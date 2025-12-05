English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Putin India Visit: ট্রাম্পকে রুষ্ট করে পুতিন কেন ভারতে? শুল্কযুদ্ধে মোদীর পাশেই তিনি বোঝাতে, না কি রয়েছে তেল ও বিশ্ব-রাজনীতির ঘোর...

Why Putin Visiting Modi in Delhi: বৃহস্পতিবার রাতেই দুদিনের সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে পৌঁছে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভ্যর্থনা জানান তাঁকে। দু'দেশ তাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবে।

| Dec 05, 2025, 12:36 PM IST
1/7

মার্কিনি চাপ

দিল্লি আর মস্কো কতগুলি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। এই সফর এমন একটা সময়ে হচ্ছে, যার মাত্র দু'মাস আগে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ঘোরতর চাপ তৈরি করেছে আমেরিকা।

2/7

কেন ভারত?

কিন্তু আসুন, দেখে নেওয়া যাক, ভারতকে কেন দরকার রাশিয়ার? কেন ক্রেমলিন ভারতপন্থী?

3/7

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ভারতের জনসংখ্যা এখন সব থেকে প্রলুব্ধকর। সঙ্গে রয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি। ভারত এই মুহূর্তে পৃথিবীর ওয়ার্ল্ডস ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং মেজর ইকোনমি।

4/7

'থার্ড লার্জেস্ট কনজিউমার অফ ক্রুড অয়েল'

আর এসব কারণে রাশিয়া আসলে ভারতের মধ্যে দেখতে পারছে এক বিরাট বাজার। রাশিয়ার তেল তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিস বেচবারও এক বিপুল বাজার। তাছাড়া ভারত হল পৃথিবীর 'থার্ড লার্জেস্ট কনজিউমার অফ ক্রুড অয়েল'।

5/7

মার্কিন চাপ

ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ভারতকে খুবই বড় চাপে ফেলেছিল ট্রাম্প। আমেরিকা ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে নিষেধ করেছিল। কোন যুক্তিতে? ট্রাম্পের মত, রাশিয়ার থেকে তেল কিনে ভারতে আসলে রাশিয়ার যুদ্ধের খরচ যোগাচ্ছে। 

6/7

রাশিয়ার টান

কিন্তু উল্টোদিকে, রাশিয়া আবার ভীষণই আগ্রহী ভারতকে নিজেদের তেল কেনাতে। তাছাড়া রাশিয়ায় শ্রমিক স্বল্পতা আছে। ভারত থেকে সেটা অনায়াসে মিটতে পারে। এছাড়াও রয়েছে অন্য নানা জিও-পলিটিক্যাল কূটকৌশল।

7/7

কোনঠাসা পুতিন?

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পশ্চিমি বিশ্বে রাশিয়া খানিকটা কোনঠাসা। এই পরিস্থিতিতে পুতিন ভীষণ ভাবে ভারতকে পাশে চাইছে। ভারতে উড়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে এ বিষয়ে গোটা বিশ্বকে বড় বার্তা দেওয়া হয়।

