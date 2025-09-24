English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Premanand Maharaj on Maa Durga: আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দ! পুজোয় কীভাবে মাকে ডাকবেন, কী মন্ত্র পড়তে হবে, কোন নিয়ম মানতেই হবে...

Premanand Maharaj on Maa Durga: স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ রাধাকৃষ্ণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে, একবার তাঁকে কেউ হনুমানচালিশাপাঠের প্রসঙ্গে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তিনি সেদিন যা বলেন, তা দ্রুত ভাইরাল হয়। কী বলেছিলেন মহারাজ?

| Sep 24, 2025, 04:18 PM IST
1/7

শরৎ নবরাত্রি

শুরু হয়ে গিয়েছে নবরাত্রি। দুর্গা নবরাত্রি। শরৎ নবরাত্রি। ২২ সেপ্টেম্বরেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই লগ্ন। আগামী ৯ দিন ধরে এটা চলবে। সর্বত্র মাতৃমন্ত্রের পবিত্র ধ্বনি শোনা যাবে। এই আবহে এক ভক্ত বৃন্দাবনের স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে মা দুর্গার প্রসঙ্গ তুললেন।

2/7

দুর্গা নিয়ে প্রশ্ন

মা দুর্গাপ্রসঙ্গে ওই ভক্ত স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে কোন প্রশ্ন করলেন?

3/7

মায়ের কৃপা পাব?

ভক্ত বললেন, মহারাজজি, আমি কোনও নাম জপ করতে পারি না। আমি শুধু 'মা' 'মা' করি! এতে কি আমি মায়ের কৃপা পাব?

4/7

মাতৃনাম

আশ্চর্য কথা বললেন, প্রেমানন্দজি। বললেন, "মা-ও তো ঈশ্বরের একটি রূপ! তাই, যে কোনও ভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই হল।" তিনি আরও বললেন, ঠিক যেভাবে আমরা মা দুর্গা বা মা কালীর ধ্যান করি, ঠিক সেভাবেই মা দুর্গার নাম উচ্চারণ করতে পারো, এমনকি মা সরস্বতীর নামও উচ্চারণ করতে পারো।

5/7

দুর্গাসপ্তশতী

শুধু তাই নয়, মহারাজ দুর্গা সপ্তশতী থেকে পাঠ করার কথাও বললেন। 

6/7

গভীর অনুভূতি

মহারাজ বলছেন, খাঁটি মন্ত্রোচ্চারণ কিন্তু শুধু শব্দের উচ্চারণ নয়, তার সঙ্গে গভীর অনুভূতির একটা ব্যাপার বিজড়িত। মন দিয়ে যদি কেউ মাকে ডাকে, 'মা' শব্দ উচ্চারণ করে, তবে তিনি সারাক্ষণ মায়ের উপস্থিতি অনুভব করবেন।

7/7

অবশ্য করণীয় ৫

কী করতে হবে? প্রেমানন্দজি বলছেন, নবরাত্রিতে উপবাস করেন অনেকে, কিন্তু উপবাস মানে, শুধু না-খাওয়া নয়। উপবাসকালে ন্যায়-আচরণটাই আসল। এই সময়ে সবরকম নেতিবাচকতা বাদ দিতে হয়। সম্পূর্ণ ভাবে ইতিবাচক থাকুন। আর উপবাসকালে সারাদিন ধরে মায়ের মন্ত্রপাঠ বা কীর্তনগানও করতে হয় এসময়ে।   (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

Centre Announces Bonus: বড় খবর! বোনাস ঘোষণা কেন্দ্রের... পুজোর আগেই হাতে মোটা টাকা! একসঙ্গে ক' মাসের বেতন হাতে পাবেন?

Durga Puja Weather: পঞ্চমী থেকেই শুরু বৃষ্টি! পুজোয় কবে কোন দিন কতটা ভাসাবে ঝড়জল? স্পষ্ট জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

Centre Announces Bonus: বড় খবর! বোনাস ঘোষণা কেন্দ্রের... পুজোর আগেই হাতে মোটা টাকা! একসঙ্গে ক&#039; মাসের বেতন হাতে পাবেন?

First Time Ever In Indian Cricket: আচমকাই নিয়েছেন অবসর, এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডেকে নিল, ভারত ছাড়ছেনই কিংবদন্তি!

Durga Puja 2025: কলকাতার সেরা সেরা খাবার ট্রাই করুন এই পুজোয়...

