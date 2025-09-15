English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ...

Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ রাধাকৃষ্ণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে, একবার তাঁকে কেউ হনুমানচালিশাপাঠের প্রসঙ্গে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তিনি সেদিন যা বলেন, তা দ্রুত ভাইরাল হয়। কী বলেছিলেন মহারাজ?

| Sep 15, 2025, 03:20 PM IST
1/7

হনুমান চালিশা

মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করতে হয়। এটাকে খুবই শুভ মনে করা হয়। মনে করা হয়, হনুমানচালিশা পাঠ করলে একজনের জীবনের সমস্ত বাধা ও সংকট দূর হয়ে যায়। হনুমানচালিশাপাঠে জীবনে আসে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি। 

2/7

গভীর অন্তর্দৃষ্টি

এক ভক্ত হয়তো হুনুমানচালিশা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে। বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন মহারাজ।

3/7

পাঠ করলেই হল?

কী বললেন তিনি? স্বামী প্রেমানন্দজি যা বললেন, সংক্ষেপে তা মোটামুটি এই: অনেকেই হনুমান চালিশা পাঠ করেন। কিন্তু পাঠ করলেই কি হয়ে গেল? আসল হল পাঠকের তথা ভক্তের আচরণ। 

4/7

রামের অনুধ্যান

আমরা কী বলি? রামচরিতমানস। মানে কী? রামের চরিত্র অনুধ্যান। হনুমানজিও তাই করেন। রামের চরিত অনুধ্যান, রামকে অনুধ্যান করেন। 

5/7

অনুসরণ

ফলে, আমরা যখন হনুমান চালিশা পড়ব, তখন আমরাও ওটাই অনুসরণ করব। 

6/7

আচরণের মিল

মানে, শুধু নিয়ম করে হনুমানচালিশা পাঠ করলেই হবে না! পাঠের সঙ্গে  আচরণেরও মিল চাই। 

7/7

হনুমানজির ভক্তি

কী করতে হবে? হনুমানজির চরিত্র অনুধ্যান করতে হবে। হনুমানজির থেকে ভক্তি শিখতে হবে। একমাত্র তখনই প্রতি মঙ্গলবারে নিয়ম করে হনুমান চালিশা পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধ হবে, তার ফল ফলবে। (Zee 24 Ghanta App : দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Zee 24 Ghanta App)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের...

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের...

Petrol Diesel Price Hike: লিটার প্রতি একেবারে ৫টাকা.... ফের দাম বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের... 6
ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে?

ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে?

ITR deadline ends tonight: আজই ডেডলাইন! আজকের মধ্যে রিটার্ন ফাইল না করলে কত টাকা জরিমানা গুনতে হবে আপনাকে? 7
Horoscope Today: সিংহের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, বৃশ্চিকের যৌন-আকর্ষণ, মীনের জীবনে নাটকীয় মোড়! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, বৃশ্চিকের যৌন-আকর্ষণ, মীনের জীবনে নাটকীয় মোড়! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: সিংহের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, বৃশ্চিকের যৌন-আকর্ষণ, মীনের জীবনে নাটকীয় মোড়! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
Raveena Tandon: &#039;পহেলগাঁও হামলার পর প্রথম ভারত-পাক প্রথম ম্যাচেই কালো...&#039; বিস্ফোরক রবিনা ট্যাণ্ডন...

Raveena Tandon: 'পহেলগাঁও হামলার পর প্রথম ভারত-পাক প্রথম ম্যাচেই কালো...' বিস্ফোরক রবিনা ট্যাণ্ডন...

Raveena Tandon: 'পহেলগাঁও হামলার পর প্রথম ভারত-পাক প্রথম ম্যাচেই কালো...' বিস্ফোরক রবিনা ট্যাণ্ডন... 7