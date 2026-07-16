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জগন্নাথমন্দিরে ব্রহ্মার স্মৃতিবিজড়িত অরুণ স্তম্ভ! ৫০০ বছরের অপেক্ষার পরেও ফুটল না ডিম...রথযাত্রায় জানুন পুরীর রহস্য

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:38 PM IST
Puri Jagannath Temple Mystery: জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাইরে সিংহদ্বারের সামনে রয়েছে "অরুণ স্তম্ভ"! মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহের সামনে রয়েছে "গরুড় স্তম্ভ"। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, অরুণ এবং গরুড় হলেন কশ্যপ মুনির স্ত্রী বিনতার গর্ভজাত দুই সহোদর ভাই।
অরুণস্তম্ভ1/6

অরুণস্তম্ভ

 

মন্দিরের বাইরে রয়েছে অরুণস্তম্ভ! তবে সেটা রেপ্লিকা। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই স্তম্ভে এমন অত্যাচার চালিয়ে এসেছে যে, বছরদশেক আগে দেখা যায়, স্তম্ভের বেদিতে ফাটল ধরেছে। এর পরেই স্তম্ভের চারদিক ঘিরে দেওয়া হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি, প্রণাম করা, প্রদীপ জ্বালানো-সহ সব কিছু কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

সিংহদুয়ারের সামনে2/6

সিংহদুয়ারের সামনে

জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করবার চারটি দ্বারের মধ্যে মূল যে দরজা, যার নাম সিংহদুয়ার, তার সামনে প্রতিষ্ঠিত, ব্ল্যাক ক্লোরাইট পাথরের চমৎকার কারুকার্যখচিত এই স্তম্ভটির নাম "অরুণ স্তম্ভ"। সূর্যদেবের রথের সারথী অরুণের নামে স্তম্ভটির নামকরণ করা হয়েছে। 

কোনার্ক থেকে পুরীতে3/6

কোনার্ক থেকে পুরীতে

সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্তম্ভটি আসলে এককালে কোণার্কের সূর্যমন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাদলাপাঞ্জি বা জগন্নাথদেবের মন্দিরের শতাব্দীপ্রাচীন দিনপঞ্জি থেকে জানা যায়, গজপতি রাজা দিব্যসিংহ দেবের আমলে যখন ওড়িশায় মারাঠাদের প্রবল প্রতিপত্তি, সেই সময় ব্রহ্মচারী গোঁসাই নামক একজন মারাঠা ধর্মগুরু অরুণ স্তম্ভটি কোণার্ক মন্দিরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে এসে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

"গরুড় স্তম্ভ"4/6

"গরুড় স্তম্ভ"

জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাইরে সিংহদ্বারের সামনে রয়েছে "অরুণ স্তম্ভ", মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহের সামনে রয়েছে "গরুড় স্তম্ভ"। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, অরুণ এবং গরুড় কশ্যপ মুনির স্ত্রী বিনতার গর্ভজাত দুই সহোদর। দুজনেরই পাখির মতো ডানা এবং দুজনেই উড়তে পারতেন। জন্মের সময় মাতা বিনতার একটি ভুলের কারণে বড় ভাই অরুণ বিকলাঙ্গ অবস্থায় জন্ম নেন। অরুণ ও গরুড় দুই ভাই পরবর্তীকালে যথাক্রমে সূর্যদেবের ও বিষ্ণুদেবের বাহন বা সারথী রূপে পরিচিত হন।

৫০০ বছরের অপেক্ষা5/6

৫০০ বছরের অপেক্ষা

জীবজগত সৃষ্টি করবার সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনির সাহায্য চেয়েছিলেন। পক্ষীজাতীয় জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কশ্যপ মুনি বিনতাকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে বিনতা পাখিদের মতো দুটি ডিম পাড়েন। পাঁচশো বছর অপেক্ষা করার পরও সেই ডিম যখন ফুটল না, তখনই ঘটে গেল ভয়ংকর কাণ্ড। অধৈর্য হয়ে বিনতা একটি ডিমের উপরের খোলাটা ভেঙে ফেলেন! 

অর্ধগঠিত, অসম্পূর্ণ এক সত্তা6/6

অর্ধগঠিত, অসম্পূর্ণ এক সত্তা

তখন সেই ডিম থেকে অর্ধগঠিত, অসম্পূর্ণ এক সত্তা বেরিয়ে এল! সেই নবজাতকের শরীরের নিম্নাংশ ছিল বিকৃত, শরীরে পাখির মতো পালক থাকলেও তার কোমর বা কটিদেশ বলে কিছু ছিল না। তখন এর নাম রাখা হয় "অরুণ"। 

TAGS:
Rath Yatra 2026
Arun Stambh
Garud Stambh

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