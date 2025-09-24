Premanand Maharaj on Maa Durga: আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দ! পুজোয় কীভাবে মাকে ডাকবেন, কী মন্ত্র পড়তে হবে, কোন নিয়ম মানতেই হবে...

Premanand Maharaj on Maa Durga: আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দ! পুজোয় কীভাবে মাকে ডাকবেন, কী মন্ত্র পড়তে হবে, কোন নিয়ম মানতেই হবে...
Premanand Maharaj on Maa Durga: স্বামী প্রেমানন্দজি মহারাজ রাধাকৃষ্ণের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবে, একবার তাঁকে কেউ হনুমানচালিশাপাঠের প্রসঙ্গে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। তিনি সেদিন যা বলেন, তা দ্রুত ভাইরাল হয়। কী বলেছিলেন মহারাজ?
কী করতে হবে? প্রেমানন্দজি বলছেন, নবরাত্রিতে উপবাস করেন অনেকে, কিন্তু উপবাস মানে, শুধু না-খাওয়া নয়। উপবাসকালে ন্যায়-আচরণটাই আসল। এই সময়ে সবরকম নেতিবাচকতা বাদ দিতে হয়। সম্পূর্ণ ভাবে ইতিবাচক থাকুন। আর উপবাসকালে সারাদিন ধরে মায়ের মন্ত্রপাঠ বা কীর্তনগানও করতে হয় এসময়ে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
