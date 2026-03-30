Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল

Rahul Arunoday Banerjee Last Rites: ফুল দিয়ে সাজানো শববাহী যানে ফিরল বিজয়গড়ের প্রিয় ‘বাবিন’। প্রিয় বন্ধু, প্রিয় সহকর্মীকে শেষ বিদায় জানাতে চোখের জলে ভিজলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে গোটা টলিউড। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক তথ্যে উঠে আসছে এক যন্ত্রণাদায়ক লড়াইয়ের কথা। লোনা জল আর বালিতেই কি রুদ্ধ হয়েছিল রাহুলের শ্বাস?

| Mar 30, 2026, 08:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার এই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শ্যুটিঙে, সোমবার ফিরল অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিথর দেহ।   

কিছুতেই এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না রাহুলের মা থেকে শুরু করে তাঁর পরিবার, আত্মীয় স্বজন, তার সহকর্মীরা।   

রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কোনও স্টুডিয়োতে শায়িত রাখা হবে না রাহুলের মরদেহ।   

তমলুক থেকে ময়নাতদন্তের পর কলকাতায় বিজয়গড়ের বাড়িতে আনা হয় রাহুলের দেহ।   

রাহুলের পছন্দের ঘরে তাঁর মায়ের কাছে, সন্তানের কাছে, প্রেমের কাছে ফিরে আসেন রাহুল।   

বই ভর্তি ঘরে শেষবারের মতো কিছুসময়ের জন্য ছিলেন রাহুল।   

সেখান থেকেই সোজা নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।   

গোটা বিজয়গড় আজ নিস্তব্ধ, শোকাতুর। যে পাড়ার অলিগলিতে বড় হয়ে ওঠা, সেই চেনা পথ দিয়েই শেষবার নিজের বাড়িতে ফিরলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।   

প্রতিদিনের মতো হাসিমুখে নয়, ফুল দিয়ে সাজানো সাদা শববাহী যানে চেপে এলেন সকলের প্রিয় বাবিন।   

অভিনেতার ডাকনাম ‘বাবিন’—আর সেই প্রিয় বাবিনকে এভাবে নিথর দেহে দেখতে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর প্রতিবেশীরা।   

গত রাত থেকেই থমথমে ছিল এলাকা, আজ তা পরিণত হয়েছে বুকফাটা হাহাকারে।  

রাহুলের অকাল প্রয়াণে টলিউডের অভিভাবক থেকে শুরু করে সহকর্মীরা আজ এক সারিতে।   

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিজয়গড়ের বাড়িতে একে একে এসে পৌঁছান ইন্ডাস্ট্রির সকলেই।   

‘বুম্বাদা’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে উপস্থিত ছিলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, বাদশা মৈত্র, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, উষসী চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মৈত্র, চৈতী ঘোষাল, সুদীপ্তা চক্রবর্তী এবং রুকমা রায়ের মতো জনপ্রিয় তারকারা।   

প্রসেনজিৎ থেকে শাশ্বত— প্রত্যেকের চোখেই ছিল জল।   

প্রিয় সহকর্মীকে এভাবে অকালে হারিয়ে টলিউডের অপূরণীয় ক্ষতির কথা বারবার উঠে আসছিল তাঁদের স্মৃতিচারণায়।  

এদিন রাহুলের মরদেহ মুড়ে দেওয়া হয় আর্জেন্টিনার জার্সি। শববাহী গাড়িতে ঝোলানো হয় সিপিএমের পতাকা।   

লাল সেলাম জানিয়ে রাহুলকে শেষ বিদায় জানান তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থরা।   

যদিও ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এখনও পুলিসের হাতে আসেনি, তবে হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অত্যন্ত মর্মান্তিক।   

জানা যাচ্ছে, উত্তাল সমুদ্রের নোনা জল এবং বালি ঢুকে গিয়েছিল রাহুলের ফুসফুসে। বালি ও জলের চাপে শ্বাসরোধ হয়ে হৃদস্পন্দন থমকে গিয়েছিল তাঁর।   

পুলিসোর হাতে ইতিমধ্যেই শেষ শুটিং-এর কিছু ভিডিও ফুটেজ এসেছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।   

কীভাবে সবার চোখের সামনে রাহুল তলিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুরক্ষার কোনো ত্রুটি ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত জারি রয়েছে।  

সকাল থেকেই বিজয়গড়ের বাড়ির সামনে ছিল অনুরাগীদের উপচে পড়া ভিড়।   

অভিনেতা হিসেবে রাহুলের সহজ-সরল ব্যক্তিত্বই তাঁকে সবার প্রিয় করে তুলেছিল।   

বিশেষ করে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং পুত্র সহজকে নিয়ে তাঁর আবেগঘন কথাগুলো আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার ফিরে আসছে।   

টলিউড যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, পর্দায় যে ‘অরুণোদয়’ দেখার কথা ছিল, সেই উদীয়মান নক্ষত্র এভাবে সাগরের লোনা জলে চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল।  

শোকে পাথর গোটা সিনে ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য জগত। শোকস্তব্ধ জি ২৪ ঘণ্টার গোটা টিম। তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। 

Rahul Arunoday Banerjee Death EXPLAINED: সুরক্ষার বিচারে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ সি বিচ কোনগুলি? 'নীল' স্বীকৃত তালিকায় 'ঘাতক' তালসারি আছে?

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?

