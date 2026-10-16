/শতবর্ষে নডিহার বড় চমক! পুরুলিয়াতেই এবার দর্শন মিলবে উত্তরাখণ্ডের চারধামের

Purulia 100 Years Durga Puja: সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজকীয় আয়োজন! পুরুলিয়ার বুকেই এবার উত্তরাখণ্ডের চারধাম। পুরুলিয়া শহরের নডিহা দুর্গাপুজোর অনন্য শিল্পশৈলীর মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে উপছে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। চারধাম থিম, বিশেষ প্রতিমা এবং নজরকাড়া আলোকসজ্জার সব আপডেট জেনে নিন।
মনোরঞ্জন মিশ্র: পুরুলিয়া জেলার বারোয়ারি পুজোগুলির মধ্যে নজর কাটছে পুরুলিয়া শহরের উপর নডিহা দুর্গাপুজো কমিটি । ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই কমিটির এবারের দূর্গা মন্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের চারধামের আদলে। সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে প্রতিমাও। নজরকাড়া অসাধারণ শিল্পোশালী ফুটে উঠেছে মন্ডপ এবং প্রতিমা সজ্জায়।
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শতবর্ষে নডিহা
পুরুলিয়া জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় বারোয়ারি দুর্গাপুজো হিসেবে আলাদা স্থান করে নিয়েছে পুরুলিয়া শহরের নডিহা দুর্গাপুজো কমিটি। চলতি বছরে শতবর্ষে পদার্পণ করল এই ঐতিহাসিক পুজো।
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থিম- উত্তরাখণ্ডের ‘চারধাম’
১০০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে দর্শনার্থীদের চমক দিতে নডিহা দুর্গাপুজো কমিটির স্থায়ী মণ্ডপটি এবার সাজিয়ে তোলা হয়েছে দূর দূরান্তের তীর্থক্ষেত্র— উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত ‘চারধাম’-এর আদলে।
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অবিকল স্থাপত্য ও শিল্পশৈলী
উত্তরাখণ্ডের চারধাম মন্দিরের অবিকল স্থাপত্য ও শিল্পশৈলী ফুটে উঠেছে এই রাজকীয় মণ্ডপসজ্জায়। মণ্ডপের বাহ্যিক রূপ থেকে শুরু করে ভিতরের অলংকরণ, প্রতি ক্ষেত্রেই নিখুঁত কারুকাজ ও অসাধারণ নান্দনিক ছোঁয়া স্পষ্ট।
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রাজকীয় মণ্ডপ ও প্রতিমা
মণ্ডপের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত হয়েছে দেবী দুর্গার প্রতিমাও, যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করছে। শতবর্ষের বিশেষ উদযাপনকে ঘিরে সকাল থেকেই রাজকীয় মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখতে নডিহায় ভিড় জমাচ্ছেন পুজোপ্রেমী মানুষজন।
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আলোকসজ্জাতেও বিশেষ জোর
স্থানীয় সূত্রে খবর, জেলা তথা আশপাশের এলাকা থেকে আসা দর্শনার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আলোকসজ্জাতেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
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১০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য
১০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক শিল্পকলার এই অপূর্ব মেলবন্ধন চলতি বছরের দুর্গাপুজোয় পুরুলিয়ার অন্যতম সেরা আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।