  • Puri Temple Gems Stores: প্রায় ৫০ বছর পরে খোলা হল পুরীর মন্দিরের রহস্যময় রত্নভান্ডার; কুইন্টাল-কুইন্টাল হিরে সোনা রত্ন আর হাড়হিম শব্দ

Puri Temple Gems Stores: প্রায় ৫০ বছর পরে খোলা হল পুরীর মন্দিরের রহস্যময় রত্নভান্ডার; কুইন্টাল-কুইন্টাল হিরে সোনা রত্ন আর হাড়হিম শব্দ

Puri Jagannath Temple Gemstone Stores: ওড়িশার পুরীতে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত জগন্নাথ মন্দির আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দীর্ঘ ৪৮ বছর পর মন্দিরের রহস্যময় 'রত্নভাণ্ডার' খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা এই মন্দিরের ঐতিহ্যে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

| Apr 14, 2026, 06:35 PM IST
মহাবিষুব সংক্রান্তিতে

আজ ১৪ এপ্রিল মহাবিষুব সংক্রান্তি। এই উপলক্ষে জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ উৎসব পালিত হচ্ছে। রত্নভাণ্ডারের ভিতরের কক্ষের গণনা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে এটি পুনরায় শুরু হওয়ার কথা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং আধুনিক থ্রি-ডি ইমেজিং প্রযুক্তির সহায়তায় এই পুরো সম্পদের একটি ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি করছে ওড়িশা সরকার।

তিন ধাপে রত্নভাণ্ডার

২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এই রত্নভাণ্ডারের গণনা ও ডিজিটাল নথিভুক্তিকরণ শুরু হয়েছে। এর প্রথম ধাপটি হয়েছে গত ২৫ মার্চে, এদিন দৈনন্দিন ব্যবহারের (Daily use) অলঙ্কারের গণনার কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় ধাপ ৮ থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে বাইরের ভাণ্ডারের (Outer Chamber) গণনা সম্পন্ন করা হয়। তৃতীয় ধাপে শুরু হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিতরের ভাণ্ডার (Inner Chamber) খোলার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ১৩ এপ্রিল থেকেশুরু হয়েছে।

১৯৭৮ সালে

১৯৭৮ সালের তালিকার সঙ্গে বর্তমান অলঙ্কারের পরিমাণের কিছু অমিল পাওয়া গিয়েছে। আইটেম সংখ্যা ১১৮ থেকে বেড়ে ১৪৭ হয়েছে! পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ তদন্ত কমিটির উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। মন্দিরের এই রত্নভাণ্ডারে কয়েক কুইন্টাল সোনা, হিরে, বহুমূল্য রত্ন এবং রুপোর অলঙ্কার রয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে রাজাদের দেওয়া উপহার এবং ভক্তদের দানে এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাতাসের গতির বিপরীতে

এই রত্নভাণ্ডার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই ফের সামনে আসছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেই ৫ রহস্যের কথা। যা আজও বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কী কী সেগুলি? যেমন, পতাকার বিপরীত গতি: মন্দিরের চূড়ার পতাকাটি সবসময় বাতাসের গতির বিপরীতে ওড়ে।

ছায়াহীন মন্দির

ছায়াহীন এই জগন্নাথ মন্দির। দিনের যে কোনো সময়ে মন্দিরের মূল গম্বুজ বা শিখরের কোনো ছায়া পড়ে না মাটিতে! 

বাতাসের অস্বাভাবিক গতি

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সাধারণত দিনের বেলায় বাতাস সমুদ্র থেকে স্থলের দিকে আসে, কিন্তু পুরীতে এর ঠিক উল্টোটা ঘটে।

শব্দহীন সমুদ্র

মন্দিরে শব্দহীন সমুদ্র! পুরীর মন্দিরের সিংহদ্বারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন আর শোনা যায় না, কিন্তু এক পা বাইরে দিলেই ফিরে আসে সেই শব্দ।

পুরীর মন্দিরের রান্না

পুরীর মন্দিরের রান্নার পদ্ধতিও আশ্চর্যের। মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' তৈরি করতে একটির উপর একটি মাটির পাত্র বসানো হয় (মোট সাতটি)। অবাক করার বিষয় হল, সবচেয়ে উপরের পাত্রের জিনিসই সবার আগে সেদ্ধ হয়!

KKR BIG BREAKING NEWS: আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙল কেকেআর নক্ষত্রের, একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ২ বছরের জন্য ব্যান, এই অপরাধ রেয়াত করল না বোর্ড

