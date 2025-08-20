Puri Jagannath Temple Ratna Bhandar Mystery: পুরীর মন্দিরের রহস্যে মোড়া রত্নভান্ডার! কী আছে সেই অন্ধকার কক্ষে? আগলে রাখে সর্পকুল?

Puri Jagannath Temple Ratna Bhandar Mystery: পুরীর মন্দিরের রহস্যে মোড়া রত্নভান্ডার! কী আছে সেই অন্ধকার কক্ষে? আগলে রাখে সর্পকুল?
Puri Jagannath Temple’s Ratna Bhandar Mystery Explained: বলা হয় পুরীর মন্দিরে নাকি অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে। যার কিনারা করতে পারেনি বিজ্ঞানও।
1/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
2/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
রত্ন ভান্ডার দু'টি কক্ষ নিয়ে গঠিত- বাইরের এবং ভিতরের। বাইরের কক্ষে প্রভু জগন্নাথের সোনার মুকুট এবং তিনটি সোনার মালা রয়েছে, যার প্রতিটির ওজন ১২০ তোলা। ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার ওজন করার জন্য ব্যবহৃত একটি ঐতিহ্যবাহী একক-তোলা। ১ তোলা = ১১.৬৬৪ গ্রাম। সুতরাং ১ তোলা সোনা মানে ১১.৬৬৪ গ্রাম সোনা।ভিতরের কক্ষে প্রায় ৭৪টি সোনার অলংকার রয়েছে, যার প্রতিটির ওজন ১০০ তোলারও বেশি। সোনার প্লেট, হিরে, মুক্তো, প্রবাল এবং ১৪০টিরও বেশি রূপোর অলংকার রয়েছে।
photos
TRENDING NOW
3/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
দ্বাদশ শতাব্দীর মন্দিরের ধনভাণ্ডার বা রত্ন ভাণ্ডার, কয়েক দশক ধরেই রহস্যে মোড়া ছিল। যা জনসাধারণের আগ্রহকে বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। এই গোপন অন্ধকার ৪৬ বছর ধরে বন্ধ ছিল। অনেকে মনে করতেন এর ভিতর লুকানো সুড়ঙ্গ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি যে ওড়িশার প্রাচীন রাজারা মন্দিরের রত্নভান্ডারকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন!
4/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুজাতা রক্ষিত বলেছিলেন যে, ১৯৫২ সালের জগন্নাথ মন্দির আইন অনুসারে গজপতি শাসক রত্নভান্ডারটি সিল করেছিলেন। তিনি আরও জানিয়ে ছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের ওড়িশা গেজেটে রত্নভান্ডারের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে ৮৩৭টি মূল্যবান জিনিসপত্রের তালিকা ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, বছরের পর বছর ধরে সিক্রেট চেম্বারে ঘন ঘন প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি কারণ পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সাপরা নাকি সেই ধনসম্পদ রক্ষা করে।
5/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
জগন্নাথ মন্দিরের দিগ্বিজয় দ্বারের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৪৬৬ সালে গজপতি কপিলেন্দ্র দেব জগন্নাথদেবকে প্রচুর পরিমাণে সোনা, রত্নখচিত অলংকার এবং বাসনপত্র দান করেছিলেন। ইতিহাসবিদ আরডি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'হিস্ট্রি অফ ওড়িশা' বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই নৈবেদ্যগুলির অনেকগুলি এখনও প্রচলিত ছিল। ১৯২৬ সালে গজপতি চতুর্থ রামচন্দ্র দেব তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং রত্নভান্ডারের সংরক্ষিত অলংকার এবং নগদ অর্থের জন্য সূক্ষ্ম রসিদ জারি করেছিলেন। এই মূল তালিকাগুলি, তাঁর স্বীকৃতি সহ, পুরী কালেক্টরেট রেকর্ড রুমে ডাবল তালার নিচে সংরক্ষিত আছে। যার উপর পুরীর তৎকালীন কালেক্টর দয়ানিধি দাসের স্বাক্ষর রয়েছে।
6/6
জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডার
গতবছর ১৪ জুলাই, জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডারের রহস্য উন্মোচন হয়। ৪৬ বছর পর সেই রত্নভান্ডার খোলা হয়েছিল। সেখানে প্রবেশ করেছিলেন ওড়িশা সরকারের ১১ জন প্রতিনিধির একটি দল। চাবি না পেয়ে রত্নভান্ডারের ভিতরের কক্ষে তালা ভেঙেই প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। সেই দলের সভাপতিত্ব করেছিলেন ওড়িশা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বনাথ রথ। তিনি রত্নভান্ডার থেকে বেরিয়ে এসে মিডিয়াকে বলেছিলেন, 'দেখুন আমি সংবাদমাধ্যমের কাছে আবেদন করছি যেন তারা গুজব না ছড়ায়। আমরা কোনও সাপ দেখিনি।'
photos