English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premanand Maharaj on Janmashtami: জন্মাষ্টমীর রাতে এই কাজটি করলেই মুহূর্তে মুছে যাবে বিগত ১০০ জন্মের জমে থাকা পাপ! বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ...

Premanand Maharaj on Janmashtami: সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় সারা বছর এই একটি দিনের জন্যই অপেক্ষায় থাকেন-- শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এদিন ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়, যাঁকে আমরা বাংলায় নাড়ুগোপাল বলি, হিন্দিবলয়ে বলে লাড্ডু গোপাল!

| Aug 14, 2025, 09:07 PM IST
1/7

ভক্তের প্রশ্ন

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ভক্তেরা নানা প্রশ্ন করছিলেন প্রেমানন্দস্বামীকে। কী ভাবে মানা উচিত?কীভাবে উপবসা করা উচিত? ইত্যাদি। উত্তর দিলেন স্বামীজি। কী বললেন?

2/7

ব্রতে সাবধানতা

মূল প্রশ্নটা ছিল জন্মাষ্টমীর ব্রতে কোন বিষয়ে সব থেকে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি? 

3/7

কোথাও না

স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, যেদিন তুমি জন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস করবে, সেদিন কোথাও কারও বাড়িতে যাওয়া উচিত হবে না, খাওয়া তো নয়ই!

4/7

স্বঘরেই

এদিন শুধু সারাদিন নিজের বাড়িতে থাকো, জল পান করো আর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করো। খিদে পেলে ফলটল চলতে পারে।

5/7

পিঁয়াজ-রসুনে না

এদিন কোনও ভাবেই পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া চলবে না।

6/7

উপবাসভঙ্গ

স্বামী প্রেমানন্দ জানান, শুধু উপবাসরক্ষা নয়, উপবাসভঙ্গেরও নিয়ম আছে। আর সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 

7/7

শ্রীকৃষ্ণজন্মের পরে, মধ্যরাতে

মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণের পরে উপবাসভঙ্গ করা বিধি। উপবাসভঙ্গ করতে হয় ফল খেয়ে। অথবা পঞ্চামৃত পান করে। এটা করলে কী হয়? সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে! এভাবে উপবসা ভঙ্গ করলে ১০০ জন্মের পাপ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়! এর পাশাপাশি মনে অপূর্ব পবিত্রতা জাগে। কর্মে ও বাক্যেও আসে পবিত্রতা। এভাবে জন্মাষ্টমী পালন করলে মুক্তি অবধারিত। ভাগ্য থাকে তুঙ্গে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে...

Dooars River: আতঙ্কের ডুয়ার্স, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল পড়ুয়ারা, হঠাত্‍-ই নদীতে... 8
Alaska Earthquake: মারণ ভূমিকম্প! ভেঙে পড়ল ৪০ হাজারটি সুইমিংপুলের মতো বিশালাকার পাথর, মেগা ল্যান্ডস্লাইডে দৈত্যের মতো সুনামি... মহাপ্রলয়...

Alaska Earthquake: মারণ ভূমিকম্প! ভেঙে পড়ল ৪০ হাজারটি সুইমিংপুলের মতো বিশালাকার পাথর, মেগা ল্যান্ডস্লাইডে দৈত্যের মতো সুনামি... মহাপ্রলয়...

Alaska Earthquake: মারণ ভূমিকম্প! ভেঙে পড়ল ৪০ হাজারটি সুইমিংপুলের মতো বিশালাকার পাথর, মেগা ল্যান্ডস্লাইডে দৈত্যের মতো সুনামি... মহাপ্রলয়... 7
Digha: গভীর সমুদ্রে বেঁচে থাকার টানটান লড়াই! স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ভিড়েই দীঘায় ঘটে গেল মহা বিপত্তি...

Digha: গভীর সমুদ্রে বেঁচে থাকার টানটান লড়াই! স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ভিড়েই দীঘায় ঘটে গেল মহা বিপত্তি...

Digha: গভীর সমুদ্রে বেঁচে থাকার টানটান লড়াই! স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ভিড়েই দীঘায় ঘটে গেল মহা বিপত্তি... 7
Red Road: শহর জুড়ে নাকা চেকিং, ১৩টি জোনে ভাগ রেড রোড! স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি কেমন?

Red Road: শহর জুড়ে নাকা চেকিং, ১৩টি জোনে ভাগ রেড রোড! স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি কেমন?

Red Road: শহর জুড়ে নাকা চেকিং, ১৩টি জোনে ভাগ রেড রোড! স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত প্রস্তুতি কেমন? 8