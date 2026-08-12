/ভক্তদের জন্য বিরাট দুঃসংবাদ: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির? কেন? শ্রীক্ষেত্র নিয়ে বড় আপডেট জেনে নিন

Puri Jagannath Temple closed News: রথযাত্রার আমেজ কাটতে না কাটতেই পুরীর শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে বড় খবর। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, আজ অর্থাৎ ১২ই আগস্ট বুধবার সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য টানা ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে জগন্নাথ মন্দিরের দরজা। ফলে ওই নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ পুণ্যার্থীরা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারবেন না।
জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন (SJTA) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যা তিথিতে দেবদেবীদের অতি পবিত্র ও বিশেষ ‘চিতালগী অমাবস্যা’ বা ‘চিতা লাগি অমাবস্যা’ পালিত হয়। এই বিশেষ তিথির গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেই দর্শনার্থীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সময়সূচি অনুযায়ী, মন্দিরে প্রথম ভোগমণ্ডপে দেবতাদের ভোগ নিবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সাধারণ ভক্তদের জন্য মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকবে। আচার-অনুষ্ঠান ও বিশেষ নীতি সমাপ্ত হওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টার পর পুনরায় সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে।
জগন্নাথ সংস্কৃতিতে ‘চিতালগী অমাবস্যা’ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অলৌকিক তিথি। রথযাত্রা ও তার আগের স্নানযাত্রার সময়ে তিন ভাইবোন-- মহাপ্রভু জগন্নাথ, দেব বলরাম ও দেবী সুভদ্রার অঙ্গ থেকে বিশেষ অলঙ্কার বা ‘চিতা’ (কপালে পরিহিত তিলক-সদৃশ রত্নখচিত অলঙ্কার) খুলে রাখা হয়।
চিতালগী অমাবস্যার দিন ঐতিহ্যবাহী ‘চিতালগী নীতি’র মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু পূজারী বা সেবায়েতদের দ্বারা গোপনীয় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচার মেনে পুনরায় সেই অলঙ্কারগুলি তিন বিগ্রহের কপালে পরানো হয়।
মহাপ্রভু জগন্নাথের কপালে হীরকখচিত, ভগবান বলরামের কপালে নীলাখচিত এবং দেবী সুভদ্রার কপালে মানিক্য বা পদমরাগ খচিত সোনার ‘চিতা’ শোভা পায়।
বিগ্রহদের এই বিশেষ রত্ন অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলার গোপনীয় প্রক্রিয়ার জন্যই মূল মন্দির চত্বরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।
চিতালগী অমাবস্যা কেবল মন্দিরকেন্দ্রিক বা ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে ওড়িশার সামাজিক, গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক জীবনধারা গভীরভাবে জড়িত। শ্রাবণ মাসের এই অমাবস্যাকে সমগ্র ওড়িশায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে একটি কৃষি উৎসব হিসেবেও পালন করা হয়।
প্রচলিত লোকরীতি অনুযায়ী, এই বিশেষ দিনে ওড়িশার ঘরে ঘরে চালের গুঁড়ো ও নারকেল দিয়ে বিশেষ এক ধরণের পিঠে (যেমন—চিতাউ পিঠা) তৈরি করা হয়।
ভক্ত ও কৃষিজীবী মানুষরা বিশ্বাস করেন, এই পিঠে কেবল পরিবারের জন্যই নয়, বরং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোরও এক মাধ্যম।
পিঠে তৈরি করার পর কৃষকরা তা ধানখেতে নিয়ে যান এবং খেতে বসবাসকারী পোকামাকড় ও জলজ প্রাণীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।
লোকবিশ্বাস রয়েছে, এর ফলে ফসলের কোনও ক্ষতি হয় না, খেত ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং ফলন ভালো হয়।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভক্তিকুল ও কৃষিজীবীদের মিলনমেলার এই বিশেষ দিনটিতে শ্রীক্ষেত্রে দেবতাদের নিজস্ব নির্জন সেবার কাজ সুসম্পন্ন করতেই আজকের এই ৫ ঘণ্টার সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।