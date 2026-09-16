/চড়চড়িয়ে দাম বাড়ছে পেঁয়াজ, তেল, আদার! মূল্যবৃদ্ধি চিকেন-পনিরেরও

Price Hike: দাম বাড়তেই বাড়ছে মাসিক খরচ। নাভিশ্বাস উঠছে মধ্যবিত্তের। আর কত দাম বাড়বে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দাম বাড়ছে পেঁয়াজ, রান্নার তেল, আদা সহ রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর। দাম বাড়ার ফলে বাড়ছে খরচও।
ভারতে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোর মাসিক খরচের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং বড় শহরগুলোর পরিবারগুলোর খরচের প্রায় ৪০ শতাংশই খরচ হয় খাবারের পিছনে।
এদিকে পেঁয়াজের দাম গত বছরের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৫০%। দাম বেড়েছে রান্নার তেলের। সয়াবিন ও অন্যান্য ভোজ্যতেলের দামও চড়ছে।
আদার দাম ৭০%-এরও বেশি বেড়েছে। মুরগির খাবারের দাম গত এক মাসে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফলে খামার মালিক ও বিক্রেতারা মুরগির মাংস ও ডিমের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন।
ব্রয়লার মুরগির দাম কেজি প্রতি ২৪০ টাকা থেকে বেড়ে ২৬০ টাকা হয়েছে। আরও বাড়তে পারে সেই দাম। ওদিকে দুধ, পনিরের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় দুগ্ধজাত পণ্যের দামও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
কিন্তু কেন এভাবে দাম বাড়ছে? এর প্রধান কারণ হল বর্ষার ঘাটতি ও 'এল নিনো'র প্রভাব। বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ায় ধান, ভুট্টা, সয়াবিন ও আখের ফলন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলে ২০% ইথানল মেশানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইথানল তৈরির জন্য কাঁচামাল হিসেবে লাগে চাল, ভুট্টা ও আখ। যার জেরে এই এর চাহিদা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে ধান ও ভুট্টা চাষ গত বছরের চেয়ে ৩% কম রয়েছে।
ওদিকে কৃষকরা ইথানল প্রস্তুতকারকদের কাছে বেশি দামে ফসল বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে সাধারণ বাজারে চাল, ভুট্টা ইত্যাদির জোগান কমে গেছে। দাম বেড়েছে চিনিরও। এই পরিস্থিতি চিনির দাম যেমন কেজি প্রতি ৫০ টাকায় বেঁধে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।