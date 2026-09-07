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এবছর পুজোর পরেও আরও ২ দিন সবেতন ছুটি! কারা পাবেন? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:50 PM IST

Durga Puja Holiday:   পুজোর সময়েও ডিউটি।  পুজোর মিটলেই আইনশৃঙ্খলা ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের ২ দিন সবেতন ছুটি।

 

 

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর ডিউটি করলেই দু-দিন সবেতন ছুটি! পুলিশ-দমকল-পুরকর্মীদের জন্য বড় পুরস্কার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী

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পুজো আসে, পুজো যায়। কিন্তু উত্‍সবের দিনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন না তাঁরা। কারণ, তাঁদের কেউ পুলিসে চাকরি করেন, কেউ পুরসভার কর্মী বা স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব সামলান। পুজো মিটলেই এবার আইনশৃঙ্খলা ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা সবেতন ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

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পুজো আসছে। ব্যান্ডেলের বাঁশ পড়ে দিয়েছে। আকাশ-বাতাসে উত্‍সবের গন্ধ।

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আজ, সোমবার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে হয়ে গেল পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক। এবারও পুজো কমিটিগুলি সরকারি অনুদান পাবে।

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পুজোর চারটে দিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠবেন সকলেই। কিন্তু যাঁরা আইনশৃঙ্খলা ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্তি, তাঁদের ছুটি নেই।

 

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 পুজোর সময়েও ডিউটি। তবে পুজোর মিটলেই মিলবে অতিরিক্ত ২ দিন ছুটি। পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক থেকে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী।

 

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এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুদানের ১ লক্ষ টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল  সন্তোষপুর লেক পল্লি,  টালা প্রত্যয় ও চোরবাগান সার্বজনীনও।

 

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