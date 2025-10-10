Premanand Maharaj: কানপুরের অনিরুদ্ধ পাণ্ডে যেভাবে হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজ, যিনি বিরাট-অনুষ্কাদেরও আরাধ্য!

Premanand Maharaj: কানপুরের অনিরুদ্ধ পাণ্ডে যেভাবে হয়ে উঠলেন বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজ, যিনি বিরাট-অনুষ্কাদেরও আরাধ্য!
Premanand ji Maharaj Health Update: অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলিতে তাঁকে ফোলা মুখ এবং কাঁপা কণ্ঠে দেখা যায়, যা হাসপাতালে ভর্তির গুজব বাড়িয়ে তোলে। তবে, শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে মহারাজের অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি প্রতিদিন ডায়ালিসিস নিচ্ছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবচন বা ধর্মীয় আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র ভোরের হাঁটা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
1/10
কেমন আছেন প্রেমানন্দ মহারাজ?
2/10
কেমন আছেন প্রেমানন্দ মহারাজ?
photos
TRENDING NOW
3/10
প্রেমানন্দ মহারাজের হেলথ আপডেট
4/10
প্রেমানন্দ মহারাজ: অনিরুদ্ধ থেকে সন্ত
5/10
প্রেমানন্দ মহারাজ: অনিরুদ্ধ থেকে সন্ত
প্রথম দিকে তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত ছিলেন, পরে স্বামী আনন্দাশ্রম নাম ধারণ করেন। জীবনের প্রথম বছরগুলি তিনি বারাণসীর গঙ্গা নদীর তীরে ধ্যান করে কাটান। তাঁর জীবনে মোড় আসে যখন তাঁকে রাস লীলা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়; এটিকে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে মেনে নেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।
6/10
আধ্যাত্মিক যাত্রার মাইলফলক
7/10
ভক্ত ও তারকাদের পথপ্রদর্শক
8/10
ভক্ত ও তারকাদের পথপ্রদর্শক
তাঁর শিক্ষা জনজীবনে আরও অনেকের উপর প্রভাব ফেলেছে, যেমন তানিয়া মিত্তাল, যিনি বিগ বস ১৯-এর জনপ্রিয় প্রতিযোগী ছিলেন। তানিয়া প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে মহারাজের শিক্ষাই তাঁর জীবনে রূপান্তর এনেছে। তাঁর ভক্তের তালিকায় রয়েছেন অনেক তারকাই। শিল্পী শেট্টি থেকে শুরু করে বাদশা, এলভিশ যাদব, পারস ছাবড়াও রয়েছে সেই তালিকায়।
9/10
প্রেমানন্দ জী মহারাজের দর্শন
10/10
প্রেমানন্দ জী মহারাজের সমাজসেবা
photos