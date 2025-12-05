English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Putin Unknown 10 facts: লেনিন-স্ট্যালিনের রাঁধুনি! সমকামী বিয়েকে বলেন 'শয়তানের বিশ্বাস', ২ মেয়েও... পুতিনের জীবনের অজানা ১০ তথ্য...

Putin India Visit: ১৯৯৯ সাল থেকে রুশ রাজনীতির নেতৃত্বে আছেন পুতিন। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি। প্রাইম মিনিস্টারের অফিস থেকে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়, রাশিয়া আর পুতিন সমার্থক। তবে ক্ষমতায় দ্রুত উত্থানের আগে, পুতিন তার জীবনের বেশিরভাগ সময় রাজনীতির খ্যাতি থেকে দূরে কাটিয়েছেন। রাশিয়ার মতোই রহস্যে ভরা পুতিনের জীবনও। সেই পুতিনের জীবনের অজানা  ১০ তথ্য... 

| Dec 05, 2025, 02:33 PM IST
1/10

১. ক্রেমলিন প্রাসাদের মালিক ভ্লাদিমির পুতিন বড় হয়েছেন সেন্ট পিটার্সবার্গে (তখন লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত) তিনটি পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি করা একটি 'শেয়ার' অ্যাপার্টমেন্টে। 

2/10

২. পুতিনের ঠাকুরদা ছিলেন লেনিনের বাড়িতে রাঁধুনি।  লেনিনের বাড়িতে একজন রাঁধুনি হিসেবে কাজ করতেন তিনি। পরে স্ট্যানিলের জন্যও রান্না করতেন।

3/10

৩. ১৮ বছর বয়সে জুডোতে ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন পুতিন। ৭৩ বছর বয়সে এখনও এই মার্শাল আর্ট অনুশীলন করেন তিনি। জুডোকে জীবনের দর্শন হিসেবে দেখেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

4/10

৪. গুপ্তচরবৃত্তির উপন্যাস পছন্দ করেন পুতিন। একবার গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে পুতিন বলেছিলেন, "আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে যে একজন মানুষের প্রচেষ্টা কীভাবে তা অর্জন করতে পারে, যা পুরো সেনাবাহিনী যা করতে পারে না।"

5/10

৫. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি কেজিবিতে যোগ দেন পুতিন এবং ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিমী দুনিয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার গোপন গুপ্তচর নিয়োগে সহায়তা করেন।

6/10

৬. পুতিন কুকুর ভালোবাসেন। অনেক সময় রাজনৈতিক আলোচনায় তাদের নিয়েও যান। অনেকে আবার মনে করেন, এটা অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের ভয় দেখাতে পুতিনের কৌশল।

7/10

৭. পুতিন জার্মান ভাষায় সাবলীল। কিন্তু ইংরেজিতে  দুর্বল, খুব একটা ভালো নন।

8/10

৮. ২০১৩ সালে একটি ব্যালে অনুষ্ঠানের বিরতির সময় পুতিন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন।

9/10

৯. রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের দুই মেয়ে। কিন্তু তাদের জীবন গোপন। তারা বিভিন্ন নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। তাঁদের পেশা এবং তাঁরা কোথায় থাকেন, তা কেউ জানে না।

10/10

১০. পুতিন একজন গোঁড়া খ্রিস্টান। পুতিনের কথায় সমকামী বিয়েতে বিশ্বাস আর শয়তানে বিশ্বাস করা এক।

