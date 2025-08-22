Jhansi Murder: শুধু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! প্রেমিকাকে খু*ন করে সাত টু*করো করল সঞ্জয়, তারপর ২ বস্তায়...

Jhansi Murder: শুধু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! প্রেমিকাকে খু*ন করে সাত টু*করো করল সঞ্জয়, তারপর ২ বস্তায়...
Uttapradesh Crime: বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো করল প্রেমিক। তারপর দেহাংশ দুই বস্তায় ভরে একটি কুয়ো, এবং অন্যটি নদীতে ফেলে দেয়। হাড়হিম ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে ঘটে।
1/9
হাড়হিম উত্তরপ্রদেশ
2/9
প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো
3/9
ঘটনার সূত্রপাত:
4/9
অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি
জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানায় যে, দুই বছর ধরে রচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। রচনা তাকে বিয়ের জন্য় ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে করতে চাইনি। বেশ কয়েকবার বিয়েতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য রচনা নাছোড়বান্দা করে বিয়ের জন্য। তাই রেগে গিয়ে সে খুনের পরিকল্পনা করে। বাকি দুজনের সঙ্গে মিলে কুয়োর কাছে রচনাকে খুন করে।
5/9
প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো
6/9
ঘটনা প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?
7/9
পুলিসের বক্তব্য
8/9
9/9
