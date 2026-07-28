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হাইওয়েতে হাইভোল্টেজ ড্রামা! ফিল্মি কায়দায় কনভয় নিয়ে বেরোনো 'পুষ্পা' বাহিনীকে জালে তুলল এসটিএফ

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:36 PM IST

Purulia: লরিটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া দুটি ছোট গাড়িও ধরা পড়ে। পুলিস তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে চালকসহ ৭ জনকে আটক করেছে। কলকাতা পুলিসের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিস মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

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মনোরঞ্জন মিশ্র: পুষ্পা সিনেমার স্টাইলে লরিতে করে বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচার। এসটিএফ ও জেলা পুলিসের যৌথ অভিযানে লরি থেকে উদ্ধার প্রায় ৩২২ কেজি গাঁজা। আটক চালক সহ ৭ অভিযুক্ত। পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলকুড়ি টোল প্লাজার নিকটে পুরুলিয়া-রাঁচি ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে লরিটিকে আটক করে পুলিস। 

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 এই অভিযানকে ঘিরে কলকাতা পুলিসের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্রুত, সমন্বিত এবং দৃঢ় পদক্ষেপের আমি ভূয়সী প্রশংসা করছি। একটি বড় সাফল্য হিসেবে, গতকাল রাতে কলকাতা পুলিস এসটিএফ (STF) ও পুরুলিয়া জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে আন্তঃরাজ্য ড্রাগ পাচারের একটি বড় চেষ্টা বানচাল করা হয়েছে। সংবাদের ভিত্তিতে পুরুলিয়া মফস্বল থানার অধীনস্থ ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে একটি ট্রাক আটক করা হয়। ড্রাইভারের সিটের পেছনে তৈরি করা বিশেষ একটি গোপন জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য (গাঁজা) উদ্ধার করা হয়েছে।'

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মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'ট্রাকটির সঙ্গে ওড়িশা থেকে আসানসোলের দিকে যাওয়া দুটি স্কট গাড়িও আটক করা হয় এবং মোট ৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার/আটক করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেআইনি মাদক পাচার এবং আমাদের যুবসমাজ ও সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণকে বিঘ্নিত করে এমন সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'নীতি মেনে চলে। আমাদের পুলিস কর্মীদের এই নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি ও নিষ্ঠার জন্য আমি তাদের প্রশংসা জানাচ্ছি। এই ধরণের অপরাধী চক্রকে আমরা শক্ত হাতে নির্মূল করা বজায় রাখব।'

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জানা যায়, ওড়িশা থেকে ধানবাদের উদ্দেশ্যে একটি লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। কলকাতার এসটিএফের কাছে গোপন সূত্রে এই খবর আসে। এরপরই এসটিএফের টিম পুরুলিয়ায় এসে জেলা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিস, জেলা পুলিস সুপার কুমার সানি রাজ ও এসটিএফের যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এই অভিযান চালায়।

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একটি লরিতে চালকের সিটের নীচে পুষ্পা স্টাইলে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করে পাচার করা হচ্ছিল। 

 

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ওই লারিটির সামনে এবং পেছনে দুটি ছোট গাড়ি স্কট করে নিয়ে যাচ্ছিল। পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলকুড়ি টোল প্লাজার নিকটে পুরুলিয়া - রাঁচি ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই লরি এবং দুটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিস ও এসটিএফ। 

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সেখানে লরির সিটের নীচ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৩২২ কেজি গাঁজা। ঘটনায় আটক করা হয় ৭ জন পাচারকারী ও তিনটি গাড়িকে।

TAGS:
Purulia ganja seizure

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