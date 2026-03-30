  • Rahul Arunoday Banerjee Death EXPLAINED: সুরক্ষার বিচারে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ সি বিচ কোনগুলি? নীল স্বীকৃত তালিকায় ঘাতক তালসারি আছে?

Rahul Arunoday Banerjee Death EXPLAINED: সুরক্ষার বিচারে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ সি বিচ কোনগুলি? 'নীল' স্বীকৃত তালিকায় 'ঘাতক' তালসারি আছে?

Safest Beaches In India 2026 EXPLAINED: সুরক্ষার বিচারে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ সি বিচ কোনগুলি? 'নীল' স্বীকৃত সৈকতের তালিকায় তালসারি আছে? এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে পেয়ে যাবেন পুরো তালিকা  

| Mar 30, 2026, 06:38 PM IST
প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

Rahul Arunoday Banerjee Death

তালসারি সমুদ্র সৈকতে শুটিং করতে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে রাহুলের জলে ডুবেই মৃত্যুই নিশ্চিত করেছে। ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় মনোরম ও শান্ত সমুদ্র সৈকত তালসারি। পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় এই সি-বিচ কি আদৌ ব্লু ফ্ল্যাগ স্বীকৃত?

ব্লু ফ্ল্যাগ সম্পর্কে দু'এক কথা

A Few Words About the Blue Flag

ডেনমার্কের ফাউন্ডেশন ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ওরফে এফইই এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ‘ব্লু ফ্ল্যাগ’ সনদ দেয় সমুদ্র সৈকতগুলিকে। জলের গুণমান, সমুদ্র সৈকতের নিরাপত্তা এবং পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় উচ্চ মানদণ্ডকেই দেওয়া হয় নীল পতাকার স্বীকৃতি। চলতি মার্চ মাসের হিসেব বলছে, দেশের ১৮টি সি বিচ ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফায়েড। দেওয়া হল পুরো তালিকা  

মহারাষ্ট্রের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Maharashtra Blue Flag Sea Beaches

মহারাষ্ট্রই দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানকার ৫টি সমুদ্র সৈকত পেয়েছে নীল পতাকার স্বীকৃতি। তালিকায় রয়েছে শ্রীবর্ধন বিচ, নাগাঁও বিচ, পারনাকা বিচ, গুহাগর বিচ ও লাদঘর সৈকত    

ওড়িশার ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Odisha Blue Flag Sea Beach

পুরীর গোল্ডেন সি বিচের সঙ্গেই তালিকায় গঞ্জামের সুনাপুর বিচ ব্লু ফ্ল্যাগড। চন্দ্রভাগা সমুদ্র সৈকত (ওড়িশার গোল্ডেন বিচের প্রসারিত অংশের একটি অংশ) ২০১৮ সালে এশিয়ায় প্রথম সি-বিচ হিসেবে এই স্বীকৃতি মিলেছে।   

গুজরাত ব্লু ফ্ল্যাগ সি-বিচ

Gujarat Blue Flag Sea Beach

দ্বারকার শিবরাজপুর বিচ  

কেরালার ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Kerala Blue Flag Sea Beach

কেরালার কাপ্পাড় বিচ (কোঝিকোড়) এবং চাল বিচ (কান্নুর)

কর্ণাটকের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Karnataka Blue Flag Sea Beach

কর্ণাটকের কাসারকোড বিচ (উত্তরা কন্নড়) এবং পাদুবিদ্রি বিচ (উদুপি)  

লাক্ষাদ্বীপের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Lakshadweep Blue Flag Sea Beach

লাক্ষাদ্বীপের মিনিকয় থুন্ডি বিচ এবং কদমত বিচ  

অন্ধ্রপ্রদেশের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Andhra Pradesh Blue Flag Sea Beach

বিশাখাপত্তনমের রুশিকোন্ডা সি বিচ

তামিলনাড়ুর ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Tamil Nadu Blue Flag Sea Beach

চেন্নাইয়ের কোভালাম বিচ  

পুদুচেরির ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Puducherry Blue Blue Flag Sea Beach

পুদুচেরি ইডেন বিচ (চিন্না বীরমপট্টিনাম)  

আন্দামান-নিকোবরের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Andaman & Nicobar Blue Flag Sea Beach

আন্দামান-নিকোবরের রাধানগর সি বিচ (হ্যাভেলক দ্বীপ/স্বরাজ দ্বীপ)  

দিউয়ের ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচ

Diu Blue Flag Sea Beach

দিউয়ের ঘোগলা সি বিচ  

তালিকায় তালসারি আছে?

Is Talsari on the list?

আগেই বলা হয়েছে ওড়িশার ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচের তালিকায় আছে পুরীর গোল্ডেন সি বিচ ও গঞ্জামের সুনাপুর বিচ। তালসারি নেই তালিকায়।

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ? 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমেই আসবে সাফল্য কন্যার, নিজের উপর ভরসা রাখলেই জয় বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমেই আসবে সাফল্য কন্যার, নিজের উপর ভরসা রাখলেই জয় বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমেই আসবে সাফল্য কন্যার, নিজের উপর ভরসা রাখলেই জয় বৃশ্চিকের 12
Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry: আমেরিকার অহংকার মাটিতে, ৬ মিসাইল-২৯ ড্রোনে সৌদিতে ছিন্নভিন্ন ৮৪০০০ কেজির যুদ্ধ বোয়িং, ধ্বংসের উল্লাসে ইরানের নৃত্য

Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry: আমেরিকার অহংকার মাটিতে, ৬ মিসাইল-২৯ ড্রোনে সৌদিতে ছিন্নভিন্ন ৮৪০০০ কেজির যুদ্ধ বোয়িং, ধ্বংসের উল্লাসে ইরানের নৃত্য

Iran Destroys American Boeing E-3 Sentry: আমেরিকার অহংকার মাটিতে, ৬ মিসাইল-২৯ ড্রোনে সৌদিতে ছিন্নভিন্ন ৮৪০০০ কেজির যুদ্ধ বোয়িং, ধ্বংসের উল্লাসে ইরানের নৃত্য 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেই বিপদ মিথুনের, নতুন কাজে সাফল্য আসবে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেই বিপদ মিথুনের, নতুন কাজে সাফল্য আসবে বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেই বিপদ মিথুনের, নতুন কাজে সাফল্য আসবে বৃশ্চিকের 12