আমজনতার উপরে ফের ধাক্কা। আগামিকাল ১ জুন থেকে বাড়ছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
সোমবার সকাল ৬টা থেকে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে ৫৩ টাকা ৫০ পয়সা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
দাম বৃদ্ধির ফলে কাল থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কলকাতায় হচ্ছে ৩২৫৫ টাকা ৫০ পয়সা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
অন্যদিকে, ১৪ কেজির সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিতই থাকছে। ফলে ১৪ কেজির সিলিন্ডারের দাম থাকছে ৯৩৯ টাকা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
এদিকে, কেন্দ্র একটি নতুন নিয়ম চালু করতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। সেটি হল যারা পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস পান তারা আর সিলিন্ডারের গ্যাস রাখতে পারবেন না। অর্থাত্ যাদের পিএনজি রয়েছে তাদের হয়তো এলপিজি সিলিন্ডার ছাড়তে হতে পারে।