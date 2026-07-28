/নির্দিষ্ট হল জায়গা! পুরুলিয়ার কোথায় হচ্ছে ২০০০ কোটির অত্যাধুনিক বিমানবন্দর?

Purulia Airport: জমি পরিদর্শনের কাজও হয়ে গিয়েছে। জমি পরিদর্শন করেছেন সাংসদ, বিধায়ক থেকে জেলা প্রশাসন। এবার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা।
মনোরঞ্জন মিশ্র: এবার পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে পুরুলিয়ায় । আকাশপথে জুড়তে চলেছে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া। পুরুলিয়ায় তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর।
জমি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসন, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও বিধায়করা। খতিয়ে দেখলেন জায়গার ম্যাপ। পুরুলিয়া শহর থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে ছররাতে এই অত্যাধুনিক বিমানবন্দর তৈরির জন্য জমি পরিদর্শন করা হয়েছে।
এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি পরিস্থিতিতে বিমান ওঠানামার জন্য পুরুলিয়া মফস্বল থানার ছররাতে এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা।
বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া সেই রানওয়ে অর্থাৎ এয়ারস্ট্রিপকে অত্যাধুনিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করতে চলেছে সরকার।
পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরি হলে পুরুলিয়ার সঙ্গে রাজ্যের বা দেশের বাকি অংশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি ঘটবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী মহল থেকে পুরুলিয়া জেলাবাসী।
এখানে বিমানবন্দর তৈরি হলে প্রান্তিক পুরুলিয়া জেলার সঙ্গে অন্যান্য জায়গার যাতায়াতের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনই জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নতি হতে পারে বলে মত বিভিন্ন মহলের ।