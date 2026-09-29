পুজোয় VIP পাস বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত, মণ্ডপে 'NO VIP' বোর্ড পূর্বাচল আমরা সবাই ক্লাবের

পুজোয় ভিআইপি পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আজ বিকেলে মণ্ডপে NO VIP বোর্ড লাগিয়ে দিল আনোয়ার শাহ রোডের পূর্বাচল আমরা সবাই ক্লাব। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
পুজো কমিটির বক্তব্য, তারা মায়ের পুজোয় বরাবর ভিআইপি কালচারের বিরোধী। কিন্তু এতদিন ফোরাম বা অন্যন্য সংগঠনের চাপে তাদের ভিআইপি পাসের ব্যবস্থা করতে হত।-তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
কমিটির আরও দাবি, বিশিষ্ট ছাড়া অন্যরাও ভিআইপি পাস নিয়ে এলে ঢুকতে দিতে হত। এবার থেকে আর কোনও ভিআইপি কালচার নয়। এই পুজোয় সবাই ভিআইপি। প্রতিটি দর্শনার্থী তাদের কাছে সমান মূল্যবান। তারাই পুজোর সম্পদ। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
পুজোর ভিআইপি পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে এল দক্ষিণ কলকাতার আরও একটি ক্লাব, পূর্বাচল উদয়ন সংঘ। শিল্পী সনাতন দিন্দা ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি হচ্ছে মন্ডপ ও প্রতিমা। পরিবর্তনের পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে মান্যতা দিয়েই ফিরছে সনাতনী পূজোর এই ক্লাব। এবছরের থিম দুর্গা দালান। তারাও এই পুজোয় ভিআইপি কালচারের বিরোধী। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
উল্লেখ্য, দুর্গা পুজোয় কলকাতার বড় বড় পুজো প্যান্ডেলে প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় মানুষজনকে। এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চালু করা হয়েছিল পুজো ভিআইপি পাস। পাশাপাশি টিকিট কেটেও দেখা যায় পুজো। তৃণমূল জমানায় পুজো পাস ও টিকিট নিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এই পাস, টিকিট আর চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিকিট বিক্রি বা পাস বিক্রির নামে যে প্রতারণা, তা আর চলবে না। তাদের এটাও বক্তব্য যে সাধারণ মানুষ দুর্গাপুজোয় আসবেন, ঠাকুর দেখবেন, এটাই নিয়ম। এর জন্য টিকিট কাটা বা পাস আর নয়। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল