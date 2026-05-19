Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Popular Singer Death: বাজার করতে বেরিয়ে ৬ দিন ধরে নিখোঁজ, খাল থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় গায়িকার নিথর দেহ

Popular Singer Death: বাজার করতে বেরিয়ে ৬ দিন ধরে নিখোঁজ, খাল থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় গায়িকার নিথর দেহ

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 19, 2026, 06:04 PM IST|Updated: May 19, 2026, 06:04 PM IST

Found Dead in Ludhiana Canal: পঞ্জাবি গায়িকা ইন্দর কৌর (যশিন্দর)-এর মৃতদেহ উদ্ধার লুধিয়ানার খাল থেকে। ৬ দিন আগে বন্দুকের মুখে অপহৃত হয়েছিলেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় খুন করে কানাডায় পালিয়েছে মূল অভিযুক্ত।

1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  জগতে ফের নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। গত ছয় দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হল জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়িকা ইন্দর কৌরের মৃতদেহ, যিনি যশিন্দর কৌর নামেও পরিচিত। লুধিয়ানার নীলো খাল থেকে আজ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিস। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা পঞ্জাব জুড়ে। বন্দুকের মুখে অপহরণ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে গায়িকার পরিবার।

 

2/8

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৩ই মে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের গাড়িটি নিয়ে স্থানীয় বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়েছিলেন ইন্দর। কিন্তু গভীর রাত পার হয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। উদ্বিগ্ন পরিবার চারদিকে খোঁজখবর শুরু করলেও গায়িকার কোনো হদিশ মেলেনি। এর পরেই ইন্দরের ভাই যতিন্দর সিং পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং অপহরণের আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

 

3/8

তদন্তে নেমে ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পারে, মোগা জেলার ভালুর গ্রামের বাসিন্দা সুখবিন্দর সিং ওরফে সুখার সঙ্গে পরিচয় ছিল ইন্দরের। যতিন্দর সিংয়ের অভিযোগ, সুখবিন্দর দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বোনকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইন্দর সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। 

 

4/8

পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের প্রস্তাব ফেরানোর জেরে সুখবিন্দরের মনে তীব্র আক্রোশ তৈরি হয়। অভিযোগ, সেই ক্ষোভের বশবর্তী হয়েই ১৩ই মে রাতে সহযোগী করমজিৎ সিংকে সঙ্গে নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ইন্দরকে অপহরণ করেন সুখবিন্দর।

 

5/8

নিখোঁজ ডায়েরি ও পরিবারের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে গত ১৫ই মে জামালপুর থানার পুলিশ সুখবিন্দর সিং এবং করমজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করে। তবে গায়িকার পরিবারের দাবি, এফআইআর দায়ের হওয়ার পরেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো রকম তৎপরতা বা বড় কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদি পুলিশ সময়মতো তল্লাশি চালাত, তবে হয়তো ইন্দরকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হতো বলে আক্ষেপ করছেন স্বজনরা।

 

6/8

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে পুলিশ ও গায়িকার পরিবার। পরিবার সূত্রে বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে যে, ইন্দরকে হত্যা করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই সম্প্রতি কানাডা থেকে পঞ্জাবে এসেছিলেন সুখবিন্দর সিং। আর হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন করার পরেই তিনি তড়িঘড়ি আবার কানাডায় পালিয়ে যান।

 

7/8

আজ, ১৯শে মে সকাল ১১টা নাগাদ জামালপুর থানার পুলিশ খবর পায় যে লুধিয়ানার নীলো খালে একটি অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ ভাসছে। এসএইচও (SHO) বলবীর সিংয়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সামরালার সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে গায়িকার পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠানো হলে তাঁরা মৃতদেহটি ইন্দর কৌর ওরফে যশিন্দর কৌরের বলে শনাক্ত করেন।

 

8/8

জামালপুর থানার এসএইচও বলবীর সিং জানিয়েছেন, পুলিশ ইতিমধ্যেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত সুখবিন্দর সিং বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। জোরপূর্বক বিয়ের চাপ, প্রত্যাখ্যানের জেরে আক্রোশ এবং সুপারি কিলিং বা পূর্বপরিকল্পিত খুনের মতো সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসনের আশ্বাস। তবে এক উদীয়মান তারকার এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ সঙ্গীত মহল।

Tags:
Inder Kaur
Yashinder Kaur
Punjabi Singer Dead
Ludhiana Crime
punjab police
Sukhwinder Singh
Missing Singer Found Dead
Punjabi singer death
Yashinder Kaur body found

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ভারতের ২ এয়ারবেসে হামলা চালিয়েছিলাম', মন্তব্য করতেই বেরিয়ে পড়ল পাক ক্যাপ্টেনের মিথ

'ভারতের ২ এয়ারবেসে হামলা চালিয়েছিলাম', মন্তব্য করতেই বেরিয়ে পড়ল পাক ক্যাপ্টেনের মিথ

Operation Sindoor37 min ago
2

ফাইল খুলতেই আরজি কর মামলায় বড় আপডেট- সিবিআইকে ক্রাইম সিন নিয়ে বড় নির্দেশ

RG Kar case57 min ago
3

‘কেন বহিষ্কার নয় জাহাঙ্গীরকে?’ কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকে তোলপাড়, ফলতা ইস্যুতে উত্তপ্ত

Jahangir Khan1 hr ago
4

প্রিন্স-মানব-গুরনুর-হর্ষ, আফগানদের বিরুদ্ধে ভারতের তাজা ইয়ং ব্রিগেড, বসলেন বুমরা

india squad fghanistan series1 hr ago
5

ওদের যা ইচ্ছে তা-ই করুক, আমি মাথা নত করব না: পুরসভার নোটিশে বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee1 hr ago