Rahul Arunoday Banerjee Death: ভেজা চোখে FIR, রাহুলের আকস্মিক চলে যাওয়ার জবাব চাইছেন প্রিয়াঙ্কা

বিচার চাই! প্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যময় মৃত্যুতে এবার থানার দোরগোড়ায় টলিউড। স্বামী রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করলেন বিধ্বস্ত প্রিয়াঙ্কা সরকার। সঙ্গে ছিলেন প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা, আবীর, যীশু, চিরঞ্জিত থেকে শুরু করে টলিউডের অন্য তারকারা।

| Apr 04, 2026, 04:14 PM IST

রাহুলের মৃত্যুতে প্রিয়াঙ্কার FIR

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক ও রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে এবার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিল টলিউডের অভিভাবক সংগঠন 'আর্টিস্ট ফোরাম'। শনিবার দুপুর ২টোর পর দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় পৌঁছে অভিযোগ দায়ের করলেন টলিউডের একঝাঁক তারকা। ছবি- টলিউড অনলাইন  

এই অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রাহুলের স্ত্রী অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, যিনি নিজে এফআইআর কপিতে সই করেছেন। তাঁর উপস্থিতি এই মামলাকে আইনিভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলল বলে মনে করা হচ্ছে। ছবি- টলিউড অনলাইন  

এদিন থানায় প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের মহাতারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জিশু সেনগুপ্ত, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং সৌরভ দাসের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। ছবি- টলিউড অনলাইন  

বিধ্বস্ত অবস্থায় থানায় পৌঁছন প্রিয়াঙ্কা, তাঁকে আগলে রেখেই ভিতরে নিয়ে যান সহকর্মীরা। আইনি জটিলতা এড়াতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অভিজ্ঞ আইনজীবীরাও। ছবি- টলিউড অনলাইন  

গত ২৯শে মার্চ ২০২৬, ওড়িশার তালসারিতে শুটিং চলাকালীন সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুলের। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় তিনি শুটিং করছিলেন, না কি শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল— তা নিয়ে প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে পরস্পরবিরোধী বয়ান আসায় দানা বাঁধে রহস্য। ছবি- টলিউড অনলাইন  

গত ১লা এপ্রিল প্রযোজনা সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েছিল ফোরাম, কিন্তু সেই চিঠির উত্তর ‘সন্তোষজনক’ না হওয়ায় আইনি পথে হাঁটার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সতীর্থদের অভিযোগ, আসল সত্য গোপন করে দায় ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ছবি- টলিউড অনলাইন  

আর্টিস্ট ফোরামের দাবি, শুধুমাত্র অনুরাগী নন, রাহুলের পরিবার ও সহকর্মীদেরও অধিকার আছে জানার যে ঠিক কী ঘটেছিল সেই অভিশপ্ত দিনে। তদন্ত যাতে কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয় এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকে, সেই দাবিতেই আজ এই বিশাল তারকা সমাবেশ। ছবি- টলিউড অনলাইন  

অন্যদিকে, এদিন কলকাতায় রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদে এক মৌন মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে, যেখানে অপর্ণা সেনের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে, রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যু এখন কেবল একটি শোকসংবাদ নয়, বরং টলিউডের নিরাপত্তা ও অপেশাদারিত্বের বিরুদ্ধে এক বিশাল লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ছবি- টলিউড অনলাইন

Gold Price Drop: পাহাড়চূড়া থেকে মাটিতে এসে পড়ল সোনার দাম, নামছে রুপোও; একলাফে দেড় লাখ টাকা কমল

