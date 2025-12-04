English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Putin India Visit: গোটা 'প্রাসাদ উড়িয়েই' ভারতে পুতিন! রুশ রাষ্ট্রপতির 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' এক বিস্ময়কর বিস্ময়...

Putin India Visit Flying Kremlin to Aurus Senat: বিশ্বের সবচেয়ে কড়া প্রহরায় থাকা নেতাদের একজন পুতিন। রুশ রাষ্ট্রপতির প্লেন থেকে গাড়ি। সবটাই ব্য়ক্তিগতভাবে কাস্টমাইজড করা। দিল্লি বিমানবন্দরে 'বন্ধু' পুতিনকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রুশ রাষ্ট্রপতি প্লেন থেকে নামতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে (PM Modi Hugs President Putin)।

| Dec 04, 2025, 07:52 PM IST
1/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের ২ দিনের ভারত সফর ঘিরে কূটনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। চার বছরের মধ্যে এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর এবং ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর এটি প্রথম।

2/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

বিশ্বের সবচেয়ে কড়া প্রহরায় থাকা নেতাদের একজন পুতিন। তাঁর জন্য থাকে ৫ স্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী। রুশ রাষ্ট্রপতির প্লেন থেকে গাড়ি। সবটাই ব্য়ক্তিগতভাবে কাস্টমাইজড করা। পুতিনের প্রেসিডেন্সিয়াল ফ্লাইটকে বলা হয়ে থাকে 'উড়ন্ত ক্রেমলিন'। আর পুতিনের কনভয়ে নজর কাড়ে তাঁর অরাস সেনাট লিমুজিন।

3/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

ইলিউশিন ইল-৯৬-৩০০, যা "উড়ন্ত ক্রেমলিন" নামে পরিচিত, সেই প্লেনেই পুতিন বিদেশ সফর করে থাকেন। ভারতেও তাতেই এসেছেন পুতিন। এটি ১৯৮০-এর দশকে ইলিউশিন ডিজাইন ব্যুরো দ্বারা Il-৮৬ বিমানের আধুনিক উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। 

4/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

মূলত দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্যিক এবং সরকারি ফ্লাইটের জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছিল। চারটি Aviadvigatel PS-90A টার্বোফ্যান ইঞ্জিন দ্বারা বিমানটি ওড়ে। প্রতিটি ইঞ্জিন ৩৫,০০০ পাউন্ড থ্রাস্ট উৎপাদন করে। এর রাষ্ট্রপতি সংস্করণ, যাকে বলা হয় Il-96-300PU। 

5/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

"PU" এর অর্থ Punkt Upravleniya বা "কমান্ড পোস্ট"। ভিআইপি পরিবহনের জন্য এটি তৈরি। বিমানটি যেন উড়ন্ত প্রাসাদ! এতে কনফারেন্স রুম, ব্যক্তিগত অফিস, শয়নকক্ষ, সোনার প্রলেপযুক্ত অ্যাকসেন্ট এবং সূক্ষ্ম কাঠের কাজের জিনিস রয়েছে।

6/9

পুতিনের 'ফ্লায়িং ক্রেমলিন'

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

Il-96-300PU-তে রয়েছে দুটি শ্রেণী। মোট ২৬২ জন যাত্রী বহন করতে পারে। রয়েছে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। সঙ্গে বিলাসবহুল সুবিধা।

7/9

পুতিনের অরাস সেনাট

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

ওদিকে অরাস সেনাট হল রাশিয়ার তৈরি বিলাসবহুল লিমুজিন। যা বিশেষভাবে রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এটি "রাশিয়ান রোলস-রয়েস" নামেও পরিচিত। 

8/9

পুতিনের অরাস সেনাট

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

এর বৈশিষ্ট্য ভারী সাঁজোয়া গাড়ি, ব্ল্যাক বডি, ব্ল্যাকআউট জানালা। প্রায় ৭ মিটার লম্বা এবং কয়েক টন ওজনের এই যানটিতে অতিরিক্ত সুরক্ষা স্তর রয়েছে। বিলাসবহুল এই গাড়িটি সর্বোচ্চ ২৪৯ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে যেতে পারে। 'কালো ঘোড়া' বললেও যাকে ভুল হয় না!

9/9

পুতিনের অরাস সেনাট

Putin India Visit: Flying Kremlin to Aurus Senat

এই গাড়ির ভিতরে রয়েছে  মিনি কমান্ড সেন্টার। রাসায়নিক আক্রমণের ক্ষেত্রে অক্সিজেন সরবরাহ, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সবই রয়েছে এই গাড়িতে। সাংহাই সম্মেলনের সময় এই গাড়ির ভিতরই একসঙ্গে, প্রায় এক ঘণ্টা, সময় কাটিয়েছিলেন মোদী-পুতিন। এবার দিল্লিও যার ব্যতিক্রম নয়!

পরবর্তী
অ্যালবাম

Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...

পরবর্তী অ্যালবাম

Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...

Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো...

Tridashank Yog 2025: ৩০ বছর পরে অতি বিরল ত্রিদশঙ্ক যোগ! শনি-সূর্যের যুগলবন্দিতে কপাল খুলবে এই কয়েকটি রাশির, স্বপ্নের মতো... 7
Supreme Court Big Order on SIR: &#039;অবশ্য করণীয়...&#039; ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ...

Supreme Court Big Order on SIR: 'অবশ্য করণীয়...' ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ...

Supreme Court Big Order on SIR: 'অবশ্য করণীয়...' ১১ ডিসেম্বরের ডেডলাইনের আগে SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ... 8
Uttarpara News: &#039;সা রে গা মা&#039;র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা&#039;র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী...

Uttarpara News: 'সা রে গা মা'র সঙ্গে মেলান ঘোড়ার আড়াই পা'র ছন্দ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত আলোর পথযাত্রী... 7
BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভংয়কর ব্রহ্মস! ভারতের সঙ্গে ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল

BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভংয়কর ব্রহ্মস! ভারতের সঙ্গে ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল

BrahMos Missile: এবার বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে ভংয়কর ব্রহ্মস! ভারতের সঙ্গে ৪০০০,০০০০০০০ কোটির ডিল 5