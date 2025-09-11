Rahu Gochar 2025: রাহু এখন ভয়ংকর শক্তিশালী, দারুণ কৃপাপূর্ণও! নির্মম রাহুর কল্য়াণে আচমকাই বিপুল সাফল্য এই ক'টি রাশির, টাকাই টাকা...

Rahu Gochar 2025: রাহু এখন ভয়ংকর শক্তিশালী, দারুণ কৃপাপূর্ণও! নির্মম রাহুর কল্য়াণে আচমকাই বিপুল সাফল্য এই ক'টি রাশির, টাকাই টাকা...
Rahu Gochar 2025 and Rahu Kripa: ১০ সেপ্টেম্বর থেকে রাহু শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। এ পর্যন্ত রাহু তেমন কার্যকর ছিলেন না। এবার রাহু যৌবনে প্রবেশ করেছে। এর ফলে, রাহু অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। সমস্ত রাশির উপর অসাধারণ প্রভাব পড়তে চলেছে।
1/7
যৌবনে রাহু
photos
TRENDING NOW
3/7
বিরল যোগ
4/7
বৃষ রাশি (Taurus)
5/7
ধনু রাশি (Sagittarius)
6/7
মকর রাশি (Capricorn)
7/7
কুম্ভ রাশি (Aquarius)
রাহু কুম্ভ রাশির জাতকদের জীবনে আনছে বহু রকম ইতিবাচক পরিবর্তন। সাফল্য এঁদের দরজায় এসে পড়ে থাকবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে এঁরা বিপুল লাভ করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos