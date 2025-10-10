English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Premanand Maharaj: কানপুরের অনিরুদ্ধ পাণ্ডে যেভাবে হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজ, যিনি বিরাট-অনুষ্কাদেরও আরাধ্য!

Premanand ji Maharaj Health Update: অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলিতে তাঁকে ফোলা মুখ এবং কাঁপা কণ্ঠে দেখা যায়, যা হাসপাতালে ভর্তির গুজব বাড়িয়ে তোলে। তবে, শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে মহারাজের অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি প্রতিদিন ডায়ালিসিস নিচ্ছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবচন বা ধর্মীয় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র ভোরের হাঁটা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

| Oct 10, 2025, 04:08 PM IST
কেমন আছেন প্রেমানন্দ মহারাজ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃন্দাবনে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে। ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি এবং বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার আধ্যাত্মিক গুরু এই মহারাজ সম্প্রতি স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর প্রথাগত সকালের পদযাত্রা (সকালের হাঁটা) স্থগিত করেছেন।  

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলিতে তাঁকে ফোলা মুখ এবং কাঁপা কণ্ঠে দেখা যায়, যা হাসপাতালে ভর্তির গুজব বাড়িয়ে তোলে। তবে, শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে মহারাজের অবস্থা স্থিতিশীল।   

তিনি প্রতিদিন ডায়ালিসিস নিচ্ছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবচন বা ধর্মীয় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র ভোরের হাঁটা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।  

১৯৬৯ সালের ৩০ মার্চ কানপুরের আখেড়ি গ্রামে অনিরুদ্ধ কুমার পাণ্ডে নামে জন্মগ্রহণ করেন প্রেমানন্দ মহারাজ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা দেখা যায়। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন, অনুসরণ করেন তাঁর দাদুর পথ।  

প্রথম দিকে তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত ছিলেন, পরে স্বামী আনন্দাশ্রম নাম ধারণ করেন। জীবনের প্রথম বছরগুলি তিনি বারাণসীর গঙ্গা নদীর তীরে ধ্যান করে কাটান। তাঁর জীবনে মোড় আসে যখন তাঁকে রাস লীলা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়; এটিকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে মেনে নেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।  

প্রেমানন্দ মহারাজ “শরণাগতি মন্ত্র” দ্বারা রাধা বল্লভ সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে, তিনি তাঁর পূজনীয় গুরু পূজ্য শ্রী হিত গৌরাঙ্গী শরণজী মহারাজের (যিনি বড়ে গুরুজী নামে পরিচিত) সাক্ষাৎ পান। গুরুজী তাঁকে রাসিক সন্ত পথে প্রবেশের জন্য “নিজ মন্ত্র” প্রদান করেন।  

বৃন্দাবনের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে তিনি কীভাবে বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁদের আলতোভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রসন্ন হো?” (তুমি কি খুশি?)।  

তাঁর শিক্ষা জনজীবনে আরও অনেকের উপর প্রভাব ফেলেছে, যেমন তানিয়া মিত্তাল, যিনি বিগ বস ১৯-এর জনপ্রিয় প্রতিযোগী ছিলেন। তানিয়া প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে মহারাজের শিক্ষাই তাঁর জীবনে রূপান্তর এনেছে। তাঁর ভক্তের তালিকায় রয়েছেন অনেক তারকাই। শিল্পী শেট্টি থেকে শুরু করে বাদশা, এলভিশ যাদব, পারস ছাবড়াও রয়েছে সেই তালিকায়।   

মহারাজ তাঁর দর্শনে জোর দিয়ে বলেছেন যে আধ্যাত্মিকতা হলো জীবনের এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের সারবস্তু। তিনি ভক্তদের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা, নৈতিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং সুসংগঠিত সামাজিক সম্পর্কের ওপর মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করেন।  

২০১৬ সালে তিনি শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন, যা সামাজিক উন্নয়নে গভীরভাবে জড়িত। তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয়দের খাবার, কাপড় এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এই ট্রাস্ট। এভাবে ধর্মীয় কার্যকলাপের বাইরেও সমাজের ওপর তাঁর কাজের একটি সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

