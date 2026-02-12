English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

Horror and Survival Gaming Addiction: গাজিয়াবাদের তিন বোনের আত্মহত্যাকাণ্ডে উঠে এসেছে কিছু বিপজ্জনক গেমের নাম। ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে!

| Feb 12, 2026, 06:18 PM IST
1/6

মোবাইল গেম

মোবাইল গেম

গাজিয়াবাদের তিন বোনের আত্মহত্যাকাণ্ডে উঠে এসেছে কিছু বিপজ্জনক গেমের নাম। তাদের ডায়েরিতে এই কয়েকটি গেমের নাম বারবার উল্লেখ রয়েছে, যেখানে তাঁরা এই গেমগুলিকে তাদের প্রিয় গেম বলে প্রকাশও করেছে। এই চারটি মোবাইল গেম হল- Poppy Playtime, The Baby in Yellow, Evil Nun: The Scary Horror Game আর Ice Scream। 

2/6

পপি প্লেটাইম (Poppy Playtime)

পপি প্লেটাইম (Poppy Playtime)

এই গেমে খেলোয়াড় একটি বন্ধ খেলনার কারখানায় প্রবেশ করে। সেখানে তাকে কিছু ধাঁধা সমাধান করতে হয়, একই সঙ্গে অদ্ভুত এবং ভয়ানক পুতুলকে এড়িয়ে চলতে হয়।  বয়সসীমা: ১২+ কেন খেলা উচিত না: এই গেমে আছে কিছু অসুবিধাজনক ছবি এবং আতঙ্কজনক দৃশ্য। 

3/6

দ্য বেবি ইন ইয়েলো (The Baby in Yellow)

দ্য বেবি ইন ইয়েলো (The Baby in Yellow)

এই গেমে খেলোয়াড়কে বেবিসিটার হিসেবে এক অস্বাভাবিক বাচ্চার খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমে সাধারণ গেম মনে হলেও, ধীরে ধীরে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু হয়।  বয়সসীমা: ১২+ কেন খেলা উচিত না: এই গেমে রয়েছে আপত্তিজনক ভৌতিক ছবি যা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। 

4/6

এভিল নান (Evil Nun: The Scary Horror Game)

এভিল নান (Evil Nun: The Scary Horror Game)

এই গেমে রয়েছে স্কুলের এক দৃশ্য, যেখানে একটি শয়তান সন্ন্যাসী পড়ুয়াদের আটকে রাখে। এখানে খেলোয়াড়কে বাচ্চাদের মুক্তি করে পালানোর জন্য ধাঁধা সমাধান করতে হয়।  বয়সসীমা: ১৬+ কেন খেলা উচিত না: এই গেমে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভয়াবহ রূপে দেখানো হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে তীব্র ভয় ও সহিংস কিছু ছবি। 

5/6

আইস স্ক্রিম (Ice Scream)

আইস স্ক্রিম (Ice Scream)

এখানে একটি আইস স্ক্রিম বিক্রেতা বাচ্চাদের অপহরণ করে এবং বরফের মতো জমিয়ে দেয়। এখানে খেলোয়াড় লুকিয়ে এবং সূত্র সমাধান করে তাঁদেরকে উদ্ধার করে।  বয়সসীমা: ১৩+ কেন খেলা উচিত না: এখানে অপহরণের কিছু আপত্তিজনক ছবি রয়েছে।

6/6

অভিভাবকদের জন্য সতর্কতা:

অভিভাবকদের জন্য সতর্কতা:

প্রায়শই বাচ্চারা বিভিন্ন গেমে নিয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছু করণীয় মানা উচিত। যেমন- ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল চালু রাখা, বয়সসীমা দেখে গেম নির্বাচন করা, স্ক্রিন টাইমে সময়সীমা বাধা উচিত এবং বাচ্চার মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য রাখা।   আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

পরবর্তী
অ্যালবাম

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট...

SSC Case Update: মাথায় হাত শিক্ষকদের! তুমি কেন দাগি, কোনও জবাব দেব না! সব দাবি খারিজ করে SSC-অযোগ্যদের পথে বসাল হাইকোর্ট... 14
HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক...

HS Examination 2026: ভোটমুখী বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে মোদীর ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার! বিতর্ক... 7
Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন...

Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন...

Silver Price Update: টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছে রুপো, কয়েক ঘণ্টায় বাড়ল ১২০০০! এখনই কি বিনিয়োগের সেরা সময়? বিশ্লেষকরা বলছেন... 9
SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে?

SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে?

SIR In Bengal Big Update: বিগ বিগ ব্রেকিং! ফাইনাল ভোটার লিস্টে আনম্যাপড ভোটারদের নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের... দেওয়া হল নতুন ফরম্যাট... কী করতে হবে? 16