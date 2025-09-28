Zubeen Garg's Death Controversy: 'জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!' বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী...

Zubeen Garg's Death Controversy: 'জুবিনের মৃত্যুর বিচার না পেলে আমাদের আর ভোট দেবেন না!' বিস্ফোরক অসমের মুখ্যমন্ত্রী...
Zubeen Garg's death case: তাঁর প্রাণের অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে অখুশি জ়ুবিন গর্গ কিছু দিন আগেই একটি অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে বলেছিলেন, 'এ বার সরকারই পাল্টে দেব।' গায়কের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে এ বার তেমন ঘোষণা করে দিলেন খোদ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার অসমবাসীর উদ্দেশে তিনি জানিয়ে দিলেন, জুবিনের মৃত্যুর বিচার এনে দিতে না-পারলে আগামী বিধানসভা ভোটে যেন বিজেপি সরকার পাল্টে দেন তাঁরা।
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাঁর সরকার সংগীত কিংবদন্তি জুবিন গর্গের মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং সরকার ব্যর্থ হলে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদেরকে তাঁর সরকারকে ভোট দিতে না করেছে। জুবিন গর্গ গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সাঁতার কাটার সময় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা যান।
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু-রহস্য
জুবিনের মৃত্যু--রহস্য
