কোচের হটসিটে ফের দ্রাবিড়ের প্রত্যাবর্তন! বোর্ডের আস্থার অটুট 'ওয়াল' তিনিই...'এটাই পরিবর্তনের উপযুক্ত সময়'

কোচের হটসিটে ফের রাহুল দ্রাবিড়ের প্রত্যাবর্তন! বোর্ডের আস্থার অটুট 'ওয়াল' আজও তিনিই! একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, ফের দ্রাবিড়ই হতে চলেছেন কোচ।
ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ২-১ সিরিজ খোয়ানোর পরেই চাকরি হারিয়েছেন ইংরেজদের টেস্ট কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড আগামী বছর ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজের আগে এটাই 'পরিবর্তনের উপযুক্ত সময়' বলে মনে করছে। তাই আর ম্যাককালামকে হটসিটে না রাখাই শ্রেয় মনে করেছে।
ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে বাজবল ক্রিকেটের জনকের চার বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। যদিও ম্যাককালাম ইংল্যান্ডের সাদা বলের দায়িত্বে যথারীতি বহাল থাকছেন। টেস্ট টিমের কোচের চাকরি গেলেও, ওডিআই এবং টি-২০আইয়ের লাগাম কিন্তু তাঁর হাতেই থাকছে। ম্যাককালামের কোচিংয়ে ইংরেজরা ৪৯টি টেস্ট খেলেছে। রয়েছে ২৭টিতে জয়, ২০টিতে হার এবং ড্র হয়েছে দু'টি।
এখন প্রশ্ন বিশ্বের ৫ নম্বর টেস্ট দলের কোচ কে হবেন? জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিকের রিপোর্ট বলছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার এবং প্রাক্তন স্পিনার রিচার্ড ডসনও। আর রয়েছেন কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়! আর যে নামেই এখন ঝড় উঠেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ২৪ হাজারের উপর রান রয়েছে দ্রাবিড়ের। কপিবুক ক্রিকেটের আইকন দ্রাবিড় ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি। কোচ হিসেবেও তাঁর রেকর্ড বাঁধিয়ে রাখার মতো। ২০২৪ সালে ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়ে ছিলেন দ্রাবিড়। তার আগের বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও ভারতকে নিয়ে গিয়েছিলেন।
সেই সংবাদপত্রে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্রাবিড়ের পুরোপুরি সময়ের জন্য কোচ হওয়ার কোনও 'ইচ্ছা নেই'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দ্রাবিড়ের ফুল-টাইম কোচ হওয়ার কোনও আগ্রহ নেই ঠিকই, তবে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব নিলে তিনি দীর্ঘ সময় বাড়িতে কাটাতে পারবেন এবং ক্রিকেটের যে সংস্করণ তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সেটিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারবেন। অন্তত পক্ষে ইংল্যান্ডের উচিত তাঁর আগ্রহের বিষয়টি যাচাই করে দেখা।'
গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে দ্রাবিড়ই ছিলেন বিরাট-রোহিতদের মাথায়। দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা দ্রাবিড়কে একাধিকবার অনুরোধ করেছিলেন, কোচ হিসেবে থেকে যাওয়ার জন্য়। তবে দ্রাবিড় আর আগ্রহ দেখাননি। তিনি পরিবারকে সময় দিতে চান বলেই কোচের চুক্তি রিনিউ করেননি।
ইংল্যান্ডের কোচের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। আধুনিক সময়ে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল কোচ হিসেবে তিনি দলকে তিনটি অ্যাশেজ সিরিজ জিতিয়েছেন এবং টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানেও নিয়ে গিয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও ফ্লাওয়ার দুরন্ত সফল। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে টানা দু'বার আইপিএল শিরোপা জিতেছেন।
গ্ল্যামারগনের বর্তমান হেড কোচ ডসনের কথাও ভাবছে ইংল্যান্ড। কাউন্টি ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ডসন তাঁর কৌশলগত দক্ষতা ও কোচিংয়ের যোগ্যতায় সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি কুমার সঙ্গাকারা, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, পাকিস্তানের হেড কোচ মাইক হেসন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার।