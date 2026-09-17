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পুজোর মুখেই নিম্নচাপ! দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তুমুল বৃষ্টি, ঘনঘন বজ্রপাত... ভাসবে কলকাতাও

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 17, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:36 PM IST

Bengal Weather Update:  বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গেও। ওপরের দিকের জেলায় কখনও ভারী কখনও মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিচের দিকে জেলাগুলিতে শনিবার পর্যন্ত মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

 

 

 

অয়ন ঘোষাল:  শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতেও। বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে।

 

পুজোর মুখে নিম্নচাপ1/6

পুজোর মুখে নিম্নচাপ

 পুজোর মুখে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। দুর্যোগের মেঘ দক্ষিণবঙ্গে। আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতেও। বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে।

শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা2/6

শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা

স্বাভাবিক বর্ষার বৃষ্টি নয়, নিম্নচাপ। সিকিম থেকে বাংলার উপর দিয়ে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা।

শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট3/6

শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট

দক্ষিণবঙ্গের আকাশে তৈরি হয়েছে  শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট। বজ্রগর্ভ মেঘের দাপটে শুক্রবার পর্যন্ত ঘন ঘন বজ্রপাতের সতর্কতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হওয়া।

 

কলকাতায় বৃষ্টি4/6

কলকাতায় বৃষ্টি

 দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে কলকাতায়। কখনও মাঝারি, আবার কখনও ভারী। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে।

 

বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও5/6

বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও

বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও। ওপরের দিকের জেলায় কখনও ভারী কখনও মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

 

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা6/6

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিচের দিকে জেলাগুলিতে শনিবার পর্যন্ত মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

 

TAGS:
Bengal Weather Update

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