Zee News Bengali
Pune father assault daughter: 'বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...' আর না পেরে শেষে নাবালিকা...

Pune Crime: পুনেতে (Pune) নিজের বাড়িতেই যৌন হেনস্থার (Molestation) শিকার এক নাবালিকা। নাবালিকা নিজেই যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানিয়েছে নিজের বাবার (Father accused) বিরুদ্ধে। সে জানিয়েছে, সুযোগ পেলেই বাবা যৌন হেনস্থা (Sexual torture) করত তাকে। বাবা এমনভাবে ছোঁয় ওই নাবালিকাকে,পরে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সে। পরিবারের কাছে বিষয়টি আগে ফাঁস করে। তারপরেই পুলিসের জালে অভিযুক্ত বাবা।    

| Sep 12, 2025, 03:28 PM IST
1/8

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে। পুলিস জানিয়েছে, কোন্ধয়া এলাকা থেকে গতকাল বুধবার রাতে অভিযুক্ত ৪০ বছর বয়সি যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেদিন থানায় ওই নাবালিকার পরিবার অভিযোগ জানিয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় এবং পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। 

2/8

এক পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই নাবালিকা যৌন হেনস্থার বিষয়টি প্রথমে পরিবারকে জানিয়েছিল। গত তিন মাস ধরেই বাড়িতে সে যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছিল। নাবালিকা জানিয়েছে, বাবা তার বুক ও যৌনাঙ্গ চেপে ধরত প্রায়শই। এমনভাবে যৌনাঙ্গ চেপে ধরত, সে যন্ত্রণায় ছটফট করত। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেও, তাকে ছাড়ত না বলে জানিয়েছে সে। 

3/8

নাবালিকার মুখে এই বিবরণ শুনেই আঁতকে ওঠে গোটা পরিবার। এরপর তাকে নিয়েই থানায় পৌঁছন সকলে। পুলিসের কাছে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। বর্তমানে পুলিসি হেফাজতে রয়েছে সে। 

4/8

প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে এই ধরনের একটি ঘটনাই ঘটেছিল। বাড়িতে ছিলেন না কেউ। নির্জনতার সুযোগে নিজের মেয়েকেই ধর্ষণের চেষ্টা করে বাবা। যৌন নির্যাতনের পর মেয়েকে প্রাণে মারার হুমকিও দেয় সে। হাড়হিম এই ঘটনার বর্ণনা শুনে শিউরে ওঠে খোদ পুলিসও। 

5/8

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জে। পুলিস জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। ১১ বছর বয়সি নির্যাতিতার মা জানিয়েছেন, সেদিন তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাবার কাছে মেয়ে রয়েছে, এটা জেনে নিশ্চিন্তেই ছিলেন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে জানতে পারেন, ফাঁকা বাড়িতে মেয়েকে ধর্ষণ করে বাবা। বাড়ি ফিরেই তিনি বিষয়টি মেয়ের থেকে জানতে পারেন। এরপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। 

6/8

নাবালিকার মা আরও জানিয়েছেন, মেয়েকে ধর্ষণের পর তাকে খুনের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। ধর্ষণের বিষয়টি বাইরে ফাঁস করলে খুনের হুমকিও দিয়েছিল। নির্যাতিতা তার মাকে জানিয়েছে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল বাবা।  নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অন্যদিকে নাবালিকাকে মেডিক্যাল টেস্টের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় তারা। ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিস।   

7/8

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় নাবালিকা কন্যাসন্তানকে ধর্ষণ করে বাবা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ ফেব্রুয়ারি। ফাঁকা বাড়িতে স্ত্রীর অবর্তমানে নাবালিকা কন্যাসন্তানকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন ৪০ বছর বয়সি এক যুবক। ধর্ষণের পর নিজের মেয়ে ও ছেলেকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য হুমকিও দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করেছিল তাঁর ছেলে। ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত বাবা। 

8/8

এরপর বাড়িতে পৌঁছে নাবালিকাকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেন তার মা। ঘটনার বিবরণ শুনে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে থানায় যান তিনি। স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে যুবকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিস। অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বর্তমানে পুলিসি হেফাজতে রয়েছে সে। 

