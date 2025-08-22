English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Jhansi Murder: শুধু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! প্রেমিকাকে খু*ন করে সাত টু*করো করল সঞ্জয়, তারপর ২ বস্তায়...

Uttapradesh Crime: বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো করল প্রেমিক। তারপর দেহাংশ দুই বস্তায় ভরে একটি কুয়ো, এবং অন্যটি নদীতে ফেলে দেয়। হাড়হিম ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে ঘটে।

Aug 22, 2025, 12:41 PM IST
1/9

হাড়হিম উত্তরপ্রদেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তাল উত্তরপ্রদেশ! কুয়ো থেকে উদ্ধার মহিলার টুকরো টুকরো দেহ। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতোমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

2/9

প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো

যার মধ্যে একজন প্রাক্তন গ্রামপ্রধান, যে নিহত মহিলার প্রেমিক। অন্যজন অভিযুক্তের ভাগ্নে। হাড়হিম এই হত্যাকাণ্ডে তৃতীয় অভিযুক্তকে প্রথম ধরা যায়নি। এখন জানা গিয়েছে, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

3/9

ঘটনার সূত্রপাত:

জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম রচনা। ঝাঁসি থেকে দুই ঘন্টা দূরে অবস্থিত টিকমগড়ের বাসিন্দা রচনা। তিনি একজন বিধবা ছিলেন। তার সঙ্গে প্রাক্তন গ্রামপ্রধান সঞ্জয়ের সম্পর্ক ছিল। ক্রমাগত রচনা তাঁর প্রেমিক তথা সঞ্জয় প্যাটেলকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। যার জেরে সঞ্জয় রেগে গিয়ে তাকে খুন করে বলে অভিযোগ।

4/9

অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি

জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানায় যে, দুই বছর ধরে রচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। রচনা তাকে বিয়ের জন্য় ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু সে বিয়ে করতে চাইনি। বেশ কয়েকবার বিয়েতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য রচনা নাছোড়বান্দা করে বিয়ের জন্য। তাই রেগে গিয়ে সে খুনের পরিকল্পনা করে। বাকি দুজনের সঙ্গে মিলে কুয়োর কাছে রচনাকে খুন করে।

5/9

প্রেমিকাকে খুন করে সাত টুকরো

মৃতদেহ লুকোনোর জন্য মাথা এবং পা একটি বস্তায় ভরে রাভেন নদীতে ফেলে দেয়। এবং শরীরের বাকি অংশ এবং দুটি হাত আলাদা বস্তায় ভরে কুয়োর ফেলে পালিয়ে যায়।  

6/9

ঘটনা প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?

১৩ আগস্ট এক কৃষক তাঁর ক্ষেত পরিদর্শন করার সময় কুয়ো থেকে দুর্গন্ধ পান। সেখানে তিনি একটি বস্তা ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। তত্‍ক্ষণাত্‍ তিনি পুলিসে খবর দেন। তারপরই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

7/9

পুলিসের বক্তব্য

ঝাঁসির সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিস জানিয়েছেন, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর আটটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। কুয়ো থেকে মহিলার হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশ উদ্ধার করা হয়। মাথা না থাকায় শনাক্তকরণ জটিল হয়ে ওঠে।

8/9

পুলিসের বক্তব্য

পুলিস আরও জানায় যে, জোরদার তদন্তে  ১০০ জনেরও বেশি গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং ২০০ টিরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করা হয়। পোস্টার বিতরণ করে নিহত মহিলার পরিচয় উদ্ধার করে পুলিস। রচনার ভাই পোস্টার দেখে ঘটনাটি সামনে আসে।

9/9

পুলিসের বক্তব্য

পুলিস জানিয়েছেন, তদন্তকারী দলের জন্য ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এবং পলাতক সহযোগী প্রদীপ আহিরওয়ারের জন্য ২৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

