/পাথরে জীবন্ত ইতিহাস! গভীর গুহার মন্দিরে মা দুর্গার আরাধনা, তাক লাগাল মেগা থিম

Durga Puja 2026: মণ্ডপের ভিতরের শিল্পশৈলীও অত্যন্ত নজরকাড়া। পাহাড়ের উপরের অংশে প্যান্ডেলের প্রতিটি থাম ও দেওয়ালে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দেবদেবীর মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাথরে খোদাই করা এই প্রাচীন ভাস্কর্য দর্শনার্থীদের ঐতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়ার অনুভূতি দেবে।
মনোরঞ্জন মিশ্র: জেলার বিগ বাজেটের পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম ভামুরিয়া বাথানেশ্বর দুর্গাপুজো কমিটির দুর্গা পুজো। প্রতি বছরই নজরকাড়া শিল্প শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয় প্যান্ডেল এবং প্রতিমার থিমের। এবছর ১৭ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুজো মণ্ডপের নাম রাখা হয়েছে 'পাষাণে প্রাণ'।
এই থিম সজ্জার মাধ্যমে পাহাড়ের গুহার ভেতরে থাকা মন্দিরে মা দুর্গার আরাধনা এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রাচীন গুহা মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে গোটা প্যান্ডেল।
সেখানে প্রবেশ করতেই গুহার মূল প্রবেশ পথে ভগবান বজরংবলীর মূর্তি, ডানদিকে রয়েছে ভগবান শিব এবং বাঁদিকে রয়েছে ভগবান গণেশের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের উপরের দিকে উঠলে প্যান্ডেলের প্রতিটি পিলার ও দেওয়ালে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেবদেবীর আকৃতি পাথরের খোদাইয়ের আদলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
এই শিল্পকর্মগুলি দেখে মনে হবে যেন কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মাঝে এসে পৌঁছেছেন দর্শনার্থীরা। প্যান্ডেলের ঠিক মাঝখানে পাহাড়ের উপরে তৈরি করা হয়েছে গুহা মন্দিরের বিশেষ অবয়ব।
সেই গুহা মন্দিরের ভিতরেই বিরাজ করবেন মা দুর্গার প্রতিমা এবং সেখানেই হবে মায়ের পুজো-অর্চনা। কমিটির সদস্যদের মতে, ভামুরিয়ার এই দুর্গাপুজো দেখতে প্রতি বছর পুরুলিয়া ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ আসেন।
প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকেও প্রচুর দর্শনার্থী এখানে পৌঁছন। এবছরও লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো কমিটির সদস্যরা।