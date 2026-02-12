English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Pension Plans For Private Sector Employees: বেসরকারি কর্মীদের জন্য এবার দারুণ সুখবর, কখন এবং কীভাবে আজীবন পেনশনের টাকা পাবেন হাতে?

Pension Plans For Private Sector Employees: বেসরকারি কর্মীদের জন্য এবার দারুণ সুখবর, কখন এবং কীভাবে আজীবন পেনশনের টাকা পাবেন হাতে?

Pension Plans For Private Sector Employees: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন ওরফে ইপিএফও ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীনে এক সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জেনে নিন কখন এবং কীভাবে আজীবন পেনশনের টাকা পাবেন?  

| Feb 12, 2026, 09:04 PM IST
1/8

কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সংস্থা

EPFO ​​pension scheme

কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন এবং বিমা সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সংস্থা। এপিএফও পেনশন স্কিম বা ইপিএস, বেসরকারি খাতে কর্মরত লক্ষ-লক্ষ কর্মচারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

2/8

প্রতি মাসে কাটা হয় পেনশন

PF contributions are deducted every month

চাকরির সময়ে প্রতি মাসে পিএফ অবদান কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু বেশিরভাগ কর্মচারী বুঝতেই পারেন না যে, তাঁরা কখন তাঁদের পেনশন পাবেন, বা পেনশন কত হবে বা কোন শর্তেই তা পাবেন।   

3/8

প্রতি মাসে কাটা হয় পেনশন

PF contributions are deducted every month

পাসবুকে পিএফ ব্যালান্স দেখা গেলেও, পেনশন গণনা নিয়ম এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইপিএফও ​​নিয়ম, বেতন সীমা এবং আদালতের নির্দেশের পরিবর্তনের কারণে ইপিএস বোঝা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।  

4/8

ইপিএফও পেনশনের জন্য ন্যূনতম বয়স এবং চাকরির শর্ত

Minimum age and service condition for EPFO pension

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ইপিএফও-র অধীনে মাসিক পেনশন পাওয়ার জন্য দুটি শর্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত) কর্মচারীকে কমপক্ষে ১০ বছর পেনশনযোগ্য চাকরি করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত) তাদের ৫৮ বছর বয়স হতেই হবে।   

5/8

পেনশনযোগ্য চাকরি

Pensionable service

পেনশনযোগ্য চাকরি বলতে সেই সময়কালকে বোঝায় যখন নিয়োগকর্তা এপিএসে অবদান রেখেছেন এবং কর্মচারী তাদের পিএফ স্থানান্তর করেছেন এবং তা তুলে নেননি। ১০ বছরের কম চাকরি করলে একজন ব্যক্তি আজীবন পেনশন পাওয়ার কিন্তু অধিকারী নন।    

6/8

ইপিএসে টাকা কীভাবে জমা হয়

How money is deposited in EPS

কর্মচারীর নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পিএফ অবদানের ৮.৩৩ শতাংশ ইপিএসে জমা হয়। তবে  এই অবদান শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বেতন সীমার উপর ভিত্তি করেই। এর অর্থ হল আপনার প্রকৃত বেতন যত বেশিই হোক না কেন, পেনশন গণনা একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বৃদ্ধি পায় না। এই কারণেই উচ্চ বেতনভোগী ব্যক্তিরাও সীমিত পেনশন পান এবং এটি বিনিয়োগের মতো বাড়ানো যায় না।    

7/8

৫০ বছর বয়সে পেনশন নেওয়ার অসুবিধা

Disadvantages of taking pension at age 50

যদি কোনও কর্মচারী ৫৮ বছর বয়সের আগে অর্থাৎ ৫০ বছর বয়সের পরে পেনশন নিতে চান, তাহলে এটিকে প্রাথমিক পেনশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, পেনশনের পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমানো হয়।   

8/8

৫৮ বছর বয়সের পরে পেনশন

Taking the pension after the age of 58 and waits until 60

অন্যদিকে যদি কর্মচারী ৫৮ বছর বয়সের পরে পেনশন নিতে দেরি করেন এবং ৬০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তাহলে তাঁরা কিছুটা বেশি পেনশন পেতে পারেন। এর অর্থ হল আপনার পেনশনের সময় সরাসরি আপনার মাসিক ভাতাকে প্রভাবিত করে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক... 6
SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট... 14
HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক... 7
Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন...

Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন...

Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন... 9