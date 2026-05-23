Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Puri Hotel Fare Big Hike: ৩ হাজারের হোটেল ৬০০০, ৭০০০ টা ১৭০০০: রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি, মাথায় হাত

Puri Hotel Fare Big Hike: ৩ হাজারের হোটেল ৬০০০, ৭০০০ টা ১৭০০০: রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি, মাথায় হাত

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 23, 2026, 05:11 PM IST|Updated: May 23, 2026, 05:11 PM IST

Puri Hotel Fare in Rathyatra: রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে শামিল হতে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হতে শুরু করেছে। এই বিপুল চাহিদার সুযোগ নিয়ে পুরীর হোটেল ও ধর্মশালাগুলির ভাড়া আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক রথযাত্রা উৎসব আষাঢ় মাসে। হাতে আর মাত্র বাকি কিছুদিন। কিন্তু উৎসবের মূল সময় আসার অনেক আগে থেকেই পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ঢলে কার্যত উপচে পড়ছে ওড়িশার সৈকত শহর পুরী।

1/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

বাঙালির কাছে পুরী শুধু বেড়ানোর জায়গা নয়, এক পরম তীর্থক্ষেত্র। সঙ্গে পাওয়া জগন্নাথদেবের দর্শন। তাই সব জায়গা ঘুরে ফিরেও বাঙালি বারবার ফিরে আসে শুধু পুরীতেই। কিন্তু পুরীর হোটেলের এতো দাম হল কী ভাবে? কেন হল?

2/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

স্থানীয় হোটেল অ্যাসোসিয়েশন এবং পর্যটন সূত্রের খবর, রথযাত্রার দিন এবং তার আগের ও পরের দিনগুলির জন্য গ্র্যান্ড রোড (বড়দণ্ড) এবং সমুদ্র সৈকত (সি-বিচ) সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ হোটেলের রুম ইতিমধ্যেই বুক হয়ে গিয়েছে। 

 

3/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

বহু পর্যটক যারা শেষ মুহূর্তে পুরীতে এসে হোটেল খোঁজার পরিকল্পনা করছিলেন, তারা এসে চরম বিপাকে পড়ছেন। 

 

4/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

শুধু বিলাসবহুল হোটেলই নয়, সাধারণ বাজেটের হোটেল, লজ এবং ধর্মশালাগুলোতেও কোনও খালি ঘর মিলছে না। 

 

5/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলিতেও পুরীর অধিকাংশ হোটেলের পাশে ‘সোল্ড আউট’ (Sold Out) বোর্ড ঝুলছে।

 

6/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

চাহিদা বিপুল বেড়ে যাওয়ার কারণে হোটেল মালিকদের একটি বড় অংশ ভাড়ার ক্ষেত্রে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি করেছে বলেই অভিযোগ উঠছে। 

 

7/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

সাধারণ সময়ে যে সমস্ত নন-এসি (Non-AC) বা এসি (AC) রুমের ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১,৫০০ থেকে ২,৫০০ টাকার মধ্যে থাকে, রথযাত্রার দিনগুলিতে সেই ঘরগুলির ভাড়াই একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা।

 

8/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

গ্র্যান্ড রোডের কাছাকাছি অবস্থিত হোটেল, যেখান থেকে সরাসরি রথযাত্রার দৃশ্য দেখা যায়, সেগুলির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। 

9/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

এই সমস্ত হোটেলের বারান্দা বা ছাদ থেকে রথ দেখার সুবিধা রয়েছে এরকম রুমগুলোর দৈনিক ভাড়া ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্তও চাওয়া হচ্ছে বলে সাধারণ পর্যটকদের অভিযোগ।

 

10/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

হোটেল ভাড়ার এই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা। 

 

11/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের বক্তব্য, মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও হোটেলের এই অতিরিক্ত খরচের কারণে তাদের পুরীতে থাকার পরিকল্পনা কাটছাঁট করতে হচ্ছে। 

 

12/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং ওড়িশা পর্যটন উন্নয়ন নিগম (OTDC) যাতে হোটেলগুলির ওপর কড়া নজরদারি চালায় এবং একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ভাড়ার সীমা (Price Cap) বেঁধে দেয়, সেই দাবি জোরদার হচ্ছে।

 

13/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুরীর অর্থনীতিতে জোয়ার এলেও, অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া সাধারণ মানুষের ভক্তির পথে এক বড় আর্থিক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

 

14/14

রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি

প্রশাসন যদি দ্রুত এই কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ না করে, তবে আগামী দিনে সাধারণ ভক্তদের জন্য জগন্নাথ ধামে আসা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

Tags:
Puri rath yatra
Jagannath Rath Yatra
Puri Hotels
Odisha Tourism
Hotel Price Hike
puri sea beach
Rath Yatra 2026
Jagannath Temple
Travel News
Odisha News
Pilgrimage Tourism
HOTEL BOOKING

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আয়ুষ্মান ভারত-এ কোন কোন চিকিত্সা করানো যাবে? মিলবে কী কী সুবিধে?

আয়ুষ্মান ভারত-এ কোন কোন চিকিত্সা করানো যাবে? মিলবে কী কী সুবিধে?

Ayushman Bharat32 min ago
2

অনিশ্চয়তা শেষ, নিরাপত্তায় মুড়ছে তিনবিঘা; করিডরে কাঁটাতার দিতে বাধা বাংলাদেশীদের

Tin Bigha Corridor41 min ago
3

এবার হাতছাড়া তৃণমূল ভবনও, ২ মাসের মধ্যেই খালি করার নোটিস বাড়ি মালিকের

TMC Bhawan1 hr ago
4

আগামী সপ্তাহে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণের সব জেলাতেই, অসহ্য এই গরম আর কতদিন

Bengal Weather Update2 hrs ago
5

ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে জমি দখল, মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের লালবাজারে

Firhad Hakim2 hrs ago