Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...

Gaming Addiction: গাজিয়াবাদে তিন বোনের ঝাঁপ! ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে! প্লিজ চেক...
Horror and Survival Gaming Addiction: গাজিয়াবাদের তিন বোনের আত্মহত্যাকাণ্ডে উঠে এসেছে কিছু বিপজ্জনক গেমের নাম। ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে চাইলে এই কয়েকটি গেম ফোনে যেন না থাকে!
মোবাইল গেম
পপি প্লেটাইম (Poppy Playtime)
দ্য বেবি ইন ইয়েলো (The Baby in Yellow)
এভিল নান (Evil Nun: The Scary Horror Game)
আইস স্ক্রিম (Ice Scream)
অভিভাবকদের জন্য সতর্কতা:
প্রায়শই বাচ্চারা বিভিন্ন গেমে নিয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছু করণীয় মানা উচিত। যেমন- ফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল চালু রাখা, বয়সসীমা দেখে গেম নির্বাচন করা, স্ক্রিন টাইমে সময়সীমা বাধা উচিত এবং বাচ্চার মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য রাখা। আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
