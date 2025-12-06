Putin India Visit: ঝোল মোমো থেকে আচারি বাইঙ্গান, গুড় সন্দেশ... 'সম্রাট' পুতিনের ডিনারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় থালি, ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...

Putin India Visit: ঝোল মোমো থেকে আচারি বাইঙ্গান, গুড় সন্দেশ... 'সম্রাট' পুতিনের ডিনারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় থালি, ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
Lavish veg thali for State Dinner for Putin: পুতিনের জন্য রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে পরিবেশন করা হয় ভারতীয় রন্ধনশৈলীতে তৈরি এক ঐতিহ্যবাহী জমকালো সম্পূর্ণ নিরামিষ থালি। মেনুতে ছিল এলাহি আয়োজন...
1/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
2/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
photos
TRENDING NOW
3/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
4/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
এরপর অ্যাপেটাইজার হিসেবে ছিল গুচ্চি দুন চেটিন (কাশ্মীরি আখরোটের চাটনি দিয়ে স্টাফড মোরেল), কালে চানে কে শিকমপুরি (পুদিনা সস এবং শিরমল ব্রেড প্যান ফ্রায়েড কালো চানা কাবাব) এবং মশলাদার চাটনি সহ ভেজিটেবল ঝোল মোমো (পেলমেনি অনুপ্রাণিত)। অ্যাপেটাইজারে তুলে ধরা হয়েছিল কাশ্মীর থেকে পূর্ব হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলী।
5/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
6/8
'সম্রাট' পুতিনের পাতে ৩০ পদের 'রাজার' মেনু...
7/8
'সম্রাট' পুতিনের আতিথেয়তায় "মেসিনাল লাভ"
8/8
'সম্রাট' পুতিনের আতিথেয়তায় "মেসিনাল লাভ"
রাগ অমৃতবর্ষিণী, রাগ খামাজ, রাগ যমন, রাগ শিবরঞ্জিনী, রাগ ভৈরবী এবং রাগ দেশের পরিবেশন করা হয়। জনপ্রিয় ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি গানের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় রাগ নলীনাকণ্ঠীর। রাশিয়ান লোক ধ্রুপদী কালিঙ্কাও পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে চাইকোভস্কির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে দ্য নাটক্র্যাকার স্যুট থেকে একটি অংশও পরিবেশন করা হয়।
photos