/Puri Hotel Fare Big Hike: ৩ হাজারের হোটেল ৬০০০, ৭০০০ টা ১৭০০০: রথের আগেই পুরীর হোটেলের দামের আগুনে পুড়ছে বাঙালি, মাথায় হাত

Puri Hotel Fare in Rathyatra: রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে শামিল হতে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হতে শুরু করেছে। এই বিপুল চাহিদার সুযোগ নিয়ে পুরীর হোটেল ও ধর্মশালাগুলির ভাড়া আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের ঐতিহাসিক রথযাত্রা উৎসব আষাঢ় মাসে। হাতে আর মাত্র বাকি কিছুদিন। কিন্তু উৎসবের মূল সময় আসার অনেক আগে থেকেই পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ঢলে কার্যত উপচে পড়ছে ওড়িশার সৈকত শহর পুরী।
বাঙালির কাছে পুরী শুধু বেড়ানোর জায়গা নয়, এক পরম তীর্থক্ষেত্র। সঙ্গে পাওয়া জগন্নাথদেবের দর্শন। তাই সব জায়গা ঘুরে ফিরেও বাঙালি বারবার ফিরে আসে শুধু পুরীতেই। কিন্তু পুরীর হোটেলের এতো দাম হল কী ভাবে? কেন হল?
স্থানীয় হোটেল অ্যাসোসিয়েশন এবং পর্যটন সূত্রের খবর, রথযাত্রার দিন এবং তার আগের ও পরের দিনগুলির জন্য গ্র্যান্ড রোড (বড়দণ্ড) এবং সমুদ্র সৈকত (সি-বিচ) সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ হোটেলের রুম ইতিমধ্যেই বুক হয়ে গিয়েছে।
বহু পর্যটক যারা শেষ মুহূর্তে পুরীতে এসে হোটেল খোঁজার পরিকল্পনা করছিলেন, তারা এসে চরম বিপাকে পড়ছেন।
শুধু বিলাসবহুল হোটেলই নয়, সাধারণ বাজেটের হোটেল, লজ এবং ধর্মশালাগুলোতেও কোনও খালি ঘর মিলছে না।
অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলিতেও পুরীর অধিকাংশ হোটেলের পাশে ‘সোল্ড আউট’ (Sold Out) বোর্ড ঝুলছে।
চাহিদা বিপুল বেড়ে যাওয়ার কারণে হোটেল মালিকদের একটি বড় অংশ ভাড়ার ক্ষেত্রে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি করেছে বলেই অভিযোগ উঠছে।
সাধারণ সময়ে যে সমস্ত নন-এসি (Non-AC) বা এসি (AC) রুমের ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১,৫০০ থেকে ২,৫০০ টাকার মধ্যে থাকে, রথযাত্রার দিনগুলিতে সেই ঘরগুলির ভাড়াই একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা।
গ্র্যান্ড রোডের কাছাকাছি অবস্থিত হোটেল, যেখান থেকে সরাসরি রথযাত্রার দৃশ্য দেখা যায়, সেগুলির চাহিদা সবচেয়ে বেশি।
এই সমস্ত হোটেলের বারান্দা বা ছাদ থেকে রথ দেখার সুবিধা রয়েছে এরকম রুমগুলোর দৈনিক ভাড়া ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্তও চাওয়া হচ্ছে বলে সাধারণ পর্যটকদের অভিযোগ।
হোটেল ভাড়ার এই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা।
পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের বক্তব্য, মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও হোটেলের এই অতিরিক্ত খরচের কারণে তাদের পুরীতে থাকার পরিকল্পনা কাটছাঁট করতে হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং ওড়িশা পর্যটন উন্নয়ন নিগম (OTDC) যাতে হোটেলগুলির ওপর কড়া নজরদারি চালায় এবং একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ভাড়ার সীমা (Price Cap) বেঁধে দেয়, সেই দাবি জোরদার হচ্ছে।
রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুরীর অর্থনীতিতে জোয়ার এলেও, অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া সাধারণ মানুষের ভক্তির পথে এক বড় আর্থিক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রশাসন যদি দ্রুত এই কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ না করে, তবে আগামী দিনে সাধারণ ভক্তদের জন্য জগন্নাথ ধামে আসা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।