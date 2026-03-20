Petrol price hike: জ্বালানি সংকটে দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রলের, লিটারে ₹২.৩৫ পর্যন্ত, আর ডিজেল?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Premium Petrol Price Hike Today: আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়তেই ভারতেও বাড়ল তেলের দাম।  HPCL জানিয়েছে, সাধারণ মানুষদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়া ঠেকাতে তারা চেষ্টা করছে।  

| Mar 20, 2026, 05:57 PM IST
1/10

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দাম বাড়ল পেট্রলের। জ্বালানি সংকটে দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রলের। লিটার প্রতি ২.৩৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ল দাম। 

2/10

সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার তাদের বিভিন্ন প্রিমিয়াম গ্রেডের পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ২ টাকার বেশি বাড়িয়েছে। 

3/10

নতুন এই দাম প্রিমিয়াম পেট্রল মানে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন— Bharat Petroleum Corporation Limited-এর ‘Speed’, Hindustan Petroleum Corporation Limited-এর ‘Power’ এবং Indian Oil Corporation Limited-এর ‘XP95’।

4/10

এই কোয়ালিটির পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ২.০৯ টাকা থেকে ২.৩৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

5/10

তবে সাধারণ পেট্রোল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত। সাধারণ পেট্রোল ও ডিজেলের দামের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

6/10

দামের পরিবর্তনের কারণ মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত। এরফলে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার প্রভাবেই এই মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। 

7/10

হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০% জ্বালানি সরবরাহ হয়।

8/10

এখন সেই সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও ১২০ ডলারও যাচ্ছে দাম। 

9/10

এখন ভারতের উপরও এর প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ দেশের মোট প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৫–৯০% আমদানি করে তাকে ভারত। এর মধ্যে প্রায় ৪০–৫০% সরবরাহই হরমুজ প্রণালী হয়ে আসে।

10/10

তবে HPCL জানিয়েছে, সাধারণ গ্রাহকদের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়া ঠেকাতে তারা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

