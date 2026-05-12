Who is Radhan Pandit : মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রাজনীতির সিদ্ধান্ত থেকে শপথ গ্রহণের সঠিক সময়-- থালাপতির ব্যক্তিগত জ্যোতিষী কে এই রাধান পণ্ডিত? শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

Who is Radhan Pandit CM Vijay Thalapathy's Astrologer: তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অভিনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন থালাপথি বিজয়। এক নাটকীয় রুদ্ধশ্বাস ভোট হয়েছে দক্ষিণে। AIDMK আর DMK ছাড়া এই ভোটে থালাপতি বিজয় ছিল সবথেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর প্রশাসনিক স্তরে এবার যুক্ত হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তাঁকে নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলকে রাজ্যের 'অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি' (OSD) পদে নিযুক্ত করেছেন।  

| May 12, 2026, 05:26 PM IST
কে এই রাধান পণ্ডিত?

রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেল একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বিজয়ের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। বিজয়ের ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।   

কে এই রাধান পণ্ডিত?

রাজনীতিতে আসার আগে থেকেই বিজয় তাঁর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাধান পণ্ডিতের পরামর্শ মেনেই নিতেন বলে জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এখন তাঁকে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হল।  

শপথ গ্রহণ ও সময়ের রদবদল

সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বিজয়ের সরকার গঠনের দাবি প্রথমে কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করেন। এরপর শপথ গ্রহণের সময় নির্ধারণ নিয়ে শুরু হয় নাটকীয়তা।   

শপথ গ্রহণের সময়

প্রথমে ১০ মে বিকেল ৩:৪৫ মিনিটে শপথ গ্রহণের কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তা পরিবর্তন করে সকাল ১০টায় আনা হয়।   

শপথ গ্রহণের সময়

জানা গিয়েছে, রাধান পণ্ডিতের পরামর্শেই এই পরিবর্তন করা হয়েছিল। জ্যোতিষীর মতে, সকালের ওই সময়টি ছিল অত্যন্ত শুভ এবং রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর।  

গুরুত্ব ও বিতর্ক:

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই রাধান পণ্ডিতের গুরুত্ব প্রশাসনিক স্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁকে ওএসডি (OSD) পদে নিয়োগ করার অর্থ হল, এখন থেকে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অংশ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাঁর প্রভাব থাকবে।   

গুরুত্ব ও বিতর্ক:

এই নিয়োগ নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন। একজন পেশাদার প্রশাসনিক আধিকারিকের পরিবর্তে কেন একজন জ্যোতিষীকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।   

গুরুত্ব ও বিতর্ক:

তবে বিজয়ের অনুগামীদের মতে, রাধান পণ্ডিত বিজয়ের একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা এবং প্রশাসনিক কাজের সমন্বয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।  

শিক্ষাগত যোগ্যতা

রাধান পণ্ডিতের প্রথাগত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে জনসমক্ষে খুব বেশি তথ্য নেই। তিনি কয়েক দশক ধরে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা করছেন এবং এই বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রশাসনিক কাজে তাঁর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতাকেই নিয়োগের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।  

তামিলনাড়ু সরকারের আগামী দিন

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। স্কুল, ধর্মীয় স্থান এবং বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা প্রায় ৭০০টিরও বেশি মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।   

তামিলনাড়ু সরকারের আগামী দিন

এই ধরনের জনমুখী সিদ্ধান্তের পেছনেও রাধান পণ্ডিতের কোনও পরামর্শ রয়েছে কিনা, তা নিয়ে চর্চা চলছে।  

তামিলনাড়ু সরকারের আগামী দিন

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের লড়াই বরাবরই বিদ্যমান। এম জি রামচন্দ্রন বা জয়ললিতার সময়েও অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ছোঁয়া দেখা যেত।  

Russia USA Nuclear War: রাশিয়া-মার্কিন পরমাণুযুদ্ধ? পুতিন হঠাৎ কেন খোঁজ নিলেন যমের মতো ভয়ংকর 'শয়তানের দূতে'র?

