Puri Jagannath Temple: পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা! ভক্তদের টার্গেট করে চলছিল... ১২ গ্রেফতার হতেই কুচক্রের পর্দাফাঁস...

Puri Jagannath Temple: পুলিস, পবিত্র জগন্নাথ মন্দিরের ঐতিহ্য, পবিত্রতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

| Aug 12, 2025, 06:02 PM IST
পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরী জগন্নাথ ধামে ভয়ংকর ঘটনা। মন্দিরের সেবক সেজে চলছিল ভক্তদের থেকে টাকা লুঠের খেলা। সেই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল ওড়িশা পুলিস। 

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তোলাবাজি ধরতে বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিস। বিশেষ টিম গঠন করে তদন্তে নামে পুলিস। তারপরই জালে আসে কালপ্রিটরা। 

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

পুরীর এক ঊর্ধ্বতন পুলিসকর্তা জানিয়েছেন, এইসব তোলাবাজদের নিয়মিত বড়দান্ডা (গ্র্যান্ড রোড) এবং পরিক্রমা রোডে (মন্দিরের আশেপাশে) জড়ো হতে দেখা যায়। 

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

এদের টার্গেট ছিল বিশেষ করে ওড়িশার বাইরে থেকে আসা ভক্তরা। মন্দিরের সেবায়েতের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মন্দিরের সেবায়েত সেজে টাকা আদায় করছিল তারা।

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

ধৃত ১২ জনের কাছ থেকে ১৪টি মোবাইল ফোন ও ২০,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, হিন্দুধর্ম অনুসারে ৪ ধামের মধ্যে একটি হল পুরী। সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত জগন্নাথ মন্দিরে আসেন।

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

পুলিস জানিয়েছে, ধৃতরা নিজেদের মন্দিরের সেবক হিসেবে পরিচয় দিয়ে পুজা করানো থেকে বিনামূল্যে জগন্নাথের দর্শন করিয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিত। কোনও রসিদ ছাড়াই টাকা আদায় করত। এভাবেই ভক্তদের সঙ্গে প্রতারণা করত। 

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে ভয়ংকর ঘটনা!

পুলিস আরও জানিয়েছে, পবিত্র জগন্নাথ মন্দিরের ঐতিহ্য, পবিত্রতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

