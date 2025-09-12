English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Actress Karishma Sharma: হাতে গোঁজা স্যালাইন! চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ 'রাগিনী এমএমএস' নায়িকা কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train: আচমকাই মুম্বইয়ের চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন অভিনেত্রী! কেন? 

| Sep 12, 2025, 12:31 PM IST
চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ 'রাগিনী এমএমএস', 'পেয়ার কা পঞ্চনামা' নায়িকা অভিনেত্রী কারিশ্মা শর্মার।    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

ট্রেনে উঠেছিলেন শাড়ি পড়ে। কিন্তু আচমকাই মুম্বইয়ের চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন অভিনেত্রী! কেন?    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে সেকথা জানিয়েছেন 'বোল্ড অ্যান্ড বিউটিফুল' অভিনেত্রী নিজেই!    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে বেডে শুয়ে রাগিনী এমএমএস-এর নায়িকা অভিনেত্রী কারিশ্মা শর্মার।    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

তাঁর হাতে গোঁজা স্যালাইনের নল। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন অভিনেত্রী।    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, শ্যুটিংয়ের জন্য চার্চগেটে যাওয়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। তিনি শাড়ি পড়েছিলেন।    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেত্রী লিখেছেন, "ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের গতি বেড়ে যায়। আমি দেখি যে আমার বন্ধুরা ট্রেনে উঠতে পারেনি।"    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

"তখন আমি ভয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিই। লাফ দিয়ে আমি পিঠের উপর পড়ে যাই। যার ফলে আমার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।"    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

তাঁর মাথা ফুলে গিয়েছে। পিঠে ও সারা শরীরে আঘাত ও ব্যথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।    

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ কারিশ্মা শর্মার...

Actress Karishma Sharma jumps from moving local train

চিকিৎসারা তাঁকে এমআরআই স্ক্যান করার পরামর্শ দিয়েছেন। একদিনের জন্য হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন অভিনেত্রী।

