Puri Temple Gems Stores: প্রায় ৫০ বছর পরে খোলা হল পুরীর মন্দিরের রহস্যময় রত্নভান্ডার; কুইন্টাল-কুইন্টাল হিরে সোনা রত্ন আর হাড়হিম শব্দ

Puri Temple Gems Stores: প্রায় ৫০ বছর পরে খোলা হল পুরীর মন্দিরের রহস্যময় রত্নভান্ডার; কুইন্টাল-কুইন্টাল হিরে সোনা রত্ন আর হাড়হিম শব্দ
Puri Jagannath Temple Gemstone Stores: ওড়িশার পুরীতে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত জগন্নাথ মন্দির আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দীর্ঘ ৪৮ বছর পর মন্দিরের রহস্যময় 'রত্নভাণ্ডার' খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা এই মন্দিরের ঐতিহ্যে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।
মহাবিষুব সংক্রান্তিতে
আজ ১৪ এপ্রিল মহাবিষুব সংক্রান্তি। এই উপলক্ষে জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ উৎসব পালিত হচ্ছে। রত্নভাণ্ডারের ভিতরের কক্ষের গণনা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে এটি পুনরায় শুরু হওয়ার কথা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং আধুনিক থ্রি-ডি ইমেজিং প্রযুক্তির সহায়তায় এই পুরো সম্পদের একটি ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি করছে ওড়িশা সরকার।
তিন ধাপে রত্নভাণ্ডার
২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এই রত্নভাণ্ডারের গণনা ও ডিজিটাল নথিভুক্তিকরণ শুরু হয়েছে। এর প্রথম ধাপটি হয়েছে গত ২৫ মার্চে, এদিন দৈনন্দিন ব্যবহারের (Daily use) অলঙ্কারের গণনার কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় ধাপ ৮ থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে বাইরের ভাণ্ডারের (Outer Chamber) গণনা সম্পন্ন করা হয়। তৃতীয় ধাপে শুরু হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিতরের ভাণ্ডার (Inner Chamber) খোলার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ১৩ এপ্রিল থেকেশুরু হয়েছে।
১৯৭৮ সালে
১৯৭৮ সালের তালিকার সঙ্গে বর্তমান অলঙ্কারের পরিমাণের কিছু অমিল পাওয়া গিয়েছে। আইটেম সংখ্যা ১১৮ থেকে বেড়ে ১৪৭ হয়েছে! পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ তদন্ত কমিটির উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। মন্দিরের এই রত্নভাণ্ডারে কয়েক কুইন্টাল সোনা, হিরে, বহুমূল্য রত্ন এবং রুপোর অলঙ্কার রয়েছে। কয়েক শতাব্দী ধরে রাজাদের দেওয়া উপহার এবং ভক্তদের দানে এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।
