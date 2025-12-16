English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

Premanand Ji Maharaj on Theft and Violence: বৃন্দাবনের বিখ্যাত সাধু শ্রীহিত প্রেমানন্দজি মহারাজ তাঁর সৎসঙ্গগুলিতে গরুড়পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নরক এবং নরক যন্ত্রণার বর্ণনা দেন। মহারাজ বলেন, নরক কোনো কল্পনা নয়, এটি কর্মের ফল। চুরি এবং হিংসা, অন্যায় যাঁরা করেন যমলোকে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।

| Dec 16, 2025, 01:54 PM IST
1/7

চুরি করলে শাস্তি

চুরি করলে নরকে কী শাস্তি মেলে? প্রেমানন্দ জি মহারাজ গরুড় পুরাণের উল্লেখ করে বলেন যে, চুরি করা ব্যক্তি তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র নামক নরকগুলিতে যায়। 

2/7

আগুন-কৃমি-যমদূত

এখানে যমদূতেরা অপরাধীকে অন্ধকারে বেঁধে প্রহার করেন। চোরকে কৃমি ভরা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃমি কুরে কুরে তার শরীর খেতে থাকে। মহারাজজি বলেন, যে ব্যক্তি অপরের ধন চুরি করেছে, সেই ধনের রক্ষাকারী যমদূতেরা তাকে গরম লোহার শলাকা দিয়ে পোড়ায়। চুরি ছোট হোক বা বড়, তার ফল ভয়ংকর হয়। যদি কোনো দরিদ্র বা ব্রাহ্মণের ধন চুরি করা হয়, তবে শাস্তি আরও কঠোর হয়। মহারাজ তাই পরামর্শ দেন, সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা উচিত।

3/7

রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র

আর হিংসা করলে নরকে কেমন শাস্তি মেলে? হিংসা বা জীবহত্যাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলা হয়। প্রেমানন্দজি বলেন, জীব হত্যা করা ব্যক্তি রৌরব, মহারৌরব এবং কালসূত্র নামক নরকগুলিতে যায়।

4/7

যমদূতদের শাস্তি

যে অস্ত্র দিয়ে সে হিংসা করেছিল, এখানে যমদূতেরা তাকে সেই একই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। 

5/7

খুঁটিতে বেঁধে জ্বালানো হয়

এখানে যমদূতেরা তাকে সেই প্রাণীটির রূপে বদলে দেয় এবং যে অস্ত্র দিয়ে সে হিংসা করেছিল, সেই একই অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করে। যদি কোনো নির্দোষকে মারা হয়, তবে তাকে লোহার গরম খুঁটিতে বেঁধে জ্বালানো হয়।

6/7

অহিংসা

যে ব্যক্তি হিংসা করে, তাকে নরকে হাজার হাজার জন্ম ধরে সেই প্রাণীটির যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মাংস খাওয়া ব্যক্তিরাও এই শ্রেণিতে পড়ে, কারণ তারা পরোক্ষভাবে হিংসাকে উৎসাহিত করে। মহারাজ পরামর্শ দেন, অহিংসা পালন করা উচিত।

7/7

এই পাপগুলি থেকে বাঁচার উপায় কী?

প্রেমানন্দজি মহারাজ বলেন, পাপ করে থাকলেও ভয় পাবেন না। রাধা নাম জপ করুন, ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাহলেই সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। রাধা নামের মহিমা এত বড় যে, কলিযুগের সমস্ত পাপ ধুয়ে দিতে পারে। চুরি ও হিংসার পাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন হনুমান চালিসা, বিষ্ণু সহস্রনাম বা রাধা নাম জপ করুন। দানপুণ্য করুন, দরিদ্রদের সাহায্য করুন। তবে যে ব্যক্তি পাপ করেও অনুতপ্ত হন এবং ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, তাঁকে নরক ভোগ করতে হয় না,কেননা, ভগবান ক্ষমাশীল। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

