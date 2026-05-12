English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • Russia USA Nuclear War: রাশিয়া-মার্কিন পরমাণুযুদ্ধ? পুতিন হঠাৎ কেন খোঁজ নিলেন যমের মতো ভয়ংকর শয়তানের দূতের?

Russia USA Nuclear War: রাশিয়া-মার্কিন পরমাণুযুদ্ধ? পুতিন হঠাৎ কেন খোঁজ নিলেন যমের মতো ভয়ংকর 'শয়তানের দূতে'র?

Russia vs USA Russia Nuclear War with America Satan II: ক্রেমলিন কি নিজেদের পরমাণুশক্তি একবার যাচাই করে নেবে? অন্তত তেমনই শোনা যাচ্ছে। রাশিয়ার স্যাটান-টু কি ফের রেডি করা হচ্ছে? পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন কি রুশ প্রেসিডেন্ট? কার সঙ্গে? আমেরিকা?

| May 12, 2026, 04:29 PM IST
1/7

ট্রাম্পের সঙ্গে ৯০ মিনিট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ৯০ মিনিটের এক টেলিফোনিক আলোচনা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। জানা গিয়েছে, সেই ফোনের পরেই একেবারে রণং দেহি মেজাজে চলে গিয়েছেন পুতিন। তাঁর পরবর্তী আচরণ দেখে মনে করা হচ্ছে, পুতিন যেন একটা পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন। আর সত্যিই তেমন ঘটলে তাঁর দেশ কতটা প্রস্তুত, সেটা দেখে নিতে চাইছেন তিনি!

2/7

দেশের পরমাণু সংস্থার দফতরে

ফলে, দেশের পরমাণু সংস্থার দফতরেও পৌঁছে গিয়েছেন পুতিন। ঘুরে দেখেছেন সব নিজের চোখে। আর স্বয়ং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাটম স্টেট্ অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশন গ্লোবালের দফতরে চলে যাওয়ায় হঠাৎ করেই একটা সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কেননা, ঠিক এর আগেই ৯০ মিনিট পুতিন ফোনে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল?

3/7

কী কী নিয়ে কথা?

ক্রেমলিনের সংশ্লিষ্ট মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ, ইউক্রেন সংঘাত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এর পরে নিজের দেশের সংস্থার থেকে কী কী জানতে চেয়েছেন পুতিন? তিনি যা জানতে চেয়েছেন, তার মূল কথা হল-- প্রলয় ঘটানোর মতো 'অ্যাপোক্যালিপস ওয়েপন' তৈরি হয়েছে কি না! শুধু তাইই নয়। পরমাণু হামলা হলে দেশবাসীকে বাঁচাতে পারবে যে নিউক্লিয়ার শিল্ড-- তার পরিস্থিতিই বা কী? তবে, পুতিনের পর্যবেক্ষণের পর সংস্থার সিইও জানান, রাশিয়ার ‘নিউক্লিয়ার ট্রায়াড’ ৯৯% তৈরি। মানে, জল, স্থল ও আকাশ থেকে হামলা চালাতে প্রস্তুত রুশ মারণাস্ত্র। 

4/7

কোন অস্ত্রে ভীত ট্রাম্প?

এবার যে প্রশ্ন উঠে আসছে, তা হল কোন কোন অস্ত্র তৈরি রেখেছে রাশিয়া? জানা গিয়েছে-- বুরেভেস্তনিক মিসাইল, ওরেশনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল, পোসেইডেন আন্ডারওয়াটার ড্রোন, সরমত আইসিবিএম বা সাক্ষাৎ শয়তান! আসুন, এই সব ভয়ংকর অস্ত্রের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক। 

5/7

অপরাজেয় বুরেভেস্তনিক

মাটি থেকে হামলা করবে এই বুরেভেস্তনিক মিসাইল। এটি পরমাণু হামলায় সক্ষম। দাবি, এটা একাটানা ১৪ হাজার কিলোমিটার উড়তে পারে। অনেকটা নীচ দিয়ে ওড়ে তাই রেডারে ধরা পড়ে না। পুতিন একে বলেন, ইনভিনসিবল।

6/7

ব্যালিস্টিক মিসাইল ও আন্ডারওয়াটার ড্রোন

হাইপারসনিক স্পিডে, মানে শব্দের চেয়ে ১০ গুণ দ্রুত ছোটে এই ওরেশনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল। আধুনিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের পক্ষে একে আটকানো প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হয়। প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার একটানা উড়ে পরমাণু হামলা চালাতে পারে। আর রয়েছে পোসেইডেন আন্ডারওয়াটার ড্রোন। এর আগে ১০০ মেট্রিক টনের পোসেইডেন আন্ডারওয়াটার ড্রোনের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র বহনকারী ও পরমাণু জ্বালানিচালিত এই ড্রোন সুনামি ডেকে আনতে পারে। শত্রু বন্দরকে নিশানা করতে পুতিনের বড় হাতিয়ার এটি। গভীর সমুদ্রেও ২০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে যেতে পারে। বিস্ফোরণের ক্ষমতা ২ মেগাটন।

7/7

সাক্ষাৎ শয়তান

সরমত আইসিবিএম বা সাক্ষাৎ শয়তান-- এই মুহূর্তে রাশিয়ার সবচেয়ে আলোচিত অস্ত্র। এক ধরনের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল। সোভিয়েত জমানায় যে মিসাইলকে শয়তান বা যমদূত বলে ডাকা হত, পুতিনের আমলে সেই ভয়ংকর অস্ত্রকেই সাক্ষাৎ শয়তান বলা হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হাজার কিলোমিটার বেগে ২০৮ মেট্রিক টনের বিস্ফোরক নিয়ে ১৮ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে পারে। এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে হামলা করতে পারে দূরপাল্লার এই মিসাইল।

পরবর্তী
অ্যালবাম

NEET UG Cancelled: 'প্রশ্ন ফাঁসে'র জেরে বাতিল হল ৩ মে'র NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে?

পরবর্তী অ্যালবাম

NEET UG Cancelled: &#039;প্রশ্ন ফাঁসে&#039;র জেরে বাতিল হল ৩ মে&#039;র NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে?

NEET UG Cancelled: 'প্রশ্ন ফাঁসে'র জেরে বাতিল হল ৩ মে'র NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে?

NEET UG Cancelled: 'প্রশ্ন ফাঁসে'র জেরে বাতিল হল ৩ মে'র NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে? 10
Google Down: বিশ্বজুড়ে &#039;মুখ থুবড়ে&#039; পড়েছে গুগল? সার্চ করলেই মিলছে একটাই &#039;উত্তর&#039;- কী লেখা তাতে?

Google Down: বিশ্বজুড়ে 'মুখ থুবড়ে' পড়েছে গুগল? সার্চ করলেই মিলছে একটাই 'উত্তর'- কী লেখা তাতে?

Google Down: বিশ্বজুড়ে 'মুখ থুবড়ে' পড়েছে গুগল? সার্চ করলেই মিলছে একটাই 'উত্তর'- কী লেখা তাতে? 6
Sujit Bose Arrested: &#039;বাম যুবনেতা&#039; সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে &#039;বিদ্ধ&#039;?

Sujit Bose Arrested: 'বাম যুবনেতা' সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে 'বিদ্ধ'?

Sujit Bose Arrested: 'বাম যুবনেতা' সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে 'বিদ্ধ'? 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অফিসে অযথা কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না বৃশ্চিক, হারানো কিছু ফিরে পেতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অফিসে অযথা কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না বৃশ্চিক, হারানো কিছু ফিরে পেতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অফিসে অযথা কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না বৃশ্চিক, হারানো কিছু ফিরে পেতে পারেন মীন 12