Premananda Maharaj: প্রেম ও লাভ ম্যারেজ নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের আশ্চর্য অবিশ্বাস্য প্রেম-কথা! না-শুনলে জীবনে নেমে আসতে পারে অভিশাপ...

Premananda Maharaj: প্রেম ও লাভ ম্যারেজ নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের আশ্চর্য অবিশ্বাস্য প্রেম-কথা! না-শুনলে জীবনে নেমে আসতে পারে অভিশাপ...
Premanand Ji Maharajs Teachings on Love and Marriage: এই মুহূর্তে ভারতের বিখ্যাত সাধুদের অন্যতম হলেন স্বামী প্রেমাননন্দ মহারাজ। আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তিনি সর্বজনের কাছে পরিচিত। তাঁর আশ্চর্য ফ্যান ফলোয়িং। এবার তিনি সাড়া ফেলে দিলেন তাঁর প্রেম-সংক্রান্ত এক বক্তব্যে।
1/7
প্রেমানন্দের প্রেম-দর্শন
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ (Premananda Maharaj) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের নিয়মিতই অবনতি হচ্ছে (Maharaj's health Updates)। যা দেখে তাঁর ভক্ত ও সঙ্গীসাথীরা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন। সকলেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। শরীরের কারণেই মহারাজ এখন নিয়মিত ভাবে দর্শন দিতে পারছেন না। বন্ধ তাঁর পদযাত্রা। তবে তাঁর আশ্রম থেকে মহারাজের মেডিক্যাল বুলেটিন নিয়মিত জানানো হয়।
2/7
প্রেম ও প্রেমজ বিবাহ
photos
TRENDING NOW
3/7
নিঃশর্ত, অহংশূন্য
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের মতে, খাঁটি প্রেম হল আত্মশূন্য, নিঃশর্ত, আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। প্রেম অহং দূর করে। দেহের আকর্ষণের বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে যায়। প্রেম মনে গভীর শান্তি আনে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ঘটায়। এখানে রইল প্রেম ও বিবাহ নিয়ে প্রেমানন্দের আধ্যাত্মিক অনুভূতিসঞ্জাত বক্তব্য। আসুন, দেখে নেওয়া যাক, কী বলেছেন তিনি?
4/7
ঈশ্বরের কাছে
7/7
প্রেম, বিয়ে ও প্রেম
আর বিয়েতে কী হয়? প্রেমানন্দ মহারাজ বলছেন, বিয়েতে বেশি শব্দ খরচের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই! কথা খুব কম হোক, কিন্তু অনুভূতি থাক বিপুল। উল্টোদিকের মানুষটির জন্য তোমার মনের খাঁটি অনুভূতিই তোমাদের মধ্যে পবিত্র প্রেমের জন্ম দেবে। আর সঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়াটাই সবথেকে বড় জোরের জায়গা। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
photos