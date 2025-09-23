Rachna Banerjee: নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ করলে টাকা চান রচনা! পাল্টা কড়া জবাব তৃণমূল সাংসদের

Rachna Banerjee: নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ করলে টাকা চান রচনা! পাল্টা কড়া জবাব তৃণমূল সাংসদের
Rachna Banerjee: এক ফেসবুক পোস্ট করে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দুর্গাপূজায় তার সংসদ এলাকায় যারা তাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেই পুজোর উদ্বোধনে তিনি উপস্থিত থাকবেন
হুগলির সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। তিনি কম সময়ে তার সংসদ এলাকায় দিতে পারেন তার কারণ হিসেবে কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, দিদি নাম্বার ওয়ান এর শুটিং, সংসদে অধিবেশন চললে তিনি তার সংসদ এলাকায় অর্থাৎ হুগলিতে উপস্থিত থাকতে পারেন না। তবে চেষ্টা করেন বিভিন্ন আমন্ত্রণে সারা দিতে। -তথ্য-বিধান সরকার
