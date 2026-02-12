Pension Plans For Private Sector Employees: বেসরকারি কর্মীদের জন্য এবার দারুণ সুখবর, কখন এবং কীভাবে আজীবন পেনশনের টাকা পাবেন হাতে?
Pension Plans For Private Sector Employees: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন ওরফে ইপিএফও ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনে এক সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জেনে নিন কখন এবং কীভাবে আজীবন পেনশনের টাকা পাবেন?
কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সংস্থা
প্রতি মাসে কাটা হয় পেনশন
প্রতি মাসে কাটা হয় পেনশন
ইপিএফও পেনশনের জন্য ন্যূনতম বয়স এবং চাকরির শর্ত
পেনশনযোগ্য চাকরি
ইপিএসে টাকা কীভাবে জমা হয়
কর্মচারীর নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পিএফ অবদানের ৮.৩৩ শতাংশ ইপিএসে জমা হয়। তবে এই অবদান শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বেতন সীমার উপর ভিত্তি করেই। এর অর্থ হল আপনার প্রকৃত বেতন যত বেশিই হোক না কেন, পেনশন গণনা একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বৃদ্ধি পায় না। এই কারণেই উচ্চ বেতনভোগী ব্যক্তিরাও সীমিত পেনশন পান এবং এটি বিনিয়োগের মতো বাড়ানো যায় না।
৫০ বছর বয়সে পেনশন নেওয়ার অসুবিধা
৫৮ বছর বয়সের পরে পেনশন
