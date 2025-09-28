English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zubeen Garg's Death Controversy: 'জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!' বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী...

Zubeen Garg's death case: তাঁর প্রাণের অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে অখুশি জ়ুবিন গর্গ কিছু দিন আগেই একটি অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে বলেছিলেন, 'এ বার সরকারই পাল্টে দেব।' গায়কের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটনে এ বার তেমন ঘোষণা করে দিলেন খোদ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার অসমবাসীর উদ্দেশে তিনি জানিয়ে দিলেন, জুবিনের মৃত্যুর বিচার এনে দিতে না-পারলে আগামী বিধানসভা ভোটে যেন বিজেপি সরকার পাল্টে দেন তাঁরা।

| Sep 28, 2025, 02:15 PM IST
1/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে জ়ুবিনের মৃত্যুর পর থেকে আন্দোলিত সমগ্র অসম। গায়কের অন্ত্যেষ্টির পরেও সেই উত্তেজনা, আবেগ অব্যাহত। কোথাও কোথাও হিংসার ঘটনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

2/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, তাঁর সরকার গর্গের ম্যানেজার বা চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের আয়োজকের পরিবর্তে আসামের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

3/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর সরকার সংগীত কিংবদন্তি জুবিন গর্গের মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং সরকার ব্যর্থ হলে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদেরকে তাঁর সরকারকে ভোট দিতে না করেছে। জুবিন গর্গ গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সাঁতার কাটার সময় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা যান।

4/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

এক ভিডিয়ো বার্তায় জনগণের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকারের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আমরা নিশ্চিত করব যে এই মামলায় ন্যায়বিচার হবে। আমরা ব্যর্থ হলে আমাদের শাস্তি দিন। কিন্তু মানুষের দুঃখকে গুজব ও ভুল তথ্য ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করবেন না।

5/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

তিনি বলেন, মানুষ জুবিনের জন্য বিচার চাইছে এবং তিনি তাদের পাশে আছেন। 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটা আমার কর্তব্য যে, মৃত্যুর জন্য দায়ী সকলেই যাতে আইনের মুখোমুখি হয় তা নিশ্চিত করা। আমি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। আইন তার নিজের পথে চলবে। এটি কাউকে ছাড় দেবে না।'

6/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

হিমন্ত বিশ্বশর্মা আরও জোর দিয়ে বলেন যে তাঁর সরকার গর্গের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা বা চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্তের কাছে নয়, বরং অসমের জনগণের কাছে উত্তর দেবে। গর্গের মৃত্যুর পর উৎসবটি বাতিল করা হয়েছিল, যেখানে যোগ দিতে তিনি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন।

7/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্ত দুজনকে অসম পুলিসের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (CID) সামনে হাজির হতে বলেন এবং মন্তব্য করেন যে, জুবিন গর্গের মতো একজন ‘জাতীয় সম্পদে’র মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আদালতে তাদের আগাম জামিনের আবেদন করা উচিত হবে না।

8/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

এই গায়কের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিস মোট ৫৫টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

9/10

জুবিনের মৃত্যু-রহস্য

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, অসম পুলিস শনিবার মহন্ত এবং সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে, যারা খবর অনুযায়ী পলাতক; এই নোটিশ তাদের কোনো বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা স্থল সীমান্ত দিয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধা দেবে।

10/10

জুবিনের মৃত্যু--রহস্য

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'এটা জুবিনের অসম। এটা আমাদের মাতৃভূমি। আমরা এটাকে নেপাল হতে দিতে পারি না।' তিনি আরও বলেন, 'যদি আমরা অসমের একটিও সম্পদের ক্ষতি করি, জুবিন সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন।'

