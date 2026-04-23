Purulia Election Boycott: 'আগে সেতু, পরে নির্বাচন', পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট কর্মীদের অপেক্ষা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল— সবই আছে, নেই শুধু ভোটাররা ! পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার তুলসীবাড়ী গ্রামের মানুষের সোজাসাপ্টা দাবি, "আগে সেতু, পরে ভোট"। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে সকাল ১১টা পর্যন্ত পড়ল না একটিও ভোট। উন্নয়নের দাবিতে অনড় গ্রামবাসীরা। 

ভোট বয়কট

মনোরঞ্জন মিশ্র: চারিদিকে সাজ সাজ রব। বুথের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। ভেতরে প্রস্তুত ভোট কর্মীরা। কিন্তু সময় গড়িয়ে সকাল ১১টা বাজলেও বুথমুখী হলেন না একজন ভোটারও। গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল না হয়ে প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার তুলসীবাড়ী গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের সাফ কথা— "আগে সেতু তৈরি হোক, তবেই পড়বে ভোট।" 

ভোট বয়কট

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলসীবাড়ী গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু 'কাঞ্জীহারা জোড়'। তুলসীবাড়ী সহ এলাকার অন্তত ৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের ব্লক সদর চেলিয়ামা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুল-কলেজে যাওয়ার একমাত্র পথ এটিই। কিন্তু এই জোড়ের ওপর দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কোনো পাকা সেতু নির্মিত হয়নি। বর্ষাকালে জল বাড়লে এলাকাটি কার্যত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনো সুরাহা।

ভোট বয়কট

এদিন সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তুলসীবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে দলমত নির্বিশেষে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। কমিটির সিদ্ধান্তে অনড় থেকে কোনো গ্রামবাসীই ভোট দিতে যাননি। ফলে রঘুনাথপুরের ওই বুথে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কোনো ভোটারের দেখা মেলেনি। ভোট কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেও গ্রামবাসী তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়েননি।

ভোট বয়কট

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, "ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু আমাদের চেলিয়ামা যাওয়ার রাস্তার হাল ফেরে না। অসুস্থ রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া বা শিশুদের স্কুলে পাঠানো— সেতু না থাকায় প্রতি মুহূর্তে জীবন হাতে নিয়ে চলতে হয়। এবার আর প্রতিশ্রুতি নয়, সরাসরি কাজ চাই।" 

ভোট বয়কট

প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও দুপুর পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ফল মেলেনি। এখন দেখার, গ্রামবাসীর এই অনড় মনোভাবের সামনে নতি স্বীকার করে কোনো আশ্বাস আসে কি না।

Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ

Central Force Controversy: মারধর থেকে বুথে ঢুকতে বাধা, প্রথম দফার ভোটেই বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ 11
Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর

Gold Price: ভোট নিয়ে মেতে রয়েছেন? ওদিকে ৩ দিন ধরে পড়ছে সোনার দাম, জানুন কলকাতার দর 6
Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে

Horoscope Today: রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেই ফাঁসবে মেষ, অহংকার পথ বসাবে সিংহকে 12
Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে?

Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে? 17