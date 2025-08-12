English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Puri Jagannath Temple: বড় খবর! জগন্নাথদর্শন বন্ধ থাকবে! যতই মুখিয়ে থাকুন ভক্তেরা, কোনও ভাবেই জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ মিলবে না...

Puri Jagannath Temple News Update: অনলাইনে মিলবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ? সন্দেহ নেই এতে ভক্তদের সময় বাঁচবে, অন্য দিকে দূর থেকেই তাঁরা জগন্নাথদেবের আশীর্বাদও পেলেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে জগন্নাথদেবের অগণিত ভক্ত তাই অনলাইন প্রসাদব্যবস্থা নিয়ে খুবই আগ্রহী।

| Aug 12, 2025, 08:54 PM IST
অনলাইন ডিজিটাল ফুড প্ল্যাটফর্মে

অনলাইন ডিজিটাল ফুড প্ল্যাটফর্মে এই মহাপ্রসাদ পেতে শ্রীজগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল একাধিক সংস্থা। সংস্থাগুলির বক্তব্য ছিল, অনেক ভক্ত পুরীতে যেতে পারেন না, তবে মহাপ্রসাদ পেতে তাঁরা মুখিয়ে থাকেন। 

কোনও পরিকল্পনাই নেই

কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দিতে নারাজ ওডিশা সরকার। রাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়ে দিলেন, অনলাইনে মহাপ্রসাদ বিলি করা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই।

ক্ষুণ্ণ হবে মর্যাদা?

শুধু তাই নয়! মন্ত্রীমশাই জানিয়েছেন, মহাপ্রসাদ অত্যন্ত পবিত্র। তার মর্যাদা রক্ষা করা দরকার। বহুকাল ধরে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকেই মহাপ্রসাদ বিলি হয়ে আসছে। অনলাইনে তা দেওয়া বা বিক্রি করা হলে মহাপ্রসাদের পবিত্রতার সঙ্গে আপস করা হবে। তাই অনলাইনে মহাপ্রসাদ দেওয়া বা বিক্রির ব্যবস্থা করার কোনও ইচ্ছেই ওডিশা সরকারের নেই!

জগন্নাথমন্দির কর্তৃপক্ষ

প্রসঙ্গত, কয়েকবছর আগে জগন্নাথমন্দির প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অনলাইনে বেআইনি ভাবে মহাপ্রসাদ বিক্রি নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। 

আইনানুগ পদক্ষেপ

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, পুরীর মহাপ্রসাদ মন্দির কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। তা কেউ বা কোনও সংস্থা অনলাইনে বিক্রি করলে তিনি বা তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।

রাহু রেখা

এদিকে  অন্য বড় খবরও আছে। আগামীকাল ১৩ অগাস্ট রাহু রেখা রিচুয়ালের জন্য বন্ধ থাকবে পুরীর জগন্নাথদেবের দর্শন।

ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি

আগামীকাল ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি। আগামীকাল দুপুর আড়াইটে থেকে সন্ধে সাড়ে ছটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মন্দির। 

