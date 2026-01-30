English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Quinton De Kock List Of Records: ১ ঘণ্টার ভয়াবহ তাণ্ডবে ভেঙে তছনছ সব রেকর্ড! বিশ্বকাপের আগেই বিনাশক অবতারে বিধ্বংসী মহাতারকা

Quinton De Kock List Of Records: ১ ঘণ্টার ভয়াবহ তাণ্ডবে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল সব রেকর্ড! বিশ্বকাপের আগেই বিনাশক অবতারে হাজির হলেন বিধ্বংসী মহাতারকা। কুইন্টন ডি কক দেখিয়ে দিলেন, তাঁকে ভয় পেতেই হবে বিশ্বকাপে

| Jan 30, 2026, 04:21 PM IST
1/10

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকার সফর

West Indies tour of South Africa 2025/26

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে শেষ নেট প্র্যাকটিসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্যারিবিয়ানরা তিন ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজ খেলতে এসেছে রামধনু দেশে।  

2/10

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকার সফর

West Indies tour of South Africa 2025/26

গত ২৭ জানুয়ারি পার্লের বোল্যান্ড পার্কে ৯ উইকেটে জিতে সিরিজের শুভারম্ভ করেছিলেন আইডেন মারক্রমরা। এরপর ২৯ জানুয়ারি সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রোটিয়া বাহিনী ৭ উইকেটে হেসেখেলে জিতে যায়। এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ ২-০ পকেটে পুরে ফেলে। 

3/10

বিধ্বংসী বিনাশক

Quinton De Kock

সেঞ্চুরিয়নে উইন্ডিজের ২২১/৪ তাড়া করতে নেমে ওপেনার ডি কক ৬ চার ও ১০ ছক্কায় মাত্র ৪৯ বলে ১১৫ রান করেন। ২৩৪.৬৯-এর স্ট্রাইক রেট ছিল ৩৩ বছরের জো'বার্গের বাসিন্দার।   

4/10

কুইন্টন ডি কক

Quinton De Kock

দ্বিতীয় টি-২০আই-তে ১ ঘণ্টার ভয়াবহ তাণ্ডবে কুইন্টন ডি কক সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিলেন। বিশ্বকাপের আগেই বিনাশক অবতারে দক্ষিণ আফ্রিকার মহাতারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। 

5/10

ডি ককের রেকর্ডের পর রেকর্ড

Quinton De Kock List Of Records

এই পারফরম্যান্সেই ডি কক বেশ কয়েকটি মাইলস্টোন তৈরি করে ফেলেছেন। তিনি ভেঙেছেন রেকর্ডের পর রেকর্ড।

6/10

সর্বকালীন রেকর্ডে ডি কক

South Africa's all-time T20 run-scorer

ফাফ ডু প্লেসিসের দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে ডি কক এখন তাঁর দেশের সর্বাধিক টি-টোয়েন্টি রানশিকারি। ৪৩০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১২১১৩ রান হয়ে গেল ডি ককের।  

7/10

১২ হাজার টি-২০ রান

12000 career T20 runs

কেরিয়ারে ১২০০০ টি-টোয়েন্টি রানও হয়ে গেল ডিককের। এর আগে যা বিশ্বের মাত্র ১০ ব্যাটারই করতে পেরেছেন। এলিট ক্লাবের ১১ নম্বর সদস্য়পদ প্রোটিয়া নক্ষত্রের  

8/10

৪৩ বলে সেঞ্চুরি

43-ball century

৪৩ বলে ডি ককের সেঞ্চুরি এসেছে। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা হিসেবে তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির এটি।  

9/10

এই প্রথমবার

Became the first

ডি কক পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস লিখলেন। নির্দিষ্ট উইকেট-রক্ষক হিসেবে ১০০০০-এর বেশি রান করার রেকর্ড করলেন। এই রাস্তায় ৮টি সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর...    

10/10

আগুনে ডি কক

D Cock is on fire

সম্প্রতি এসএ২০ মরসুমে সর্বাধিক রানশিকারি হিসেবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ডি ককের এই অসাধারণ ইনিংস। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রতিপক্ষদের সতর্ক করে দিলেন।  

