/মৃত ২, আহত শতাধিক! পুরীতে পদপিষ্ট নয়, ‘হার্ট অ্যাটাক‘ দাবি ওড়িশা সরকারের!

Stampede at Puri: রথযাত্রায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুরীতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ২ জনের। আহত শতাধিক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রথযাত্রায় পুরীতে অঘটন। প্রবল ভিড়তে মৃত্যু ২ জনের। আহত ১০০ জনের বেশি। কীভাবে দুর্ঘটনা? ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুকেশ মহালিংয়ের দাবি, হুড়োহুড়ো কোনও ঘটনাই ঘটেনি। মৃতের মধ্যে একজনের হার্টের সমস্য়া ছিল। আরেকজনের মৃত্যু ঘটনাস্থলে হয়েছে কিনা, সেটা সাপেক্ষ।
রথযাত্রায় আতঙ্ক পুরীতে। পদপিষ্ট হয়ে মৃত ২, আহত একশোরও বেশি।
সূত্রের খবর, আজ বৃহস্পতিবার রথযাত্রার উৎসবের দিন বিকেলে তখন ভগবান বলভদ্রের ‘তালধ্বজ’ রথ টানার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রথের রশি ছোঁয়ার জন্য ভক্তদের মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।
মন্দির চত্বরে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত। সঙ্গে তীব্র গরম ও আর্দ্রতার কারণে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ভিড়ের চাপে অনেকেই মাটিতে পড়ে যান। কেউ কেউ আবার জ্ঞান হারান।
আহতদের ভর্তি করা হয় স্থানীয় একটি হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছন ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুকেশ মহালিং। আহতদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।
হাসপাতালে বাইরে বেরিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রকমের হুড়োহুড়ি ঘটনা ঘটেনি। একজনের হার্ট অ্য়াটাকে মৃত্যু হয়েছে। আরেকজনের মৃত্যু মন্দির চত্বরে হয়েছে কিনা, তা তদন্তসাপেক্ষ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে ওড়িশায় প্রাক্তন মন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি প্রয়াত আত্মাদের চির শান্তি কামনা করি এবং আহত শত শত ভক্তের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি'।