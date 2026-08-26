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হাতে ঝাড়ু! আলো ফোটার আগে বেরিয়ে পড়েন পূর্বস্থলীর সনত্‍ মণ্ডল, কী করেন?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:25 PM IST

Purbasthali cleanliness drive: পূর্বস্থলীর রাজা চর থেকে পারুলিয়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখার কাজ করেন সনত্‍। স্রেফ রাস্তা নয়,  স্কুল-কলেজ-মন্দির-মসজিদ-গির্জা, এমনকী সরকারি দফতরও। বাদ দেন না কিছুই। 

 

সন্দীপ ঘোষচৌধুরী: সনতের বিশ্বাস, সমাজের কাছ থেকে মানুষ অন্ন, বাসস্থান, জীবিকা পায়। তাই সমাজের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ফিরিয়ে দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। সেই ভাবনা থেকে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

 

সমাজের ঋণ শোধে হাতে ঝাড়ু!1/7

সমাজের ঋণ শোধে হাতে ঝাড়ু!

সমাজের ঋণ শোধে হাতে ঝাড়ু!গন্তব্য কখনও রাস্তা, কখনও স্কুল-কলেজ, কখনও মন্দির-মসজিদ, আবার কখনও সরকারি দপ্তর বা হাসপাতাল চত্বর। ১৩ বছর ধরে নিঃস্বার্থ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে পূর্বস্থলীর সনৎ মণ্ডল। 

পূর্বস্থলীর ধারা পাড়ার বাসিন্দা সনত্‍2/7

পূর্বস্থলীর ধারা পাড়ার বাসিন্দা সনত্‍

পূর্বস্থলীর ধারা পাড়ার বাসিন্দা সনত্‍। চারপাশে তখনও ঘুমের নিস্তব্ধতা। ভোরের আলোও ফুটেনি ভালোভাবে। রোজই স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। একদিন নয়, প্রতিদিন।

 

১৩ বছর ধরে সাফাই অভিযান3/7

১৩ বছর ধরে সাফাই অভিযান

স্কুটির পেছনে বাঁধা থাকে ঝাঁটা, ঝুড়ি, সাফাইয়ে নানা সরঞ্জাম। পূর্বস্থলীর রাজা চর থেকে পারুলিয়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখার কাজ করেন তিনি।

 

বিনা পারিশ্রামিকে সাফাই4/7

বিনা পারিশ্রামিকে সাফাই

 স্রেফ রাস্তা নয়,  স্কুল-কলেজ-মন্দির-মসজিদ-গির্জা, এমনকী সরকারি দফতরও। বাদ দেন না কিছুই। বিনিময়ে কিন্তু পান না কোনও পারিশ্রমিকরা। সে প্রত্যাশাও নেই সনতের।

 

সমাজের ঋণ শোধ5/7

সমাজের ঋণ শোধ

সনতের বিশ্বাস, সমাজের কাছ থেকে মানুষ অন্ন, বাসস্থান, জীবিকা পায়। তাই সমাজের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ফিরিয়ে দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। সেই ভাবনা থেকে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

 

একান্নবর্তী পরিবার6/7

একান্নবর্তী পরিবার

একান্নবর্তী পরিবার। বাড়িতে রয়েছেন  বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী। আর দুই মেয়ে। বাড়িতে একটি ছোট্ট হার্ডওয়্যার ও আসবাবপত্রের দোকান সনতে। দোকানের আয়েই সরকার চলে।

 

গর্বিত স্বজনরা7/7

গর্বিত স্বজনরা

প্রথমে আপত্তি থাকলেও, এখন সনতের কাজে গর্বিত পরিবারের লোকেরা। ভোরে যখন তিনি পরিচ্ছন্নতা অভিযান বেরোন, তখন দোকান সামলান স্ত্রী।

 

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