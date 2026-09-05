/সোনা কিনবেন না: মোদী বলার পরই হলুদ ধাতুর দামে বিরাট ধস, দেশের বাজার কি ভয়ংকর সংকটে?

Gold Price Massive Fall: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ভারতের আর্থিক বাজারে সোনার দামে বড় পতন। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাময়িক আতঙ্ক কমার কারণে এই মহামূল্যবান ধাতুর দামে ধস। 'গুড রিটার্নস'-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪ সেপ্টেম্বরের তুলনায় আজ দেশের বাজারে ১৮ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট ও ২৪ ক্যারেট-- তিন ধরনের সোনার দরই কিছুটা কমেছে।
আজ সারা দেশে ২৪ ক্যারেট খাঁটি সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৫,৪৮০ টাকা, যা গতকালের তুলনায় গ্রাম প্রতি ১৮৬ টাকা কম।
গয়না তৈরির জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম কমে হয়েছে ১৪,১৯০ টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৭০ টাকা কম।
এছাড়া তুলনামূলক সাশ্রয়ী ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দর দাঁড়িয়েছে ১১,৬১০ টাকায় (গ্রাম প্রতি ১৩৯ টাকা হ্রাস)।
শহরভেদে স্থানীয় কর ও পরিবহণ খরচের পার্থক্যের কারণে দামে কিছুটা তারতম্য রয়েছে...
এই দুই মহানগরে সোনার দাম একই রয়েছে। এখানে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি গ্রাম ১৫,৪৮০ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৪,১৯০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১১,৬১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একই দাম দেখা গেছে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও পুনেতেও।
রাজধানীতে দাম সামান্য বেশি। এখানে ২৪ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১৫,৪৯৫ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৪,২০৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১১,৬২৫ টাকা।
অন্যান্য শহরের তুলনায় চেন্নাইয়ে সোনার দর সর্বাধিক। সেখানে ২৪ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১৫,৬৬৭ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৪,৩৬১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১২,১৩১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এখানে ২৪ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১৫,৪৮৫ টাকা এবং ২২ ক্যারেট ১৪,১৯৫ টাকা।
মূল্য পরিবর্তনের পেছনের আন্তর্জাতিক কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে নানা ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে সোনার বাজারে এই ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিশোধিত তেলের জোগানে টান পড়ায় তেলের দাম সম্প্রতি ছয় সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।
সৌদি আরবের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি বিগত নয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
কূটনৈতিক অচলাবস্থা ও জ্বালানি বাজারের অস্থিতিশীলতার মধ্যে বিশ্বজুড়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সোনাকে 'নিরাপদ সম্পদ' বা সেফ-হেভেন হিসেবে বিবেচনা করে বিনিয়োগ করছেন।
ফলে আন্তর্জাতিক স্পট রেট, আমদানি শুল্ক এবং মুদ্রার ওঠানামার প্রভাবে ঘরোয়া বাজারে প্রতিদিন সোনার দামে টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে।
সাময়িক পতন সত্ত্বেও সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট সংবেদনশীল।