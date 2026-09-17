/পুজোর মুখেই নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তুমুল বৃষ্টি, ঘনঘন বজ্রপাত... ভাসবে কলকাতাও

Bengal Weather Update: বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গেও। ওপরের দিকের জেলায় কখনও ভারী কখনও মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিচের দিকে জেলাগুলিতে শনিবার পর্যন্ত মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
অয়ন ঘোষাল: শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতেও। বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে।
পুজোর মুখে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। দুর্যোগের মেঘ দক্ষিণবঙ্গে। আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতেও। বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে।
স্বাভাবিক বর্ষার বৃষ্টি নয়, নিম্নচাপ। সিকিম থেকে বাংলার উপর দিয়ে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা।
দক্ষিণবঙ্গের আকাশে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট। বজ্রগর্ভ মেঘের দাপটে শুক্রবার পর্যন্ত ঘন ঘন বজ্রপাতের সতর্কতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হওয়া।
দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে কলকাতায়। কখনও মাঝারি, আবার কখনও ভারী। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে।
বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও। ওপরের দিকের জেলায় কখনও ভারী কখনও মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
নিচের দিকে জেলাগুলিতে শনিবার পর্যন্ত মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।