ভেদে মেকিং চার্জ ও দিনের দরে সামান্য তারতম্য হতে পারে। তাই কেনার দিন স্থানীয় নির্ভরযোগ্য জুয়েলারির ফাইনাল দর যাচাই করে বিল সংগ্রহ করুন।

TAGS:
Gold price massive fall
Silver Price drop

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