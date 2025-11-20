Premanand Maharaj on Wedding Cards: বিয়ের কার্ডে কক্ষনো এই ভুল করবেন না, ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে যাবে! সতর্ক করলেন প্রেমানন্দ মহারাজ...

Premanand Maharaj on Wedding Cards: বিয়ের কার্ডে কক্ষনো এই ভুল করবেন না, ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে যাবে! সতর্ক করলেন প্রেমানন্দ মহারাজ...
Premanand Maharaj on Wedding Cards: ভরপুর বিয়ের মরসুম (Wedding Season) চলছে এখন। আর ঠিক এই সময়েই প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Maharaj) খুব জরুরি একটা কথা সামনে এল। এখন অনেকেই বিয়ের কার্ডে ভগবানের ছবি বা নাম ছাপান (God's name or image embossed on wedding cards)। এটা কি ঠিক আচরণ? মহারাজের মতে,...! ভয়ংকর কথা বলছেন তিনি।
মহারাজজির কাছে প্রশ্ন
শুভ
সুন্দর ব্যাখ্যা
একেবারেই করবেন না
অবহেলা
খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা কথা বলছেন মহারাজ। তিনি বলছেন, 'বিয়ের কার্ড খুব সাময়িক একটা বিষয়। সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য বস্তু। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলেই এটা একটা বাতিল রদ্দি পুরনো অব্যবহারযোগ্য একটা কাগজে পরিণত হয়ে যায়। আর মানুষ এটাকে আবর্জনায় ফেলে দেয়, কিংবা কখনও এসব বাড়ির এক কোণে অবহেলায় পড়ে থেকে খারাপ হয়ে যায়।'
কার্ডে শুধু...
রোষ নয়, কৃপা
মহারাজ বলছেন, 'কিন্তু আজকাল অনেকেই এই কার্ডগুলিতে শিবপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ অথবা রামসীতার বিবাহের পবিত্র ছবি ছাপিয়ে দেন। এদিকে, কার্ডের ব্যবহার মিটে গেলে ওই ছবির আর কোনও গুরুত্ব কারও কাছে থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে, কার্ডে ছাপানো ভগবানের মূর্তি অপমানিত হয়। যা আমাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ফলে এটা না করাই ভালো। আমাদের তো সব সময় চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভগবানের কৃপা মেলে, তাঁর রোষ নয়'! (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
