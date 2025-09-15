Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: মঙ্গলে হনুমানচালিশা পড়েন, কিন্তু শুধু পাঠ করলেই হবে না, করতে হবে এই কাজটিও! স্বামী প্রেমানন্দ...
Premanand Maharaj on Hanuman Chalisa: স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ রাধাকৃষ্ণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে, একবার তাঁকে কেউ হনুমানচালিশাপাঠের প্রসঙ্গে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তিনি সেদিন যা বলেন, তা দ্রুত ভাইরাল হয়। কী বলেছিলেন মহারাজ?
হনুমান চালিশা
গভীর অন্তর্দৃষ্টি
পাঠ করলেই হল?
রামের অনুধ্যান
হনুমানজির ভক্তি
কী করতে হবে? হনুমানজির চরিত্র অনুধ্যান করতে হবে। হনুমানজির থেকে ভক্তি শিখতে হবে। একমাত্র তখনই প্রতি মঙ্গলবারে নিয়ম করে হনুমান চালিশা পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধ হবে, তার ফল ফলবে।
