English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Putin India Visit: ঝোল মোমো থেকে আচারি বাইঙ্গান, গুড় সন্দেশ... 'সম্রাট' পুতিনের ডিনারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় থালি, ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Lavish veg thali for State Dinner for Putin: পুতিনের জন্য রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে পরিবেশন করা হয় ভারতীয় রন্ধনশৈলীতে তৈরি এক ঐতিহ্যবাহী জমকালো সম্পূর্ণ নিরামিষ থালি। মেনুতে ছিল এলাহি আয়োজন...

| Dec 06, 2025, 07:09 PM IST
1/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সম্রাটের মতো আতিথেয়তা পান পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া রাষ্ট্রীয় নৈশভোজেও ছিল রাজকীয় মেনু।  

2/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

ঝোল মোমো থেকে আচারি বাইঙ্গান, পুতিনের জন্য রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে পরিবেশন করা হয় ভারতীয় রন্ধনশৈলীতে তৈরি এক ঐতিহ্যবাহী জমকালো সম্পূর্ণ নিরামিষ থালি। যেখানে আঞ্চলিক স্বাদ, মৌসুমি পণ্য এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীর নির্দশন মেলে।  

3/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

পুতিনের 'রাজকীয়' মেনুর শুরুতেই ছিল দক্ষিণ ভারতীয় স্যুপ (রসম) মুরুঙ্গেলাই চারু। যা মরিঙ্গা পাতা এবং মুগ ডাল দিয়ে তৈরি একটি মশলাদার স্যুপ।  

4/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

এরপর অ্যাপেটাইজার হিসেবে ছিল গুচ্চি দুন চেটিন (কাশ্মীরি আখরোটের চাটনি দিয়ে স্টাফড মোরেল), কালে চানে কে শিকমপুরি (পুদিনা সস এবং শিরমল ব্রেড প্যান ফ্রায়েড কালো চানা কাবাব) এবং মশলাদার চাটনি সহ ভেজিটেবল ঝোল মোমো (পেলমেনি অনুপ্রাণিত)। অ্যাপেটাইজারে তুলে ধরা হয়েছিল কাশ্মীর থেকে পূর্ব হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলী।  

5/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

এরপর মেইন কোর্স। সেখানে ছিল জাফরানি সসে জাফরানি পনির রোল, পালক মেথি মট্টার কা সাগ, তন্দুরি ভরওয়ান আলু, আচারি বাইঙ্গান, শুকনো ফলের জাফরান পোলাও, হলুদ ডাল তড়কা। এর সঙ্গেই বিভিন্ন ধরণের ভারতীয় রুটিও পরিবেশন করা হয়েছিল পুতিনকে। ছিল লাচ্ছা পরোটা, মিসি রোটি, সতানাজ রোটি, বিস্কিটি রোটি ও মাগাজ নান।  

6/8

'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

মিষ্টির ডিশে ছিল বাদামের হালুয়া, কেসর-পিস্তা কুলফি, তাজা ফল। পাশাপাশি টেবিলে গুড় সন্দেশ, মুরুক্কু, বিভিন্ন ধরনের স্যালাড, গঙ্গুরা আচার এবং আমের চাটনির মতো মশলাও ছিল। পানীয়ের মধ্যে ছিল ডালিম, কমলা, গাজর, আদার রস।  

7/8

'সম্রাট' পুতিনের আতিথেয়তায় "মেসিনাল লাভ"

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে "মেসিনাল লাভ" শিরোনামে একটি বিশেষ ইন্দো-রাশিয়ান সঙ্গীত অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনের নৌ ব্যান্ড সরোদ, সারঙ্গী এবং তবলা শিল্পীরা ভারতীয় ধ্রুপদী রাগগুলিকে রাশিয়ান সুরের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করে।  

8/8

'সম্রাট' পুতিনের আতিথেয়তায় "মেসিনাল লাভ"

Putin Royal state Dinner Menu lavish thali

রাগ অমৃতবর্ষিণী, রাগ খামাজ, রাগ যমন, রাগ শিবরঞ্জিনী, রাগ ভৈরবী এবং রাগ দেশের পরিবেশন করা হয়। জনপ্রিয় ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি গানের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় রাগ নলীনাকণ্ঠীর। রাশিয়ান লোক ধ্রুপদী কালিঙ্কাও পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে চাইকোভস্কির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে দ্য নাটক্র্যাকার স্যুট থেকে একটি অংশও পরিবেশন করা হয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: একলাফে পারদ নামল ৩ ডিগ্রি! ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং শুরু ঠান্ডার... আজই মরশুমের শীতলতম দিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট 7
Bengal Weather Update: একলাফে পারদ নামল ৩ ডিগ্রি! ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং শুরু ঠান্ডার... আজই মরশুমের শীতলতম দিন...

Bengal Weather Update: একলাফে পারদ নামল ৩ ডিগ্রি! ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং শুরু ঠান্ডার... আজই মরশুমের শীতলতম দিন...

Bengal Weather Update: একলাফে পারদ নামল ৩ ডিগ্রি! ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং শুরু ঠান্ডার... আজই মরশুমের শীতলতম দিন... 8
Horoscope Today: গভীর হবে প্রেম! আজই দুর্ঘটনার যোগ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মানসিক চাপ, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Horoscope Today: গভীর হবে প্রেম! আজই দুর্ঘটনার যোগ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মানসিক চাপ, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Horoscope Today: গভীর হবে প্রেম! আজই দুর্ঘটনার যোগ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মানসিক চাপ, পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য &#039;ভুলে&#039; আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস... 10