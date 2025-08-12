Puri Jagannath Temple: বড় খবর! জগন্নাথদর্শন বন্ধ থাকবে! যতই মুখিয়ে থাকুন ভক্তেরা, কোনও ভাবেই জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ মিলবে না...

Puri Jagannath Temple: বড় খবর! জগন্নাথদর্শন বন্ধ থাকবে! যতই মুখিয়ে থাকুন ভক্তেরা, কোনও ভাবেই জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ মিলবে না...
Puri Jagannath Temple News Update: অনলাইনে মিলবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ? সন্দেহ নেই এতে ভক্তদের সময় বাঁচবে, অন্য দিকে দূর থেকেই তাঁরা জগন্নাথদেবের আশীর্বাদও পেলেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে জগন্নাথদেবের অগণিত ভক্ত তাই অনলাইন প্রসাদব্যবস্থা নিয়ে খুবই আগ্রহী।
শুধু তাই নয়! মন্ত্রীমশাই জানিয়েছেন, মহাপ্রসাদ অত্যন্ত পবিত্র। তার মর্যাদা রক্ষা করা দরকার। বহুকাল ধরে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকেই মহাপ্রসাদ বিলি হয়ে আসছে। অনলাইনে তা দেওয়া বা বিক্রি করা হলে মহাপ্রসাদের পবিত্রতার সঙ্গে আপস করা হবে। তাই অনলাইনে মহাপ্রসাদ দেওয়া বা বিক্রির ব্যবস্থা করার কোনও ইচ্ছেই ওডিশা সরকারের নেই!
