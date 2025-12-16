Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...

Premananda Maharaj: নরক কল্পনা নয়, ঘোর বাস্তব! প্রেমানন্দজি বলছেন, যাঁরা অন্যায় করছেন, নরকে তাঁরা ভয়ংকর শাস্তির মুখে পড়বেন...
Premanand Ji Maharaj on Theft and Violence: বৃন্দাবনের বিখ্যাত সাধু শ্রীহিত প্রেমানন্দজি মহারাজ তাঁর সৎসঙ্গগুলিতে গরুড়পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নরক এবং নরক যন্ত্রণার বর্ণনা দেন। মহারাজ বলেন, নরক কোনো কল্পনা নয়, এটি কর্মের ফল। চুরি এবং হিংসা, অন্যায় যাঁরা করেন যমলোকে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।
চুরি করলে শাস্তি
আগুন-কৃমি-যমদূত
এখানে যমদূতেরা অপরাধীকে অন্ধকারে বেঁধে প্রহার করেন। চোরকে কৃমি ভরা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃমি কুরে কুরে তার শরীর খেতে থাকে। মহারাজজি বলেন, যে ব্যক্তি অপরের ধন চুরি করেছে, সেই ধনের রক্ষাকারী যমদূতেরা তাকে গরম লোহার শলাকা দিয়ে পোড়ায়। চুরি ছোট হোক বা বড়, তার ফল ভয়ংকর হয়। যদি কোনো দরিদ্র বা ব্রাহ্মণের ধন চুরি করা হয়, তবে শাস্তি আরও কঠোর হয়। মহারাজ তাই পরামর্শ দেন, সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা উচিত।
রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র
যমদূতদের শাস্তি
খুঁটিতে বেঁধে জ্বালানো হয়
অহিংসা
এই পাপগুলি থেকে বাঁচার উপায় কী?
প্রেমানন্দজি মহারাজ বলেন, পাপ করে থাকলেও ভয় পাবেন না। রাধা নাম জপ করুন, ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাহলেই সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। রাধা নামের মহিমা এত বড় যে, কলিযুগের সমস্ত পাপ ধুয়ে দিতে পারে। চুরি ও হিংসার পাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন হনুমান চালিসা, বিষ্ণু সহস্রনাম বা রাধা নাম জপ করুন। দানপুণ্য করুন, দরিদ্রদের সাহায্য করুন। তবে যে ব্যক্তি পাপ করেও অনুতপ্ত হন এবং ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন, তাঁকে নরক ভোগ করতে হয় না,কেননা, ভগবান ক্ষমাশীল। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
