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শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে বিলাসবহুল ‘আরবানা’ ফ্ল্যাটের দাম! রইল রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির খতিয়ান

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:21 PM IST

সম্প্রতি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর জনপ্রিয়তা ও সেলিব্রিটি পরিচিতিকে ব্যবহার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। পাশাপাশি দলের মধ্যে দুর্নীতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এরপর 'আরবানা'য় থাকার যোগ্যতা। 'ফুটপাথের মেয়ে'। একের পর এক মন্তব্যে ট্রোলড রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। একনজরে বাস্তবে তিনি কত টাকার মালিক? কোথায় কোথায় রয়েছে তাঁর সম্পত্তি?

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শিক্ষাগত যোগ্যতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড এবং রাজনীতির ময়দান— দুই জায়গাতেই নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন রচনা। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে তিনি স্নাতক। কলকাতার সাউথ সিটি কলেজ, হেরম্ব চন্দ্র কলেজ থেকে তিনি বি.কম পাস করেছেন।

 

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মোট সম্পত্তির পরিমাণ

নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেশ কয়েক কোটি টাকা। হলফনামা জমা দেওয়ার সময় তাঁর কাছে নগদ টাকা ছিল ১ লাখ টাকার কিছু বেশি। তবে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট এবং শেয়ার বাজারে তাঁর বিপুল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করা রয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা।

 

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সোনা ও রুপোর গয়না

বাঙালি সাজে রচনার গয়নার কালেকশন বরাবরই নজরকাড়া। হলফনামার সূত্র অনুযায়ী, তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১,১৬০ গ্রাম (১ কেজির বেশি) সোনা এবং প্রায় ৩ কেজি রুপো। বর্তমান বাজারদরে যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এছাড়া তাঁর কাছে একটি বিলাসবহুল গাড়িও রয়েছে।

 

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কলকাতার বিলাসবহুল ‘আরবানা’ ফ্ল্যাট এবং তার দাম

কলকাতার আনন্দপুরের ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে অবস্থিত ‘আরবানা’ আবাসনটি শহরের অন্যতম অভিজাত এবং বিলাসবহুল হাইরাইজ কমপ্লেক্স হিসেবে পরিচিত। টলিউডের বহু তারকা ও নামী ব্যক্তিত্বদের ঠিকানা এই আরবানা। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই আবাসনে একটি নিজস্ব ফ্ল্যাট রয়েছে।

 

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ফ্ল্যাটের দাম কত?

আরবানায় ফ্ল্যাটের আয়তন এবং টাওয়ারের ওপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারিত হয়। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী, এই আবাসনে একটি ৩ বা ৪ বিএইচকে ফ্ল্যাটের দাম শুরু হয় প্রায় ৩ কোটি টাকা থেকে এবং তা ৫ থেকে ৬ কোটি টাকা বা তারও বেশি পর্যন্ত হতে পারে। এই বহুতলে রয়েছে সুইমিং পুল, জিম, বিশাল গ্রিন জোনসহ সব ধরনের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা।

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আয়ের উৎস

অভিনয় জগৎ থেকে বর্তমানে কিছুটা দূরে থাকলেও তাঁর আয়ের প্রধান উৎস টেলিভিশনের জনপ্রিয় শো এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট। এছাড়া নিজস্ব শাড়ির বুটিক ও ব্যবসা থেকেও তাঁর ভালো অঙ্কের আয় হয়। সব মিলিয়ে 'সেলফ-মেড' এই তারকা যে অত্যন্ত রাজকীয় এবং গোছানো জীবনযাপন করেন, তা তাঁর সম্পত্তির খতিয়ান থেকেই পরিষ্কার।

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বিতর্ক কেন?

টলিউডের প্রথম সারির বাণিজ্যিক ছবির সফল নায়িকা থেকে শুরু করে টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শো-এর জনপ্রিয় সঞ্চালিকা— দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিনোদন জগতে রাজত্ব করছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে হুগলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদও নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী শিবিরে যোগ দিতেই বিতর্কের সূত্রপাত।

TAGS:
Rachna Banerjee's Asset

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