Premanand Maharaj on Janmashtami: জন্মাষ্টমীর রাতে এই কাজটি করলেই মুহূর্তে মুছে যাবে বিগত ১০০ জন্মের জমে থাকা পাপ! বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ...
Premanand Maharaj on Janmashtami: সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় সারা বছর এই একটি দিনের জন্যই অপেক্ষায় থাকেন-- শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এদিন ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়, যাঁকে আমরা বাংলায় নাড়ুগোপাল বলি, হিন্দিবলয়ে বলে লাড্ডু গোপাল!
ভক্তের প্রশ্ন
ব্রতে সাবধানতা
কোথাও না
স্বঘরেই
উপবাসভঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণজন্মের পরে, মধ্যরাতে
মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণের পরে উপবাসভঙ্গ করা বিধি। উপবাসভঙ্গ করতে হয় ফল খেয়ে। অথবা পঞ্চামৃত পান করে। এটা করলে কী হয়? সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে! এভাবে উপবসা ভঙ্গ করলে ১০০ জন্মের পাপ মুহূর্তে বিনষ্ট হয়! এর পাশাপাশি মনে অপূর্ব পবিত্রতা জাগে। কর্মে ও বাক্যেও আসে পবিত্রতা। এভাবে জন্মাষ্টমী পালন করলে মুক্তি অবধারিত। ভাগ্য থাকে তুঙ্গে।
