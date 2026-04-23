Purulia Election Boycott: 'আগে সেতু, পরে নির্বাচন', পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ

Purulia Election Boycott: 'আগে সেতু, পরে নির্বাচন', পুরুলিয়ায় উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট গ্রামবাসীদের; খাঁ খাঁ করছে বুথ
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট কর্মীদের অপেক্ষা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল— সবই আছে, নেই শুধু ভোটাররা ! পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার তুলসীবাড়ী গ্রামের মানুষের সোজাসাপ্টা দাবি, "আগে সেতু, পরে ভোট"। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে সকাল ১১টা পর্যন্ত পড়ল না একটিও ভোট। উন্নয়নের দাবিতে অনড় গ্রামবাসীরা।
মনোরঞ্জন মিশ্র: চারিদিকে সাজ সাজ রব। বুথের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। ভেতরে প্রস্তুত ভোট কর্মীরা। কিন্তু সময় গড়িয়ে সকাল ১১টা বাজলেও বুথমুখী হলেন না একজন ভোটারও। গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল না হয়ে প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার তুলসীবাড়ী গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের সাফ কথা— "আগে সেতু তৈরি হোক, তবেই পড়বে ভোট।"
পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলসীবাড়ী গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু 'কাঞ্জীহারা জোড়'। তুলসীবাড়ী সহ এলাকার অন্তত ৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের ব্লক সদর চেলিয়ামা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুল-কলেজে যাওয়ার একমাত্র পথ এটিই। কিন্তু এই জোড়ের ওপর দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কোনো পাকা সেতু নির্মিত হয়নি। বর্ষাকালে জল বাড়লে এলাকাটি কার্যত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোনো সুরাহা।
এদিন সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তুলসীবাড়ী গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে দলমত নির্বিশেষে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। কমিটির সিদ্ধান্তে অনড় থেকে কোনো গ্রামবাসীই ভোট দিতে যাননি। ফলে রঘুনাথপুরের ওই বুথে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কোনো ভোটারের দেখা মেলেনি। ভোট কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেও গ্রামবাসী তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়েননি।
